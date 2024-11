Réservez votre emplacement de camping et partez à la découverte des sentiers emblématiques et des activités de Jasper, alors que le parc rouvre ses portes aux visiteurs pour un été inoubliable au cœur de ses paysages spectaculaires.

PARC NATIONAL JASPER, AB, le 14 nov. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'engage à soutenir le rétablissement de Jasper et a mis en place des équipes et des ressources dédiées pour s'assurer que les Canadiens et Canadiennes puissent profiter du parc national Jasper l'été prochain. Parcs Canada se prépare à accueillir en 2025 les aventuriers, les amoureux de la nature et les familles, pour leur faire profiter d'une vaste gamme d'activités de camping et de plein air. À la suite du feu de forêt de Jasper, d'importants efforts de rétablissement ont permis de rétablir l'accès à la plupart des secteurs pittoresques, des lacs et des sentiers. Les visiteurs sont donc invités à redécouvrir la beauté naturelle de Jasper. Pour la saison de camping 2025, la majorité des terrains de camping en avant-pays et tous les emplacements en arrière-pays seront ouverts. Les réservations commenceront en janvier 2025, afin d'offrir à tout le monde la possibilité de planifier leur prochaine aventure en plein air dans l'environnement spectaculaire de Jasper.

Aujourd'hui, l'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, et responsable ministériel de la relance de Jasper, au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, a annoncé les disponibilités de camping et l'offre d'activités récréatives pour la saison estivale 2025 au parc national Jasper. Cela s'inscrit dans la dynamique générée par les récentes modifications de la Politique d'aménagement du territoire, conçues pour faciliter la reconstruction de Jasper, alors que le gouvernement fédéral reste pleinement engagé à soutenir la communauté.

Points forts de l'été et options de camping

Les visiteurs auront l'occasion de créer des souvenirs inoubliables en explorant les paysages renommés de Jasper. Les principales offres pour la saison 2025 comprennent :

Camping en avant-pays : Les campings importants comme Whistlers, Miette et plusieurs campings à auto-inscription seront ouverts, et certains sites à auto-inscription prolongeront leur saison pour offrir plus de flexibilité. Le camping Wapiti fonctionnera à capacité réduite, tandis que le camping Wabasso et le camping de groupe Whirlpool resteront fermés en raison des travaux de restauration en cours.

Les campings importants comme Whistlers, Miette et plusieurs campings à auto-inscription seront ouverts, et certains sites à auto-inscription prolongeront leur saison pour offrir plus de flexibilité. Le camping Wapiti fonctionnera à capacité réduite, tandis que le camping Wabasso et le camping de groupe Whirlpool resteront fermés en raison des travaux de restauration en cours. Camping en arrière-pays : Les emplacements de camping en arrière-pays seront disponibles à la réservation en 2025 par le biais du système de réservation de Parcs Canada. Certains points de départ de sentiers, comme ceux de la Rivière-Astoria et du Lac-Wabasso, sont toujours en cours d'évaluation en matière de sécurité.

Les emplacements de camping en arrière-pays seront disponibles à la réservation en 2025 par le biais du système de réservation de Parcs Canada. Certains points de départ de sentiers, comme ceux de la Rivière-Astoria et du Lac-Wabasso, sont toujours en cours d'évaluation en matière de sécurité. Outils de planification interactifs : Pour faciliter la planification de voyage, le parc national Jasper a lancé une carte interactive avec des mises à jour en temps réel sur l'ouverture des installations et emplacements. Cette carte sera actualisée régulièrement en prévision de l'été prochain.

Parcs Canada continuera à rouvrir des zones du parc national Jasper dès qu'il sera possible de le faire en toute sécurité.

Se rapprocher de la nature et de la culture

La réouverture des campings et des zones récréatives au sein du parc national Jasper permet aux Canadiens et Canadiennes, ainsi qu'aux visiteurs internationaux de continuer à profiter de cette destination emblématique à longueur d'année.

Pour l'été 2025, le parc national Jasper offrira une grande variété d'expériences en plein air et de programmes d'interprétation, permettant aux visiteurs de s'immerger dans les paysages, la faune, et le patrimoine culturel du parc. Les visiteurs pourront faire de la randonnée pédestre, explorer des sentiers pittoresques, pratiquer des activités nautiques et participer à des programmes éducatifs au théâtre du camping Whistlers et dans la ville de Jasper. Les activités d'interprétation mettront l'accent sur les impacts écologiques des récents feux de forêt, tandis que des programmes menés par des partenaires autochtones offriront des perspectives culturelles uniques grâce à des enseignements transmis directement sur le territoire. Cela permettra aux visiteurs de mieux comprendre le riche patrimoine de Jasper. Pour les personnes intéressées par les écosystèmes glaciaires, le champ de glace Columbia proposera des activités d'interprétation et une exposition immersive conçue en partenariat avec le projet Guardians of the Ice (Gardiens des glaces), mettant en lumière la beauté et l'importance des glaciers à l'occasion de l'Année internationale de la préservation des glaciers 2025 de l'Organisation des Nations Unies.

Planifiez votre visite

Les visiteurs sont invités à bien planifier leur voyage. Une carte interactive du parc national Jasper est disponible pour faciliter la planification, offrant des mises à jour en temps réel sur l'ouverture des installations et des emplacements. Sur place, le public peut également s'arrêter au Centre d'accueil, situé au cœur de la ville de Jasper, pour obtenir des conseils et des recommandations afin de profiter pleinement de leur expérience avec Parcs Canada.

Citations

« En déblayant les débris et en rétablissant l'accès aux campings, aux sentiers et aux lacs du parc national Jasper, Parcs Canada fait sa part pour rouvrir Jasper aux visiteurs et aux résidents à l'été 2025. Notre gouvernement soutient ces efforts en couvrant notre part du coût de reconstruction, en finançant des initiatives touristiques et en donnant aux petites entreprises le coup de pouce dont elles ont besoin pour retrouver leur équilibre. Nous continuerons à soutenir la reconstruction de Jasper aussi longtemps qu'il le faudra. »

L'honorable Randy Boissonnault

Ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, et responsable ministériel pour la relance de Jasper

« Les campeurs sont un élément essentiel de l'esprit, de la communauté et de l'économie de Jasper, et nous sommes ravis de les accueillir à nouveau à bras ouverts. Commencez à planifier de nouveaux souvenirs; Jasper est prêt pour vous! »

M. Richard Ireland

Maire de Jasper

Les faits en bref

Parcs Canada veille à la protection des trésors naturels et culturels du Canada tout en enrichissant l'offre touristique de classe mondiale du Canada . Avec plus de 2,4 millions de visiteurs chaque année, le parc national Jasper est le deuxième parc national le plus visité au Canada .

tout en enrichissant l'offre touristique de classe mondiale du . Avec plus de 2,4 millions de visiteurs chaque année, le parc national Jasper est le deuxième parc national le plus visité au . Avant d'ouvrir les zones du parc touchées par les incendies, Parcs Canada doit s'assurer de la sécurité publique, de la régénération des écosystèmes et de la qualité de l'expérience du visiteur.

Parcs Canada a évalué les zones rouvertes pour détecter les dangers liés aux incendies et a retiré les arbres dangereux. Soyez attentif à votre environnement lorsque vous vous trouvez dans des zones touchées par les incendies. Des conditions météorologiques, telles que la pluie, la neige et le vent, pourraient rendre les conditions instables.

Veuillez respecter la signalisation affichée; si vous vous aventurez sur les sentiers, consultez le site Web du parc national Jasper pour obtenir des informations sur les randonnées d'une journée et les conditions des sentiers.

Les entreprises locales ont besoin de votre soutien. Consultez la page Web de la Municipalité de Jasper - Qu'est-ce qui est ouvert? (en anglais).

