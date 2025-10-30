Planifier ses déplacements sur le réseau autoroutier : entraves majeures durant la fin de semaine du 31 octobre au 3 novembre

AUTOROUTE 40 / PONT CHARLES-DE GAULLE

De vendredi 23 h 59 à lundi 4 h

Sur l'A-40 dans les deux directions, entre le boulevard Gouin Est à Montréal et la R-344 (chemin Saint-Charles) à Terrebonne, incluant le pont Charles-De Gaulle, circulation à contresens - 2 voies par direction.

Risque de congestion durant le jour - prévoyez vos déplacements.

De vendredi 23 h 30 à lundi 4 h

Sur l'A-40 en direction ouest, fermeture de la bretelle d'accès en provenance de la montée des Pionniers.

Détour :

En direction nord, poursuivre sur montée des Pionniers, boulevard Marcel-Therrien, bretelle pour A-640 est et bretelle pour A-40 ouest. En direction sud, poursuivre sur montée des Pionniers, R-344 ( chemin Saint-Charles ), rue des Migrateurs, bretelle pour A-40 est et demi-tour dans les bretelles de l'échangeur A-40 / A-640.



AUTOROUTE 640 ET 25e AVENUE (Saint-Eustache)

De vendredi 22 h 30 (est) et 23 h 30 (ouest) à samedi 6 h

De dimanche 22 h 30 à lundi 5 h

À Saint-Eustache, fermeture complète de l'A-640 dans les deux directions, entre la sortie 14 (25e Avenue) et l'accès suivant.

Détour : via la sortie.

De vendredi 22 h à lundi 5 h

À Saint-Eustache, sur la 25e Avenue, fermeture complète dans les deux directions, au niveau des ponts d'étagement de l'A-640.

Détour :

En direction nord, via voie de desserte A-640 est, bretelle pour A-640 est, sortie 16 pour A-13 sud, demi-tour à la sortie 20 ( R-344, Boisbriand, Saint-Eustache, chemin de la Grande-Côte ), via avenue Mathers et R-344 est ( chemin de la Grande-Côte en direction est ), poursuivre sur A-13 nord, bretelle pour A-640 ouest et la sortie 14 ( 25 e Avenue ). En direction sud, via voie de desserte A-640 ouest, demi-tour à la sortie 11 ( R-148, boulevard Arthur-Sauvé ), poursuivre sur A-640 est et la sortie 14 ( 25 e Avenue ).



De samedi 6 h à dimanche 22 h 30

À Saint-Eustache, sur l'A-640 dans les deux directions, entre la sortie 14 ( 25 e Avenue ) et l'accès suivant, fermeture partielle de 1 voie sur 2.

) et l'accès suivant, fermeture partielle de 1 voie sur 2. À Saint-Eustache, sur la voie de desserte A-640 ouest, à la fin de la sortie 14 (25e Avenue), fermeture partielle de la voie du centre.

AUTOROUTE 19 / PAPINEAU

De vendredi 21 h 30 à lundi 5 h

À Laval, sur l'A-19 nord, dans la sortie 7 (boulevard Saint-Martin), fermeture complète de la bretelle pour le boulevard Saint-Martin Est.

Détour : via bretelle pour boulevard Saint-Martin Ouest, R-335 nord (boulevard des Laurentides), bretelle pour voie de desserte A-440 est, bretelle pour voie de desserte A-19 sud, sortie pour boul. Saint-Martin et bretelle pour boul. Saint-Martin Est.

AUTOROUTE 25

De vendredi 23 h à samedi 8 h

De samedi 23 h à dimanche 9 h

À Montréal (arr. Hochelaga-Maisonneuve), fermeture complète de l'A-25 nord, entre la sortie 5 (R-138, rue Sherbrooke, boulevard Yves-Prévost) et l'accès du boulevard Yves-Prévost.

Détour : via rue De Boucherville / boulevard Louis-H.-La Fontaine.

Par défaut : les accès des rues Hochelaga et Sherbrooke Est.

/De dimanche 21 h 30 à lundi 5 h

À Montréal (arr. Hochelaga-Maisonneuve), sur A-25 nord, fermeture complète de la sortie 3 (R-138, rue Hochelaga, rue Notre-Dame).

Détour : demi-tour à la sortie 5 (R-138 est, rue Sherbrooke), via Place Curatteau et rue de Boucherville, bretelle pour A-25 sud et sortie 3 (R-138, rue Hochelaga, rue Notre-Dame).

BOULEVARD MONTRÉAL-TORONTO

De vendredi 22 h à lundi 5 h

À Montréal (arr. Lachine), sur le boulevard Montréal-Toronto, fermeture complète en direction ouest, entre l'avenue Saint-Pierre et la rue Saint-Jacques

Détour : en provenance de l'avenue Saint-Pierre sud vers A-20 ouest, via l'accès pour A-20 est et demi-tour à la sortie 65 vers boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue.

À PRÉVOIR

Réseau express métropolitain (REM)

Fermeture complète du réseau : le dimanche 2 novembre, le réseau sera entièrement fermé pour finaliser les travaux en vue de la prochaine mise en service. Des navettes d'autobus seront disponibles pour vos déplacements.

RAPPEL

Secteur autoroute Bonaventure / PJCCI

Niveau bassin Peel / pont Victoria, fermeture de 1 voie sur 3 par direction jusqu'à décembre

Sur le pont Clément, circulation à contresens - 1 voie par direction - jusqu'à décembre. À noter camions : fin du pont Samuel-De Champlain, dans la sortie 58 vers A-10 ouest / centre-ville, fermeture de 1 voie sur 2 et largeur de la voie à 4 m.

