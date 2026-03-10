Le REM adapte ses opérations et ses horaires

Conditions météorologiques exceptionnelles

BROSSARD, QC, le 10 mars 2026 /CNW/ - Les équipes de Pulsar se mobilisent en prévision d'un épisode de pluie verglaçante annoncé par les météorologues. Plusieurs mesures préventives sont mises en œuvre pour garantir la sécurité et la fiabilité du service.

Derniers départs à 23 h de Gare Centrale

Dans le cadre des interventions prévues, le service du REM s'achèvera exceptionnellement plus tôt afin de permettre l'épandage d'un produit déglaçant biodégradable. Les derniers départs de la station Gare Centrale sont programmés à 23 h 00, dans chaque direction.

Cette heure de fermeture tient compte à la fois de la fin de la rencontre du Canadien au Centre Bell et de l'arrivée prévue des précipitations de verglas au courant de la nuit. Le plan de relève sera ainsi mis en œuvre afin d'assurer la continuité du service.

Circulation des trains toute la nuit

Des trains sans passagers circuleront durant toute la nuit de mardi à mercredi pour limiter l'accumulation de glace sur la caténaire, fil d'alimentation électrique du réseau.

Fréquence ajustée

La fréquence des trains sera adaptée, avec un intervalle de cinq minutes sur l'ensemble du réseau toute la journée de ce mercredi, 11 mars. Cette mesure vise à prévenir l'accumulation excessive de verglas sur la caténaire et à assurer la fiabilité du service.

Techniques renforcées face au verglas

Depuis le début de l'hiver, Pulsar a développé des stratégies innovantes pour lutter contre le gel sur la caténaire :

Utilisation préventive d'un produit antigel biodégradable.

Possibilité d'ajuster la gestion électrique pour augmenter sa température et réduire la formation de glace.

Amélioration des grattoirs des trains pour optimiser le déglaçage des équipements.

Bien que ces mesures visent à réduire les impacts possibles de l'épisode de verglas, leur portée pourrait varier selon l'évolution des conditions météorologiques.

Information à la clientèle

Pulsar suit l'évolution des conditions météorologiques en temps réel. Des mises à jour sur l'état du service seront diffusées sur les différentes plateformes : site web rem.info, compte X, alertes SMS et planificateurs de trajets tels que Chrono, Transit ou Google Maps.

Les usagers sont invités à s'inscrire à nos différents canaux de communication et à planifier leurs déplacements avec prudence.

Résumé des mesures

Derniers départs de la Gare Centrale à 23 h pour préparer le réseau.

Application d'un produit antigel biodégradable sur la caténaire.

Circulation nocturne préventive des trains.

Intervalle de 5 minutes entre les trains prévu toute la journée de mercredi.

À propos de Pulsar

Pulsar est une société issue d'AtkinsRéalis et Alstom, opérateur officiel du REM. Elle assure l'exploitation, la maintenance et la diffusion des informations relatives au service offert aux usagers, en collaboration avec la CDPQ Infra, l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) et les sociétés de transport collectif. Son mandat consiste à garantir quotidiennement la fiabilité, la performance et la sécurité du réseau.

