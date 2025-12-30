Réaménagement au nord des ponts Pierre-Laporte et de Québec - Brèves interruptions de la circulation sur la route 175 (boulevard Laurier)

QUÉBEC, le 30 déc. 2025 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route que la circulation sur la route 175 (boulevard Laurier) sera arrêtée très brièvement à quelques reprises, du 5 au 21 janvier, au nord du pont de Québec. Des épisodes de congestion sont à prévoir. Ces entraves sont requises afin de livrer au chantier, par convoi hors-normes, les poutres du nouveau pont d'étagement au-dessus de la voie ferrée.

Gestion de la circulation

Des interruptions de la circulation sur la route 175 (boulevard Laurier) au nord du pont de Québec, variant de 2 à 5 minutes, sont prévues à quelques reprises au cours des périodes suivantes :

Du 5 au 9 janvier, entre 9 h et 14 h;

Du 12 au 16 janvier, entre 9 h et 14 h;

Du 19 au 21 janvier, entre 6 h 30 et 14 h.

Le Ministère est conscient des inconvénients que pourraient causer ces opérations et remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Les répercussions sur le réseau routier seront suivies en temps réel afin d'ajuster au besoin la fréquence des livraisons.

Consultez le site Web ou l'application mobile de Québec 511 avant de prendre la route.

Lien connexe

Page Web, échéancier et abonnement à l'infolettre | Réaménagement au nord des ponts Pierre-Laporte et de Québec

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable sur les médias sociaux :

Facebook

X

Instagram

LinkedIn

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724