YELLOWKNIFE, NT, le 7 mars 2025 /CNW/ - Le député des Territoires du Nord-Ouest, Michael McLeod, a annoncé aujourd'hui au nom du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, et de concert avec le grand chef tłı̨chǫ Jackson Lafferty, un investissement commun de plus de 53 millions de dollars pour financer un projet qui permettra de planter 12 millions d'arbres sur le territoire traditionnel des Tłı̨chǫ.

Le projet Preserving Our Land, Preparing for the Future contribuera notablement à la régénération d'habitats et soutiendra des espèces en péril, particulièrement le caribou boréal et diverses espèces qui font partie intégrante de l'écosystème boréal. En outre, la plantation d'essences d'arbres indigènes dans la région aidera à restaurer la flore naturelle, favorisera la survie des pollinisateurs, oiseaux et mammifères locaux et améliorera la connectivité de l'habitat du caribou boréal.

Grâce aux fonds accordés à ce projet, le gouvernement tłı̨chǫ pourra :

concevoir et construire des serres pour une pépinière;

travailler avec des membres des communautés à l'intégration de valeurs culturelles;

offrir des possibilités de formations et d'emplois pour maintenir et accroître la capacité des communautés à réaliser des activités de restauration à long terme;

créer des débouchés économiques durables;

planter, au cours des sept prochaines années, douze millions d'arbres au moyen de graines de sources locales.

Ce projet devrait procurer, à la population locale, de nombreux avantages sur le plan environnemental, notamment une réduction des émissions de gaz à effet de serre, une résilience accrue aux effets des changements climatiques et une protection contre les feux de forêt grâce à l'application des principes Intelli-feu touchant la plantation d'arbres.

Dans le cadre de cette entente, le Canada et le gouvernement tłı̨chǫ concrétisent leur volonté commune de protéger l'environnement, tout en contribuant à la réconciliation économique avec les Premières Nations dans le secteur des forêts. Le Canada continuera de collaborer avec les peuples autochtones, les provinces, les territoires, les collectivités locales et les organismes non gouvernementaux pour bâtir un pays plus vert, plus sain et plus résilient.

Citations

« Les arbres nous sont essentiels : ils purifient l'air que nous respirons, rendent notre environnement plus agréable, créent des habitats pour la faune et nous aident à nous adapter à l'évolution du climat. Le financement annoncé aujourd'hui jouera un rôle primordial dans la matérialisation de ces avantages pour les communautés vivant sur le territoire traditionnel des Tłı̨chǫ et dans l'atteinte de notre objectif ambitieux de planter deux milliards d'arbres en l'espace de dix ans. Ce projet montre qu'en collaborant avec les Premières Nations, on peut voir à ce que les bons arbres soient plantés aux bons endroits et au bon moment pour le bien de tous les Canadiens. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Les arbres plantés dans le cadre du programme 2 milliards d'arbres vont non seulement contribuer à la lutte contre les changements climatiques, mais aussi à l'expansion des forêts du Canada et à la restauration d'importants habitats, en plus d'assainir l'air et de fournir des emplois durables d'un bout à l'autre du pays. Le gouvernement du Canada est heureux de soutenir le gouvernement tłı̨chǫ dans ses efforts pour planter 12 millions d'arbres, pour renforcer les capacités locales, pour créer des possibilités de formations et d'emplois et pour procurer, par le fait même, d'innombrables avantages environnementaux pendant de longues années. »

Michael McLeod

Député des Territoires du Nord-Ouest

« Le gouvernement tłı̨chǫ est ravi d'assumer un rôle moteur dans des activités qui favoriseront la guérison de terres dévastées par des feux de forêt. Ensemble, nous nous emploierons à combattre les changements climatiques par le reboisement d'habitats vitaux pour la faune et à créer des possibilités de formations et d'emplois pour les membres de nos communautés. »

Grand chef tłı̨chǫ Jackson Lafferty

Quelques faits

Ce projet reçoit une aide financière de 44 839 000 $ du programme 2 milliards d'arbres de Ressources naturelles Canada, de même qu'un financement de 8 287 356 $ du gouvernement tłı̨chǫ.

Le programme 2 milliards d'arbres s'inscrit dans l'approche globale du gouvernement du Canada pour la mise en place de solutions climatiques axées sur la nature. Il mise sur des collaborations avec les provinces, les territoires, les collectivités locales, les organismes à but lucratif et non lucratif et les peuples autochtones de tous les coins du pays pour planter des arbres qui procureront des avantages durables à de nombreuses générations.

En date de septembre 2024, le gouvernement du Canada avait conclu - ou était en voie de conclure - des ententes avec différents partenaires pour la plantation de plus de 716 millions d'arbres.

Le programme 2 milliards d'arbres consulte ses partenaires pour comprendre comment ils entendent préparer les sites, choisir les espèces à planter et surveiller les plantations par la suite. Chaque année, les partenaires déposent des rapports, et le programme est doté d'un plan de surveillance à long terme pour contrôler les progrès et la santé des arbres. En réalisant le travail correctement du premier coup, nous permettons à la nature de s'épanouir et assurons la pérennité des sites reboisés.

Liens pertinents

Suivez-nous sur LinkedIn

SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected] ; Joanna Sivasankaran, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]