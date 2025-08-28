Planifier ses déplacements sur le réseau autoroutier : entraves majeures durant la longue fin de semaine de la fête du Travail du 29 août au 2 septembre

PONT HONORÉ-MERCIER / ROUTE 138

De vendredi 23 h à lundi 7 h

Circulation à contresens sur le pont en direction de Montréal (pont aval) - 1 voie par direction.

Par défaut : les accès rue Airlie / voie réservée vers R-138 ouest

Détour : via avenue Lafleur et rue Clément. Pour la voie réservée, détour via avenue du Trésor-Caché, boulevard Lasalle, rue des Oblats, rue Airlie et suivre détour via avenue Lafleur et rue Clément.

AUTOROUTE 25 / TUNNEL LOUIS-HIPPOLYTE-LA FONTAINE

De vendredi 23 h à samedi 8 h

Fermeture complète du tunnel à la sortie 90 (R-132) sur l'A-20 ouest à Longueuil (direction nord) et à la sortie 5 (rue Sherbrooke ) à Montréal (direction sud)

Direction nord

Détour : via R-132 ouest, sortie 82 / pont Jacques-Cartier, sortie centre-ville vers avenue De Lorimier sud et rue Notre-Dame. Camions : sur la rue Notre Dame, via boulevard Pie-IX et rue Sherbrooke.

Par défaut : 30 minutes avant

Les bretelles R-132 est et ouest (les sorties 89-N) vers A-25 nord. Détour en direction est via la sortie 137 ( boulevard De Montarville ). L'accès de la rue de l'Île-Charron. Détour via A-25 sud et R-132 ouest.



Note : canalisation de l'accès vers l'île Charron à partir des accès du boulevard Marie-Victorin vers A-25 nord.

Rue Curatteau : dès 22 h, fermeture complète è la hauteur de la rue Notre-Dame. Détour : en direction est, via boul. Joseph-Versailles et rue Sherbrooke et en direction ouest, via les rues Dickson et Hochelaga.

Direction sud

Détour : via les rues Hochelaga, Dickson sud et Notre-Dame, avenue Papineau et pont Jacques-Cartier. Camions (+ 4,25 m) : sur rue Hochelaga, via boulevard de l'Assomption, rue Sherbrooke et boulevard Pie-IX sud.

Par défaut : 30 minutes avant, les accès des rues Sherbrooke, Tellier et des Futailles.

Avenue Souligny : fermeture de l'avenue en direction est, entre les rues Dickson et Honoré-Beaugrand. Détour via rue Hochelaga.

AVENUE SAINTE-CROIX

De vendredi 22 h à mardi 5 h

À Montréal (arr. Saint-Laurent ) et à Ville de Mont-Royal , fermeture complète de l'avenue Sainte-Croix dans les deux directions, entre le chemin de la Côte-de-Liesse Ouest et la rue Dion

Détour : en direction nord, via chemin de la Côte-de-Liesse Ouest, boul. Décarie Nord, boul. de la Côte-Vertu et avenue Sainte-Croix. En direction sud, via rue Dion, boul. Décarie Sud, tournebride Marcel-Laurin, chemin de la Côte-de-Liesse Ouest, chemin Devonshire et chemin de la Côte-de-Liesse Est.

Note : sur l'avenue Sainte-Croix nord, sous l'A-40, 1 voie ouverte.

Camions : sur avenue Sainte-Croix nord, virage à gauche interdit vers chemin de la Côte-de-Liesse Ouest. Détour via rue Dion, boulevard Décarie sud et tournebride boulevard Marcel-Laurin.

CHEMIN DE LA CÔTE-DE-LIESSE OUEST

De vendredi 22 h à mardi 5 h

À Montréal (arr. Saint-Laurent ) et à Ville de Mont-Royal , sur le chemin de la Côte-de-Liesse Ouest, fermeture partielle de 3 voies sur 4, entre la rue Houde et l'avenue Sainte-Croix

Par défaut : les accès des rues Hébert, Laperrière et Houde

Détour : via les rues Grou, Houde, Hodge et boul. Montpellier.

Risque de ralentissement dans le secteur - prévoyez vos déplacements. Travaux sous la responsabilité d'Hydro-Québec sur le réseau municipal.

RUE SAINT-JACQUES

De vendredi 22 h à lundi 5 h

À Montréal (arr. Le Sud-Ouest), fermeture complète de la rue Saint-Jacques en direction est, entre les rues des Seigneurs et Guy

Détour : rue des Seigneurs, rue Notre-Dame, rue Guy et rue Saint-Jacques.

Facultatif : via avenue Atwater Nord, boul. René-Lévesque, rue Guy et rue Saint-Jacques

Camions : via avenue Atwater Sud, rue Saint-Patrick, rue Thomas-Keefer, avenue Atwater Nord, rue Notre-Dame, rue de la Montagne et rue Saint-Jacques.

Note : circulation locale permise entre l'avenue Atwater et la rue Saint-Martin.

À PRÉVOIR

RÉSEAU EXPRESS MÉTROPOLITAIN - REM

Des interruptions de service planifiées sont prévues en fin de semaine. Le réseau sera donc complètement fermé les 30 et 31 août. Des navettes seront disponibles pour assurer les différents trajets en l'absence du REM.

Avenue Papineau (arr. Ville-Marie) à Montréal

À Montréal (arr. Ville-Marie ), fermeture partielle de 1 voie sur 2 sur l'avenue Papineau en direction nord, entre la rue Sainte-Rose et le boulevard de Maisonneuve, dimanche de 7 h à 17 h

Travaux sous la responsabilité de la Ville de Montréal.

Avenue De Lorimier (arr. Ville-Marie) à Montréal

À Montréal (arr. Ville-Marie ), fermeture complète de l'avenue De Lorimier en direction nord, entre la rue Sainte-Catherine Est et le boulevard de Maisonneuve Est, du dimanche 31 août au lundi 15 septembre.

Détour : via rue Sainte-Catherine Est., rue Frontenac en direction nord et rue Sherbrooke en direction ouest. Pour les usagers à l'approche de la rue Notre-Dame, détour via rue Notre-Dame Est, rue Frontenac en direction nord et rue Sherbrooke en direction ouest.

Travaux sous la responsabilité de la Ville de Montréal.

Boulevard de Maisonneuve (arr. Ville-Marie) à Montréal

À Montréal (arr. Ville-Marie ), fermeture partielle de 2 voies sur 3 du boulevard de Maisonneuve Est, entre la rue Parthenais et l'avenue De Lorimier, du dimanche 31 août au lundi 15 septembre.

Travaux sous la responsabilité de la Ville de Montréal.

RAPPEL

Autoroute 40 / Entre Berthierville et Lanoraie

Une circulation à contresens sur l'autoroute 40 est en vigueur, entre la route 158, à Berthierville, et le chemin de Joliette, à Lanoraie. Ainsi, une voie par direction est disponible.

Des épisodes de congestion sont à prévoir dans le secteur. Pour les déplacements entre Trois-Rivières et Montréal, le Ministère recommande de privilégier l'autoroute 20.

Cette configuration est nécessaire en raison de l'affaissement d'un ponceau situé sous les voies de la chaussée en direction ouest.

Autoroute 40 / Terrebonne (Lachenaie) et Charlemagne

Entre pont Charles-De Gaulle et A-640, réaménagement de structures, ruisseau de Feu - jusqu'à la fin septembre. Circulation sur voies déviées en tout temps et 5 voies disponibles sur 6, selon la pointe :

3 voies direction ouest / Montréal et 2 direction est : de 23 h 59 à 10 h le lendemain, jours semaine

3 voies direction est / Québec et 2 direction ouest : de midi à 22 h, jours semaine et fin de semaine

Changement configuration : du dimanche au vendredi entre 10 h et midi

Secteur autoroute Bonaventure / PJCCI

Fermeture des accès chemin de la Pointe-Nord / boulevard de l'Île-des-Sœurs / rue Jacques-Leber vers A-10 ouest / centre-ville jusqu'à septembre. Détour via A-15 nord / sortie 60 vers boulevard Gaétan-Laberge

Niveau bassin Peel / pont Victoria , fermeture de 1 voie sur 3 par direction jusqu'à décembre

, fermeture de 1 voie sur 3 par direction jusqu'à décembre Sur le pont Clément, circulation à contresens - 1 voie par direction - jusqu'à décembre. À noter camions : fin du pont Samuel-De Champlain , dans la sortie 58 vers A-10 ouest / centre-ville, fermeture de 1 voie sur 2 et largeur de la voie à 4 m .

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les travaux pourraient être annulés ou modifiés. Consultez le Quebec511.info régulièrement pour connaître les entraves en cours et à venir.

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Sources et renseignements : Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Relations avec les médias / Direction générale des communicationsTél. 514 873-5600 ou 1 866 341-5724