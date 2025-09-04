Planifier ses déplacements sur le réseau autoroutier : entraves majeures durant la fin de semaine du 5 au 8 septembre

AUTOROUTE 40 / MÉTROPOLITAINE

De vendredi 23 h 30 à lundi 5 h

À Montréal et à Ville Mont-Royal , fermeture complète de l'A-40 est entre la sortie 65 (A-520, rond-point Côte-de-Liesse) et l'accès A-15 sud (des Laurentides)

Détour : via la voie de desserte.

En direction A-15 sud / pont Samuel-De Champlain : via boulevard Décarie. En direction A-15 nord / Laval : demi-tour au boulevard de l'Acadie et voie de desserte ouest.



Par défaut : à compter de 23 h

Les accès du boulevard de la Côte-Vertu et de l'A-520 est. Dans l'échangeur Décarie, les bretelles en provenance de l'A-15 nord et des boulevards Marcel-Laurin ( R-117 sud ) et Décarie.



Détour :

A-15 nord : via la bretelle pour R-117, demi-tour au tournebride pour R-117 sud, voie de desserte A-40 ouest et demi-tour au chemin Devonshire. Facultatif : en amont, via la sortie 69 ( rue Jean-Talon ) et boulevard Décarie. R-117 sud : via la bretelle pour A-15 sud et demi-tour à la sortie 69 ( rue Jean-Talon ). L'accès chemin Lucerne / avenue Sainte-Croix .



SECTEUR À ÉVITER : risques importants de congestion - prévoyez vos déplacements.

Itinéraires facultatifs : autoroutes 13 et 440, autoroute 20 ou autoroute 30.

Ces fermetures sont tributaires de conditions météorologiques favorables. Le MTMD vous invite à consulter régulièrement le quebec511.info avant de prendre la route ou à composer le 511 pour connaître les fermetures sur le réseau et planifier vos déplacements.

AUTOROUTE 10 / BONAVENTURE

De jeudi 23 h à vendredi 6 h

De vendredi 23 h à samedi 6 h

De samedi 23 h à dimanche 6 h

À Montréal, sur l'A-10 est, fermeture complète entre la sortie 4 (A-15, A-20) et le pont Samuel-De Champlain.

Détour : via la sortie 4 (A-15, A-20), boul. Gaétan-Laberge, A-15 sud et en direction de l'île des Sœurs, via les sorties 57-S (boul. de l'Île-des-Sœurs) ou 57 N (ch. de la Pointe-Nord).

Travaux sous la responsabilité de PJCCI.

AUTOROUTE 25

De vendredi 23 h à samedi 8 h

À Montréal (arr. Hochelaga-Maisonneuve), fermeture complète de l'A-25 nord, entre la sortie 5 (R-138, rue Sherbrooke , boul. Yves-Prévost) et l'accès de la rue Sherbrooke Est.

Détour : via la sortie 5 et rue De Boucherville.

Par défaut : à 22 h 30, l'accès rue Hochelaga.

De dimanche 22 h à lundi 5 h

À Montréal (arr. Hochelaga-Maisonneuve), fermeture complète de l'A-25 sud, entre la sortie 5 (R-138, rue Hochelaga, rue Sherbrooke ) et l'accès suivant.

Détour : via la sortie 5.

BOULEVARD MONTRÉAL-TORONTO

De vendredi 22 h à lundi 5 h

À Montréal (arr. Lachine ), fermeture complète du boulevard Montréal-Toronto Est, entre le boulevard Saint-Joseph et l'avenue Saint-Pierre

Détour : en direction A-20 est, en amont à la 1re Avenue, via l'accès vers A-20 ouest, sortie 60 pour 32e Avenue et avenue Victoria / rue Notre-Dame.

Par défaut : l'accès de l'avenue Saint-Pierre vers A-20 est.

RUE SAINT-JACQUES

De vendredi 22 h à dimanche 22 h

À Montréal (arr. Le Sud-Ouest), fermeture complète de la rue Saint-Jacques en direction est, entre les rues des Seigneurs et Guy

Détour : rue des Seigneurs, rue Notre-Dame, rue Guy et rue Saint-Jacques. Facultatif : via avenue Atwater Nord, boul. René-Lévesque, rue Guy et rue Saint-Jacques

Camions : via avenue Atwater Sud, rue Saint-Patrick, rue Thomas-Keefer, avenue Atwater Nord, rue Notre-Dame, rue de la Montagne et rue Saint-Jacques.

Note : 1 voie ouverte entre les rues Georges-Vanier et Saint-Martin.

Travaux sous la responsabilité d'Hydro-Québec sur le réseau municipal.

RUE SAINT-ANTOINE

Samedi de 7 h à 17 h

À Montréal (arr. Ville-Marie ), fermeture complète de la rue Saint-Antoine Ouest, entre les rues Peel et Jean-D'Estrées

Détour : via le boulevard René-Lévesque Ouest.

Travaux de raccordement par Bell, sous la responsabilité de la Ville de Montréal.

À PRÉVOIR

RÉSEAU EXPRESS MÉTROPOLITAIN - REM

Des interruptions de service planifiées sont prévues en fin de semaine. Le réseau sera donc complètement fermé les 6 et 7 septembre. Des navettes seront disponibles pour assurer les différents trajets en l'absence du REM.

Match des Alouettes au stade Percival-Molson (samedi 6 septembre à 13 h)

En prévision du match des Alouettes qui aura lieu samedi après-midi au stade Percival- Molson , de la congestion est à prévoir aux abords du stade, en raison de travaux sur le réseau municipal, notamment sur l'avenue du Parc et la rue Saint-Urbain . Le transport collectif est à privilégier pour l'occasion.

Autoroute 50 (Guy-Lafleur) à Mirabel

À Mirabel , sur l'A-50 (Guy-Lafleur) en direction ouest, fermeture de la sortie 285-N (aéroport de Mirabel , cargo), samedi et dimanche de 9 h à 18 h.

Détour : demi-tour à la sortie suivante, via chemin Saint-Simon.

Événement spécial (Volaria).

RAPPEL

Autoroute 40 / Entre Berthierville et Lanoraie

Une circulation à contresens sur l'autoroute 40 est en vigueur, entre la route 158, à Berthierville, et le chemin de Joliette, à Lanoraie. Ainsi, une voie par direction est disponible.

Des épisodes de congestion sont à prévoir dans le secteur. Pour les déplacements entre Trois-Rivières et Montréal, le Ministère recommande de privilégier l'autoroute 20.

Cette configuration est nécessaire en raison de l'affaissement d'un ponceau situé sous les voies de la chaussée en direction ouest.

Autoroute 40 / Terrebonne (Lachenaie) et Charlemagne

Entre pont Charles-De Gaulle et A-640, réaménagement de structures, ruisseau de Feu - jusqu'à la fin septembre. Circulation sur voies déviées en tout temps et 5 voies disponibles sur 6, selon la pointe :

3 voies direction ouest / Montréal et 2 direction est : de 23 h 59 à 10 h le lendemain, jours semaine

3 voies direction est / Québec et 2 direction ouest : de midi à 22 h, jours semaine et fin de semaine

Changement configuration : du dimanche au vendredi entre 10 h et midi

Secteur autoroute Bonaventure / PJCCI

Niveau bassin Peel / pont Victoria , fermeture de 1 voie sur 3 par direction jusqu'à décembre

, fermeture de 1 voie sur 3 par direction jusqu'à décembre Sur le pont Clément, circulation à contresens - 1 voie par direction - jusqu'à décembre. À noter camions : fin du pont Samuel-De Champlain , dans la sortie 58 vers A-10 ouest / centre-ville, fermeture de 1 voie sur 2 et largeur de la voie à 4 m .

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les travaux pourraient être annulés ou modifiés. Consultez le Quebec511.info régulièrement pour connaître les entraves en cours et à venir.

Sources et renseignements : Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Relations avec les médias / Direction générale des communications, Tél. 514 873-5600 ou 1 866 341-5724