Planifier ses déplacements sur le réseau autoroutier : entraves majeures durant la fin de semaine du 7 au 10 novembre

MONTRÉAL, le 6 nov. 2025 /CNW/ - Mobilité Montréal informe les usagers de la route que des entraves majeures sont prévues durant la fin de semaine. Le Ministère et ses partenaires recommandent de planifier ses déplacements.

1. REM, du 7 au 9 novembre (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable) 2. A-640 à Terrebonne, du 7 au 11 novembre (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable)

AUTOROUTE 40 / FÉLIX-LECLERC

De samedi 23 h 30 à dimanche midi

Sur l'A-40 est et ouest, entre les ponts d'étagement du chemin Senneville à Senneville et du boulevard des Anciens-Combattants à Sainte-Anne-de-Bellevue, deux voies disponibles par direction.

De samedi 23 h 30 à lundi 5 h

Sur l'A-40 est à Senneville, fermeture de la sortie 41 (boul. des Anciens-Combattants).

Détour : demi-tour à la sortie 50 vers boul. Saint-Charles sud, A-20 ouest et sortie 39 (boul. des Anciens-Combattants).

AUTOROUTE 640

De vendredi 21 h à mardi 5 h

À Terrebonne (arr. Lachenaie), sur l'A-640 en direction ouest, fermeture de la sortie 50 (montée des Pionniers).

Détour : demi-tour à la sortie 45 (montée Dumais).

À PRÉVOIR

Réseau express métropolitain (REM)

Le vendredi 7 novembre, fermeture hâtive du réseau pour finaliser les travaux en vue de la prochaine mise en service. Le réseau sera ouvert de 5 h 30 à 21 h 20 au départ de A1-Brossard et jusqu'à 21 h 40 au départ de Gare Centrale. Des navettes d'autobus seront disponibles en dehors des heures d'ouverture du REM.

Fermeture complète du réseau : le samedi 8 et dimanche 9 novembre, le réseau sera entièrement fermé pour finaliser les travaux en vue de la prochaine mise en service. Des navettes d'autobus seront disponibles pour vos déplacements.

RAPPEL

Secteur autoroute Bonaventure / PJCCI

Niveau bassin Peel / pont Victoria, fermeture de 1 voie sur 3 par direction jusqu'à décembre

Sur le pont Clément, circulation à contresens - 1 voie par direction - jusqu'à décembre. À noter camions : fin du pont Samuel-De Champlain, dans la sortie 58 vers A-10 ouest / centre-ville, fermeture de 1 voie sur 2 et largeur de la voie à 4 m.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les travaux pourraient être annulés ou modifiés. Consultez le Quebec511.info régulièrement pour connaître les entraves en cours et à venir.

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Sources et renseignements : Ministère des Transports et de la Mobilité durable (https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/Pages/default.aspx), Relations avec les médias / Direction générale des communications, Tél. 514 873-5600 ou 1 866 341-5724