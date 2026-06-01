Planifiez vos déplacements : Ouvertures tardives du REM les week-ends cet été

BROSSARD, QC, le 1er juin 2026 /CNW/ - Pulsar, l'opérateur du REM, informe sa clientèle d'une ouverture tardive de son réseau les samedis et dimanches, entre le 6 juin et le 16 août, afin de permettre l'avancement de divers essais et travaux d'entretien essentiels à la préparation de l'extension vers l'aéroport.

Pendant cette période, les premiers REM seront toujours en circulation à partir de 7 h 30 les samedis alors que le service débutera à 7h30 ou midi le dimanche, selon les travaux à réaliser sur le réseau. Il est à noter que le service débutera également exceptionnellement à midi le mercredi 1er juillet.

Horaire détaillé

Tous les détails concernant ces ouvertures tardives sont également disponibles sur rem.info.

Mois Dates Départ du premier REM des stations Brossard, Deux-Montagnes et Anse-à-l'Orme J uin 2026 Samedi 6 juin 07 :30 Dimanche 7 juin 07 :30 Samedi 13 juin 07 :30 Dimanche 14 juin 07 :30 Samedi 20 juin 07 :30 Dimanche 21 juin Midi Samedi 27 juin 07 :30 Dimanche 28 juin Midi Juillet 2026 Mercredi 1er juillet Midi Samedi 4 juillet 07 :30 Dimanche 5 juillet Midi Samedi 11 juillet 07 :30 Dimanche 12 juillet Midi Samedi 18 juillet 07 :30 Dimanche 19 juillet 07 :30 Samedi 25 juillet 07 :30 Dimanche 26 juillet 07 :30 Août 2026 Samedi 1er août 07 :30 Dimanche 2 août 07 :30 Samedi 8 août 07 :30 Dimanche 9 août 07 :30 Samedi 15 août 07 :30 Dimanche 16 août 07 :30

Des solutions de transport sont offertes. Nous invitons les usagers à consulter notre site www.rem.info ou leur planificateur de trajet préféré pour connaître les options disponibles.

Pourquoi ouvrir plus tard?

Ces ajustements à l'horaire sont nécessaires afin de permettre la réalisation de travaux exigeant plus de temps que ce que permet l'horaire normal d'opérations, les équipes de maintenance de Pulsar disposant habituellement de seulement 4 heures par nuit pour travailler sur le réseau.

Ces plages horaires allongées permettront notamment:

L'avancement des travaux permettant de raccorder l'antenne de l'aéroport ;

Des opérations de maintenance accrue sur le réseau ;

De réaliser des travaux lors de périodes généralement de faible achalandage.

De l'affichage en station ainsi que sur nos écrans est prévu afin d'informer notre clientèle de ces changements.

Attention, l es horaires des ouvertures tardives peuvent être appelés à changer.

À propos de Pulsar

Pulsar est une société formée par AtkinsRéalis et Alstom. Opérateur officiel du REM, Pulsar assure l'opération, la maintenance et la diffusion des informations liées au service offert aux usagers. Son mandat : garantir chaque jour la fiabilité, la performance et la sécurité du réseau, en collaboration avec CDPQ Infra, l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) et les sociétés de transport collectif.

SOURCE Pulsar – Opérations et maintenance du REM

Information aux médias : Courriel : [email protected], Ligne médias : (514) 209-3818