Ces arbres seront plantés dans le cadre de l'engagement du gouvernement du Canada de planter deux milliards d'arbres, qui devrait réduire les émissions de gaz à effet de serre jusqu'à 12 mégatonnes par an d'ici 2050, ainsi que créer jusqu'à 4 300 emplois.

« La nature a su nous apporter du réconfort et nous apaiser au cours de la dernière année grâce à des endroits exceptionnels comme le parc national Forillon qui abrite une biodiversité remarquable et qui contribue à purifier l'air et l'eau. En plus de ces bienfaits, la plantation d'arbres est une solution naturelle et durable pour contrer les changements climatiques. Investissons dans notre avenir par cette mesure qui rallie à la fois l'environnement et l'économie par la création d'emplois verts. »

L'honorable Diane Lebouthillier

Députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national

