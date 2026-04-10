OPÉRATION ET MAINTENANCE DU REM - Bilan positif du premier hiver d'opérations sur l'antenne Deux-Montagnes du REM

BROSSARD, QC, le 10 avril 2026 /CNW/ - Après un premier hiver d'exploitation sur un réseau de 50 kilomètres et 19 stations, Pulsar, l'opérateur du REM, dresse un bilan positif de la saison hivernale. Malgré des conditions météorologiques parfois exigeantes, les équipes ont assuré un service fiable et performant la majorité du temps.

Le REM a démontré une meilleure robustesse en conditions hivernales. Bien que le service ait été affecté par des interruptions vers la fin janvier, le REM a atteint sa cible en offrant un taux de disponibilité légèrement au-dessus de 99 % depuis la mise en service de l'antenne Deux-Montagnes.

Aucun enjeu lié au déneigement, aux réchauffeurs d'aiguillage ou au système de freinage hivernal n'a été observé cette année. Les apprentissages tirés de la saison 2024-2025 ont permis à Pulsar de gérer plus efficacement l'impact des précipitations de neige. De plus, les causes des interruptions survenues cet hiver ont été identifiées et corrigées, ce qui a permis de redresser la situation et de revenir au niveau de performance attendu.

Gestion des épisodes de verglas

Les opérations en conditions réelles ont toutefois révélé de nouveaux défis, notamment un gel plus marqué sur la caténaire (le fil d'alimentation électrique du REM) sur la portion nord du réseau, où l'humidité s'est avérée plus importante. Pour faire face aux épisodes de verglas survenus cet hiver, Pulsar a déployé différentes mesures :

Chauffage ciblé de la caténaire et actions préventives contre le gel ;

Augmentation de la pression des grattoirs des trains ;

Application sur la caténaire d'un produit déglaçant biodégradable avant les épisodes de verglas ;

Maintien de la circulation de trains durant la nuit pour éviter l'accumulation de glace.

Pulsar poursuivra au cours des prochains mois l'optimisation de ces techniques afin de renforcer la résilience du réseau en conditions météorologiques sévères.

Chantier sur l'information voyageur

L'amélioration de l'expérience voyageur demeure au cœur des priorités de Pulsar. Un chantier est en cours pour rendre l'information encore plus prévisible, transparente et fiable lors des perturbations et des mesures concrètes suivront afin d'encore mieux informer les usagers dès qu'une interruption survient.

Un réseau essentiel pour des milliers de personnes

Le REM a permis à des milliers de personnes de se déplacer efficacement et en toute sécurité cet hiver. Depuis la mise en service de l'antenne Deux-Montagnes, le REM assure en moyenne 75 000 déplacements par jour en semaine. Comme prévu, les essais dynamiques se poursuivent comme prévu, en vue de l'ouverture prochaine de l'antenne Anse-à-l'Orme.

À propos de Pulsar

Pulsar est une société formée par AtkinsRéalis et Alstom. Opérateur officiel du REM, Pulsar assure l'opération, la maintenance et la diffusion des informations liées au service offert aux usagers. Forte de plus de 800 employés, l'organisation a pour mandat de garantir chaque jour la fiabilité, la performance et la sécurité du réseau, en collaboration avec CDPQ Infra, l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) et les sociétés de transport collectif.

SOURCE Pulsar – Opérations et maintenance du REM

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