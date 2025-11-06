Planifier ses déplacements sur le réseau autoroutier : entraves majeures durant la fin de semaine du 7 au 10 novembre

MONTRÉAL, le 6 nov. 2025 /CNW/ - Mobilité Montréal informe les usagers de la route que des entraves majeures sont prévues durant la fin de semaine. Le Ministère et ses partenaires recommandent de planifier ses déplacements.

1. REM, du 7 au 9 novembre (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable)
2. A-640 à Terrebonne, du 7 au 11 novembre (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable)
AUTOROUTE 40 / FÉLIX-LECLERC

                                                                                                                 De samedi 23 h 30 à dimanche midi

  • Sur l'A-40 est et ouest, entre les ponts d'étagement du chemin Senneville à Senneville et du boulevard des Anciens-Combattants à Sainte-Anne-de-Bellevue, deux voies disponibles par direction.

                                                                                                                            De samedi 23 h 30 à lundi 5 h

  • Sur l'A-40 est à Senneville, fermeture de la sortie 41 (boul. des Anciens-Combattants).

Détour : demi-tour à la sortie 50 vers boul. Saint-Charles sud, A-20 ouest et sortie 39 (boul. des Anciens-Combattants).

AUTOROUTE 640

                                                                                                                             De vendredi 21 h à mardi 5 h

  • À Terrebonne (arr. Lachenaie), sur l'A-640 en direction ouest, fermeture de la sortie 50 (montée des Pionniers).

Détour : demi-tour à la sortie 45 (montée Dumais).

À PRÉVOIR

Réseau express métropolitain (REM)

RAPPEL

Secteur autoroute Bonaventure / PJCCI

  • Niveau bassin Peel / pont Victoria, fermeture de 1 voie sur 3 par direction jusqu'à décembre
  • Sur le pont Clément, circulation à contresens - 1 voie par direction - jusqu'à décembre. À noter camions : fin du pont Samuel-De Champlain, dans la sortie 58 vers A-10 ouest / centre-ville, fermeture de 1 voie sur 2 et largeur de la voie à 4 m.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les travaux pourraient être annulés ou modifiés. Consultez le Quebec511.info régulièrement pour connaître les entraves en cours et à venir.

