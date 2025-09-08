Plantation d'un arbre et dévoilement d'une plaque commémorative à Montréal : un geste de réconciliation et de mémoire

MONTRÉAL, le 8 sept. 2025 /CNW/ - La Ville de Montréal et la Marine royale canadienne ont souligné aujourd'hui un moment empreint de symbolisme et de respect en procédant à la plantation d'un pin blanc sur le terrain de la cité administrative, arbre emblématique de la réconciliation, accompagné du dévoilement d'une plaque commémorative soulignant le centenaire de la présence de la Marine à Montréal.

La cérémonie protocolaire s'est déroulée en présence de la mairesse de Montréal, de la présidente du conseil municipal, du commandant du NCSM Donnacona, l'unité de la Marine à Montréal, des représentants des communautés autochtones, ainsi que des vétérans. Tous ont salué l'importance de cet acte en tant que témoignage durable de l'engagement envers les valeurs de réconciliation, de reconnaissance et de mémoire partagée.

Le pin blanc, choisi pour sa signification profonde dans les traditions autochtones, représente la paix, l'harmonie et la concorde. La plaque commémorative installée à ses côtés rappelle le rôle de la Marine royale canadienne et son engagement continu depuis un siècle envers les valeurs de service et de communauté.

Voici le texte de la plaque: Cet arbre a été planté le 8 septembre 2025 par le capitaine de frégate L-P Trudel, commandant du NCSM Donnacona, Mme Valérie Plante, mairesse de Montréal, et Mme Martine Musau Muele, présidente du conseil municipal, afin de souligner le centenaire, célébré en 2023, de la présence de la Marine royale canadienne à Montréal, dans un esprit de réconciliation avec les peuples autochtones.

Citations

« Le dévoilement de la plaque commémorative permet de souligner un chapitre important de l'histoire de la Marine à Montréal. Je suis fier que notre relation avec la communauté nous permette de développer ce type de partenariat avec la Ville de Montréal. C'était un honneur de pouvoir souligner cet événement avec des militaires, vétérans, élu.es et représentants autochtones. »

- Capitaine de frégate Louis-Phillippe Trudel, commandant du Navire canadien de Sa Majesté Donnacona

« Je tiens à remercier la Marine royale canadienne et plus particulièrement le Navire canadien de sa Majesté Donnacona de nous inviter à planter un pin blanc pour abriter sa plaque commémorative. Ce geste fort incarne notre aspiration commune à la réconciliation et rend hommage aux peuples autochtones en enracinant leur présence. Il s'agit aussi d'un pont entre les cultures et les générations - un symbole puissant qui rappelle que nous avons toutes et tous un rôle à jouer dans la construction d'un avenir plus juste et plus solidaire. »

- Madame Valérie Plante, mairesse de Montréal

Les faits en bref

La Ville de Montréal et la Marine royale canadienne collaborent depuis plusieurs années sur des projets de commémoration, avec comme point culminant un défilé du droit de cité en 2023 pour souligner le centenaire de la présence de la Marine à Montréal.

Un arbre avait été planté en 1985 pour souligner le 75e anniversaire de la création de la Marine royale canadienne. L'arbre a dû être déplacé pendant des travaux de restauration du site et n'a pas pu être replanté.

La Marine royale canadienne entretient une présence significative dans la communauté montréalaise depuis plus de cent ans, en formant entres autres des marins réservistes pour appuyer les opérations des Forces armées canadiennes au pays comme à l'étranger.

Le Navire canadien de Sa Majesté (NCSM) Donnacona , l'unité de la Marine à Montréal, compte plus de 400 membres, dont la plupart y servent à temps partiel.

