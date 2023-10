Planifier son avenir maintenant, c'est payant

QUÉBEC, le 3 oct. 2023 /CNW/ - À l'occasion du Mois de la planification financière de la retraite, Retraite Québec intensifie ses efforts pour sensibiliser les Québécoises et les Québécois à l'importance de planifier financièrement leur retraite afin qu'ils puissent maintenir un bon niveau de vie une fois rendus à cette étape de leur vie. La campagne se tiendra du 2 octobre au 5 novembre. Elle mettra en lumière les avantages de planifier afin de pouvoir continuer de faire ce que l'on aime, sans compromis, malgré les aléas de la vie. Le site de Retraite Québec présentera divers trucs et astuces ainsi que des outils de simulation, comme SimulR, qui permettent de faire des projections des revenus à la retraite.

Cette année, Retraite Québec cible également les jeunes travailleurs et travailleuses en les sensibilisant à l'importance de faire des choix éclairés alliant les dépenses associées aux petits plaisirs du quotidien à l'épargne en vue de leurs plus grands projets. Pour ce faire, elle leur suggère d'économiser le plus tôt possible et de profiter des intérêts composés sur leurs placements pour réduire leur effort d'épargne.

Pour les inciter à passer à l'action, Retraite Québec lance, en partenariat avec l'Institut québécois de planification financière (IQPF), le concours Je planifie mon avenir! Les jeunes travailleurs et travailleuses de 18 à 34 ans qui s'y inscriront d'ici le 5 novembre 2023 courent la chance de gagner 5 000 $ en prix :

une somme de 2 500 $ à investir dans un véhicule d'épargne de leur choix (ex. : REER, CELI, etc.);

une consultation, d'une valeur de 2 500 $, avec une planificatrice financière ou un planificateur financier, qui leur proposera un plan personnalisé et les aidera à planifier la réalisation de leurs projets.

Les jeunes travailleurs et travailleuses peuvent y participer en visitant le site retraitequebec.gouv.qc.ca/jeplanifiemonavenir.

Faits saillants

La campagne se déroulera du 2 octobre au 5 novembre 2023 à la télévision, à la radio ainsi que sur le Web.

Le concours s'adresse aux jeunes travailleurs et travailleuses de 18 à 34 ans, et la date limite pour s'y inscrire est le 5 novembre 2023.

SimulR est un outil de simulation qui permet de faire des projections des revenus à la retraite. Plus de 100 000 personnes l'utilisent en moyenne chaque année.

Retraite Québec, partenaire de votre sécurité financière

Retraite Québec administre le Régime de rentes du Québec, les régimes de retraite du secteur public et la mesure de l'Allocation famille. Elle assure aussi l'encadrement des régimes complémentaires de retraite et des régimes volontaires d'épargne-retraite. De plus, elle fait la promotion de la planification financière de la retraite.

Par sa mission, Retraite Québec concourt à l'évolution du système de retraite et contribue à la sécurité financière des Québécoises et des Québécois.

Liens connexes :

Page de la campagne : jeplanifie.gouv.qc.ca

Page spécifique pour les jeunes travailleurs et travailleuses et le concours : retraitequebec.gouv.qc.ca/jeplanifiemonavenir

Frédéric Lizotte, Porte-parole de Retraite Québec