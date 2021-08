Plans locaux de Saint-Laurent 2017-2021 - Un bilan à la hauteur des objectifs

Citation

« Aujourd'hui, nous sommes fiers d'annoncer que la majorité des projets que nous avions lancés en 2017 sont terminés ou du moins largement entamés, et que certains se poursuivront dans les années à venir. Ainsi, malgré une dernière année difficile, nos équipes ont fait preuve de résilience et ont été en mesure d'adapter leurs façons de faire pour atteindre les objectifs fixés dans chacun de nos plans. Je tiens d'ailleurs à les remercier et à les féliciter pour le travail accompli. Nous sommes maintenant prêts à passer à l'étape suivante avec confiance et détermination! »

Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent

Faits saillants

Les plans locaux adoptés en 2017 présentaient des actions et des projets à petite et grande échelle abordant toutes les sphères de la communauté. Du verdissement du territoire aux déplacements actifs, en passant par les activités culturelles et les festivités du 125e anniversaire de Saint-Laurent, ces plans ont guidé les priorités de l'administration laurentienne depuis les cinq dernières années.

Pour prendre connaissance des actions et des projets terminés pour chaque plan, cliquez sur le nom du plan ou consultez cette page sur notre site Internet.

Plan local de développement durable 2017-2020

Par la mise en place d'initiatives originales et visionnaires, Saint-Laurent s'est forgé une solide réputation comme meneur dans le domaine du développement durable au Québec. Avec ce plan, l'arrondissement souhaitait réaliser des projets mobilisateurs pour la population, le personnel et les partenaires afin de poursuivre ses objectifs pour la protection de l'environnement.

Plan local de réduction des émissions de gaz à effet de serre

Dans le but de poser des gestes concrets à court terme pour réduire progressivement les émissions de gaz à effet de serre, Saint-Laurent s'est doté d'un plan d'action réaliste basé sur un inventaire minutieux des émissions générées par les opérations municipales et les activités collectives sur le territoire. Avec ce plan, Saint-Laurent s'engageait formellement à limiter du mieux possible les effets néfastes des changements climatiques et devenait le premier arrondissement montréalais à adopter un tel plan.

Plan local de déplacements

Par sa situation géographique centrale, Saint-Laurent représente un carrefour majeur au cœur de Montréal. Ainsi, ce plan visait à améliorer la fluidité des déplacements dans l'arrondissement et avec Montréal, en favorisant le recours aux transports actifs et collectifs. Sa vision globale couvre les 15 prochaines années. Quant au plan d'action, sa portée était triennale, s'appliquant à la période de 2017-2020.

Plan local de développement culturel 2018-2021

En 2011, Saint-Laurent est devenu le premier arrondissement à identifier la culture comme le quatrième pilier de son Plan de développement durable, en complément des dimensions environnementale, économique et sociale. Fruit d'un travail collectif avec les partenaires du milieu culturel laurentien, l'arrondissement adopte en 2017 son premier plan dédié à la culture et y présente des actions concrètes afin de développer et consolider l'offre culturelle de sur le territoire.

Plan d'action intégré en développement social 2017-2021

En raison d'une croissance démographique remarquable depuis les dernières années, Saint-Laurent se devait de mieux encadrer ses actions en développement social pour répondre adéquatement aux besoins évolutifs de la population. Étroitement lié à la première Politique de développement social de Montréal, ce plan confirmait la volonté de Saint-Laurent de faire du développement social une priorité dans ses actions et ses décisions.

Plan local de développement municipal 2018-2021

Afin d'assurer une gestion responsable des grands projets de l'arrondissement, Saint-Laurent a élaboré son premier plan de développement municipal. Sous forme de fiches-projet, celui-ci présentait diverses initiatives majeures nécessitant une collaboration multidisciplinaire pour leur réalisation.

À propos de l'arrondissement de Saint-Laurent

Ville fondée en 1893, Saint-Laurent est devenu un des 19 arrondissements de la Ville de Montréal en 2002. Situé au nord de l'île de Montréal, l'arrondissement de Saint-Laurent est le plus vaste avec ses 42,8 kilomètres carrés. Sa population, de plus de 100 000 habitants, est l'une des plus multiculturelles. Devenu « territoire municipal durable » en 2019, Saint-Laurent place le développement durable et la protection de l'environnement en particulier au cœur de toutes ses décisions. Un défi d'autant plus grand que plus de 70 % de son territoire est consacré aux activités industrielles et commerciales avec plus de 4500 entreprises et 110 000 emplois. Il possède d'ailleurs l'un des principaux pôles industriels et technologiques du Québec. Offrant déjà une grande accessibilité aux principaux axes routiers et aux transports collectifs, Saint-Laurent s'apprête à accueillir cinq stations du nouveau Réseau express métropolitain. Enfin, grâce à ses deux bibliothèques, à son Centre des loisirs, à son moderne Complexe sportif, à son aréna, ainsi qu'à une cinquantaine de parcs, Saint-Laurent offre un vaste éventail de services dans de nombreux domaines comme la culture, les sports ou les loisirs. L'arrondissement assure ainsi une belle qualité de vie aux familles et un milieu stimulant aux entreprises.



