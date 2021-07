Prendre soin des forêts et des aires protégées du Canada joue un rôle crucial dans la lutte contre le changement climatique.

PONT MAITLAND, NS, le 6 juill. 2021 /CNW/ - Pour assainir l'air, lutter contre les changements climatiques, rendre nos communautés plus résilientes et protéger la biodiversité, Parcs Canada se mobilise pour planter 150 000 arbres en 2021 dans jusqu'à 18 parcs nationaux d'un océan à l'autre.

Aujourd'hui, l'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde-Côtière canadienne et députée de South Shore--St. Margaret's, a annoncé que 2 000 d'arbres seront plantés dans le parc national et lieu historique national Kejimkujik cette année.