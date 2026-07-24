Réaménagement au nord des ponts Pierre-Laporte et de Québec - Fermetures du pont de Québec jusqu'au 21 août

QUÉBEC, le 24 juill. 2026 /CNW/ -- Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que le pont de Québec sera fermé complètement pendant les soirées et les nuits du dimanche au jeudi, entre le 26 juillet et le matin du 21 août. Ces entraves sont requises afin de démanteler le pont temporaire de la route 175, situé au-dessus de la voie ferrée. En parallèle, des travaux de finition du nouveau pont de la route 175 seront réalisés, notamment l'installation de glissières de sécurité. Les travaux s'inscrivent dans le réaménagement au nord des ponts Pierre-Laporte et de Québec.

Le nouveau pont d'étagement de la route 175 a été ouvert à la circulation, vendredi matin. Une voie par direction est disponible puisque la troisième voie demeure retranchée, jusqu'à la fin de l'année, pour permettre l'accès au chantier et poursuivre les travaux de construction du nouveau lien piéton reliant l'avenue des Hôtels à la gare de Sainte-Foy.

Entraves et gestion de la circulation

Pont de Québec

Fermeture complète, dans les deux directions: Du dimanche 26 au jeudi 30 juillet, chaque fois de 21 h à 5 h 30 le lendemain; Du dimanche 2 au jeudi 6 août, chaque fois de 21 h à 5 h 30 le lendemain; Du dimanche 9 au jeudi 13 août, chaque fois de 21 h à 5 h 30 le lendemain; Du dimanche 16 au jeudi 20 août, chaque fois de 21 h à 5 h 30 le lendemain.

Pendant ces périodes de fermeture: Le trottoir restera ouvert pour les piétons et les cyclistes. Une navette sera disponible pour les cyclomotoristes: En direction de Québec : embarquement à la station de la Presqu'île (intersection des rues de la Mission et de la Presqu'île); En direction de Lévis : embarquement au terrain situé au nord de la clinique médicale, sur le chemin Saint-Louis. Les usagers de la route sont invités à emprunter le pont Pierre-Laporte pour passer d'une rive à l'autre.



Des épisodes de congestion sont à prévoir. Le Ministère recommande aux usagers de la route qui devront circuler dans le secteur de prévoir plus de temps pour se rendre à leur destination.

L'horaire des travaux pourrait être modifié en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, il est recommandé, avant de prendre la route, de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements, et de télécharger l' application mobile Québec 511 pour activer les notifications.

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SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724, [email protected]