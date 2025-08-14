Planifier ses déplacements sur le réseau autoroutier : entraves majeures durant la fin de semaine du 15 au 18 août

MONTRÉAL, le 14 août 2025 /CNW/ - Mobilité Montréal informe les usagers de la route que des entraves majeures sont prévues durant la fin de semaine. Le Ministère et ses partenaires recommandent de planifier ses déplacements.
Pour découvrir différents outils visant à faciliter les déplacements ou pour rester informé sur l'actualité en matière de mobilité dans la région métropolitaine, consultez le site de Mobilité Montréal ou suivez-nous sur Facebook.
À Montréal, fermeture complète de l'A-25 sud, entre la sortie 5 (rue Sherbrooke) et l'accès de l'avenue Souligny
Détour : via les rues de Boucherville, Hochelaga, Dickson sud et avenue Souligny Est
Par défaut : 30 minutes avant, l'accès de la rue Sherbrooke.
PONT DE L'ÎLE-AUX-TOURTES / AUTOROUTE 40
De vendredi 23 h 59 à dimanche 5 h
Fermeture complète du pont de l'Île-aux-Tourtes, entre Vaudreuil-Dorion et Senneville, sur l'île de Montréal
Direction EST
Détour : en amont, via la bretelle vers A-30 est, sortie 5 vers A-20 est et sortie 39 vers boulevard des Anciens-Combattants. Pour les camions, sortie 60 (A-13 nord).
Fermetures par défaut : à compter de 23 h
Dans l'échangeur A-30 / A-40, la bretelle menant de l'A-40 est à l'A-40 est.
Les accès en provenance de l'avenue Saint-Charles / boulevard de la Cité-des-Jeunes et du chemin des Chenaux. Détour : via l'accès vers A-40 ouest et bretelle vers A-30 est.
Direction OUEST
Détour : à la sortie 41, via boulevard des Anciens-Combattants sud, A-20 ouest et sortie 29 vers A-30 ouest. Pour les camions, itinéraires facultatifs en amont via les sorties 60 (A-13 sud) ou 50 (boulevard Saint-Charles). En direction chemin des Chenaux et avenue Saint-Charles, via la sortie 2 (boulevard de la Cité-des-Jeunes) sur l'A-30 ouest.
Fermetures par défaut : à compter de 23 h
Les accès du chemin Sainte-Marie et des boulevards Morgan et des Anciens-Combattants.
La sortie 40 (chemin de Senneville).
Détour : via boulevard des Anciens-Combattants sud et avenue Pacifique
Note : le chemin Senneville, l'entreprise Tenaquip et le cimetière Belvédère seront accessibles pour les résidents via une escorte qui débutera près de l'intersection de la voie de desserte A-40 ouest et du chemin Sainte-Marie.
La rue des Pins, entre le chemin Sainte-Marie et la rue Poultry Cottages.
Détour : via chemin Ste-Marie, boulevard des Anciens-Combattants, voie de desserte A-40 est et rue Poultry Cottages // rue Poultry Cottages, voie de desserte A-40 est pour boulevard des Anciens-Combattants, chemin Sainte-Marie et rue des Pins.
Alerte congestion : le MTMD recommande aux usagers de la route qui devront circuler dans le secteur de prévoir plus de temps pour se rendre à leur destination.
La population est invitée à utiliser le transport collectif et à profiter des mesures d'atténuation en place. Le péage sera suspendu dans les deux directions sur l'autoroute 30 / pont Serge-Marcil afin d'offrir une alternative supplémentaire.
CHEMIN DE LA CÔTE-DE-LIESSE
De vendredi 22 h à lundi 5 h
À Montréal (arr. Saint-Laurent) et à Ville de Mont-Royal, à l'est de l'échangeur Décarie, sur les chemins de la Côte-de-Liesse (voies de desserte A-40)
Dans les deux directions, fermeture complète entre le chemin de la Côte-de-Liesse Ouest et la rue Dion
Détour : en direction nord, via chemin de la Côte-de-Liesse Ouest, boul. Décarie Nord, boul. de la Côte-Vertu et avenue Sainte-Croix. En direction sud, via rue Dion, boul. Décarie Sud, tournebride Marcel-Laurin, chemin de la Côte-de-Liesse Ouest, chemin Devonshire et chemin de la Côte-de-Liesse
Direction ouest, entre la rue Houde et l'avenue Sainte-Croix, 1 voie ouverte sur 3
Direction ouest, fermeture des accès des rues Hébert, Laperrière et Houde
Détour : via rues Grou, Houde, Hodge et boul. Montpellier
Direction est, au niveau du chemin Lucerne / avenue Sainte-Croix, 2 voies ouvertes sur 3
Sur l'avenue Sainte-Croix nord, sous l'A-40, 1 voie ouverte
Camions : sur avenue Sainte-Croix nord, virage à gauche interdit vers chemin de la Côte-de-Liesse Ouest. Détour via rue Dion, boulevard Décarie sud et tournebride boulevard Marcel-Laurin.
Risque de ralentissement dans le secteur - prévoyez vos déplacements. Travaux sous la responsabilité d'Hydro-Québec sur le réseau municipal.
RUE SAINT-JACQUES
De vendredi 22 h à lundi 5 h
À Montréal (arr. Ville-Marie), fermeture complète de la rue Saint-Jacques en direction est, entre les rues des Seigneurs et Guy
Détour : rue des Seigneurs, rue Notre-Dame, rue Guy et rue Saint-Jacques. Camions : via rue des Seigneurs, rue Notre-Dame, rue de la Montagne et rue Saint-Jacques.
À PRÉVOIR
Événement : festival LASSO au parc Jean-Drapeau
Le samedi 15 et le dimanche 16 août, présentation du festival LASSO au parc Jean-Drapeau. Les places de stationnement étant limitées sur place et la circulation parfois intense sur le pont Jacques-Cartier. Il est fortement recommandé d'utiliser le métro sur la ligne jaune à destination de la station Jean-Drapeau.
Pont Laviolette - A-55 / Trois-Rivières et Bécancour
Fin des périodes de travaux intensifs mais les interventions se poursuivent de nuit, selon l'horaire suivant :
Du lundi au jeudi, de 19 h à 6 h 30 le lendemain
De vendredi 20 h à samedi 11 h
De samedi 18 h à dimanche 11 h
De dimanche 18 h à lundi 6 h 30
RAPPEL
RÉSEAU EXPRESS MÉTROPOLITAIN - REM
Fermeture complète du REM jusqu'au 17 août 2025. Plusieurs travaux pour la prochaine mise en service du réseau. Prévoyez vos déplacements : de nombreuses options sont disponibles aux usagers qui doivent se déplacer entre la Rive-Sud et le centre-ville de Montréal. Voir site REM.info.
Route 132 / Varennes
Fermeture complète de la R-132 entre montée de Picardie et rue Quévillon, jusqu'à la fin août.
Autoroute 40 / Terrebonne (Lachenaie) et Charlemagne
Entre pont Charles-De Gaulle et A-640, réaménagement de structures, ruisseau de Feu - jusqu'à la fin septembre. Circulation sur voies déviées en tout temps et 5 voies disponibles sur 6, selon la pointe :
3 voies direction ouest / Montréal et 2 direction est : de 23 h 59 à 10 h le lendemain, jours semaine
3 voies direction est / Québec et 2 direction ouest : de midi à 22 h, jours semaine et fin de semaine
Changement configuration : du dimanche au vendredi entre 10 h et midi
Secteur autoroute Bonaventure / PJCCI
Fermeture des accès chemin de la Pointe-Nord / boulevard de l'Île-des-Sœurs / rue Jacques-Leber vers A-10 ouest / centre-ville jusqu'à septembre. Détour via A-15 nord / sortie 60 vers boulevard Gaétan-Laberge
Niveau bassin Peel / pont Victoria, fermeture de 1 voie sur 3 par direction jusqu'à décembre
Sur le pont Clément, circulation à contresens - 1 voie par direction - jusqu'à décembre. À noter camions : fin du pont Samuel-De Champlain, dans la sortie 58 vers A-10 ouest / centre-ville, fermeture de 1 voie sur 2 et largeur de la voie à 4 m
En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les travaux pourraient être annulés ou modifiés. Consultez le Quebec511.info régulièrement pour connaître les entraves en cours et à venir.
SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable
Sources et renseignements : Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Relations avec les médias, Direction générale des communications, Tél. 514 873-5600 ou 1 866 341-5724
Partager cet article