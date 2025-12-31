/R E P R I S E -- Le REM fête la nouvelle année avec vous : service sans interruption pour la nuit du 31 décembre au 1er janvier/

BROSSARD, QC, le 18 déc. 2025 /CNW/ - Pulsar est heureux d'annoncer que, pour l'arrivée de la nouvelle année, le REM sera en service toute la nuit du 31 décembre au 1er janvier, sur l'ensemble du réseau, entre Brossard et Deux-Montagnes.

Célébrez sans tracas : le REM vous offre une façon simple, sécuritaire et confortable de vous déplacer toute la nuit du Nouvel An. Pulsar met tout en œuvre pour que vos déplacements soient aussi agréables que vos festivités. Les tarifs habituels s'appliqueront.

Les 27 et 28 décembre 2025

Pulsar souhaite également rappeler que le REM ne circulera pas les 27 et 28 décembre afin de réaliser des essais techniques en vue de l'ouverture de l'antenne Anse-à-l'Orme au printemps 2026.

Des options alternatives de transport sont en place pour ces deux jours. Consultez REM.info ou les planificateurs de trajets (Chrono, Transit, Google Maps) pour trouver la meilleure option.

À propos de Pulsar

Pulsar est une société formée par AtkinsRéalis et Alstom. Opérateur officiel du REM, Pulsar assure l'opération, la maintenance et la diffusion des informations liées au service offert aux usagers. Son mandat : garantir chaque jour la fiabilité, la performance et la sécurité du réseau, en collaboration avec la CDPQ Infra, l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) et les sociétés de transport collectif.

SOURCE Pulsar – Opérations et maintenance du REM

Information aux médias: Courriel : [email protected], Ligne médias : (514) 209-3818