Planifier ses déplacements sur le réseau autoroutier : entraves majeures durant la fin de semaine du 31 octobre au 3 novembre

MONTRÉAL, le 30 oct. 2025 /CNW/ - Mobilité Montréal informe les usagers de la route que des entraves majeures sont prévues durant la fin de semaine. Le Ministère et ses partenaires recommandent de planifier ses déplacements.
Sur l'A-40 dans les deux directions, entre le boulevard Gouin Est à Montréal et la R-344 (chemin Saint-Charles) à Terrebonne, incluant le pont Charles-De Gaulle, circulation à contresens - 2 voies par direction.
Risque de congestion durant le jour - prévoyez vos déplacements.
De vendredi 23 h 30 à lundi 4 h
Sur l'A-40 en direction ouest, fermeture de la bretelle d'accès en provenance de la montée des Pionniers.
Détour :
En direction nord, poursuivre sur montée des Pionniers, boulevard Marcel-Therrien, bretelle pour A-640 est et bretelle pour A-40 ouest.
En direction sud, poursuivre sur montée des Pionniers, R-344 (chemin Saint-Charles), rue des Migrateurs, bretelle pour A-40 est et demi-tour dans les bretelles de l'échangeur A-40 / A-640.
AUTOROUTE 640 ET 25e AVENUE (Saint-Eustache)
De vendredi 22 h 30 (est) et 23 h 30 (ouest) à samedi 6 h De dimanche 22 h 30 à lundi 5 h
À Saint-Eustache, fermeture complète de l'A-640 dans les deux directions, entre la sortie 14 (25e Avenue) et l'accès suivant.
Détour : via la sortie.
De vendredi 22 h à lundi 5 h
À Saint-Eustache, sur la 25e Avenue, fermeture complète dans les deux directions, au niveau des ponts d'étagement de l'A-640.
Détour :
En direction nord, via voie de desserte A-640 est, bretelle pour A-640 est, sortie 16 pour A-13 sud, demi-tour à la sortie 20 (R-344, Boisbriand, Saint-Eustache, chemin de la Grande-Côte), via avenue Mathers et R-344 est (chemin de la Grande-Côte en direction est), poursuivre sur A-13 nord, bretelle pour A-640 ouest et la sortie 14 (25e Avenue).
En direction sud, via voie de desserte A-640 ouest, demi-tour à la sortie 11 (R-148, boulevard Arthur-Sauvé), poursuivre sur A-640 est et la sortie 14 (25e Avenue).
De samedi 6 h à dimanche 22 h 30
À Saint-Eustache, sur l'A-640 dans les deux directions, entre la sortie 14 (25e Avenue) et l'accès suivant, fermeture partielle de 1 voie sur 2.
À Saint-Eustache, sur la voie de desserte A-640 ouest, à la fin de la sortie 14 (25e Avenue), fermeture partielle de la voie du centre.
AUTOROUTE 19 / PAPINEAU
De vendredi 21 h 30 à lundi 5 h
À Laval, sur l'A-19 nord, dans la sortie 7 (boulevard Saint-Martin), fermeture complète de la bretelle pour le boulevard Saint-Martin Est.
Détour : via bretelle pour boulevard Saint-Martin Ouest, R-335 nord (boulevard des Laurentides), bretelle pour voie de desserte A-440 est, bretelle pour voie de desserte A-19 sud, sortie pour boul. Saint-Martin et bretelle pour boul. Saint-Martin Est.
AUTOROUTE 25
De vendredi 23 h à samedi 8 h De samedi 23 h à dimanche 9 h
À Montréal (arr. Hochelaga-Maisonneuve), fermeture complète de l'A-25 nord, entre la sortie 5 (R-138, rue Sherbrooke, boulevard Yves-Prévost) et l'accès du boulevard Yves-Prévost.
Détour : via rue De Boucherville / boulevard Louis-H.-La Fontaine. Par défaut : les accès des rues Hochelaga et Sherbrooke Est.
/De dimanche 21 h 30 à lundi 5 h
À Montréal (arr. Hochelaga-Maisonneuve), sur A-25 nord, fermeture complète de la sortie 3 (R-138, rue Hochelaga, rue Notre-Dame).
Détour : demi-tour à la sortie 5 (R-138 est, rue Sherbrooke), via Place Curatteau et rue de Boucherville, bretelle pour A-25 sud et sortie 3 (R-138, rue Hochelaga, rue Notre-Dame).
BOULEVARD MONTRÉAL-TORONTO
De vendredi 22 h à lundi 5 h
À Montréal (arr. Lachine), sur le boulevard Montréal-Toronto, fermeture complète en direction ouest, entre l'avenue Saint-Pierre et la rue Saint-Jacques
Détour : en provenance de l'avenue Saint-Pierre sud vers A-20 ouest, via l'accès pour A-20 est et demi-tour à la sortie 65 vers boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue.
Niveau bassin Peel / pont Victoria, fermeture de 1 voie sur 3 par direction jusqu'à décembre
Sur le pont Clément, circulation à contresens - 1 voie par direction - jusqu'à décembre. À noter camions : fin du pont Samuel-De Champlain, dans la sortie 58 vers A-10 ouest / centre-ville, fermeture de 1 voie sur 2 et largeur de la voie à 4 m.
En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les travaux pourraient être annulés ou modifiés. Consultez le Quebec511.info régulièrement pour connaître les entraves en cours et à venir.
