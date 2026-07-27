La reconstruction de l'échangeur Saint-Pierre amorce sa phase de planification

MONTRÉAL, le 27 juill. 2026 /CNW/ -- Le ministère des Transports et de la Mobilité durable souligne que le projet de reconstruction de l'échangeur Saint-Pierre passe officiellement à l'étape de la planification et qu'il sera réalisé en mode collaboratif.

La solution retenue prévoit la reconstruction de l'échangeur en structures aériennes, ce qui favorisera le désenclavement du quartier résidentiel Saint-Pierre. Des aménagements spécifiques pour les transports collectif et actif figurent aussi au projet.

Au cours des prochaines années, un immense travail sera réalisé en vue de démarrer le processus d'adjudication du contrat pour le partenariat. Le concept de référence du projet sera établi en s'appuyant notamment sur les consultations déjà réalisées auprès des partenaires, tels que la Ville de Montréal et les arrondissements ainsi que les citoyens et les commerçants du secteur. En parallèle, la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement sera amorcée. La population et les principaux acteurs du milieu continueront d'être sollicités tout au long de la préparation du projet.

Faits saillants

La réalisation du projet en mode collaboratif se traduit par l'implication d'un concepteur et d'un constructeur dès les premières phases. Ainsi, les partenaires et le Ministère feront équipe afin de trouver les meilleures solutions pour répondre aux différents besoins, tout en limitant les risques et les répercussions sur les citoyens.

Mis en service en 1966, l'échangeur Saint-Pierre se situe au croisement de l'autoroute 20 et de la route 138, à Montréal. Il s'agit d'un lien stratégique pour le transport routier, reliant le centre-ville de Montréal, l'aéroport international Montréal-Trudeau, l'ouest de l'île et la Rive-Sud.

D'ici la réalisation du nouvel échangeur, des interventions préventives récurrentes continueront d'être effectuées afin d'assurer la sécurité et la fonctionnalité de la structure actuelle.

Lien connexe

Page Web et abonnement à l'infolettre - Reconstruction de l'échangeur Saint-Pierre | Gouvernement du Québec

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable sur les médias sociaux :

Facebook

X

Instagram

LinkedIn

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724, [email protected]