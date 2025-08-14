Planifier ses déplacements sur le réseau autoroutier : entraves majeures durant la fin de semaine du 15 au 18 août

AUTOROUTE 25 / TUNNEL LOUIS-HIPPOLYTE-LA FONTAINE

De vendredi 23 h à lundi 5 h

À Montréal, fermeture complète de l'A-25 sud, entre la sortie 5 (rue Sherbrooke ) et l'accès de l'avenue Souligny

Détour : via les rues de Boucherville, Hochelaga, Dickson sud et avenue Souligny Est

Par défaut : 30 minutes avant, l'accès de la rue Sherbrooke.

PONT DE L'ÎLE-AUX-TOURTES / AUTOROUTE 40

De vendredi 23 h 59 à dimanche 5 h

Fermeture complète du pont de l'Île-aux-Tourtes, entre Vaudreuil-Dorion et Senneville , sur l'île de Montréal

Direction EST

Détour : en amont, via la bretelle vers A-30 est, sortie 5 vers A-20 est et sortie 39 vers boulevard des Anciens-Combattants. Pour les camions, sortie 60 (A-13 nord).

Fermetures par défaut : à compter de 23 h

Dans l'échangeur A-30 / A-40, la bretelle menant de l'A-40 est à l'A-40 est. Les accès en provenance de l'avenue Saint-Charles / boulevard de la Cité-des-Jeunes et du chemin des Chenaux.

Détour : via l'accès vers A-40 ouest et bretelle vers A-30 est.



Direction OUEST

Détour : à la sortie 41, via boulevard des Anciens-Combattants sud, A-20 ouest et sortie 29 vers A-30 ouest. Pour les camions, itinéraires facultatifs en amont via les sorties 60 (A-13 sud) ou 50 (boulevard Saint-Charles). En direction chemin des Chenaux et avenue Saint-Charles, via la sortie 2 (boulevard de la Cité-des-Jeunes) sur l'A-30 ouest.

Fermetures par défaut : à compter de 23 h

Les accès du chemin Sainte-Marie et des boulevards Morgan et des Anciens-Combattants. La sortie 40 ( chemin de Senneville ). Détour : via boulevard des Anciens-Combattants sud et avenue Pacifique Note : le chemin Senneville , l'entreprise Tenaquip et le cimetière Belvédère seront accessibles pour les résidents via une escorte qui débutera près de l'intersection de la voie de desserte A-40 ouest et du chemin Sainte-Marie . La rue des Pins, entre le chemin Sainte-Marie et la rue Poultry Cottages. Détour : via chemin Ste-Marie , boulevard des Anciens-Combattants, voie de desserte A-40 est et rue Poultry Cottages // rue Poultry Cottages, voie de desserte A-40 est pour boulevard des Anciens-Combattants, chemin Sainte-Marie et rue des Pins.



Alerte congestion : le MTMD recommande aux usagers de la route qui devront circuler dans le secteur de prévoir plus de temps pour se rendre à leur destination.

La population est invitée à utiliser le transport collectif et à profiter des mesures d'atténuation en place. Le péage sera suspendu dans les deux directions sur l'autoroute 30 / pont Serge-Marcil afin d'offrir une alternative supplémentaire.

CHEMIN DE LA CÔTE-DE-LIESSE

De vendredi 22 h à lundi 5 h

À Montréal (arr. Saint-Laurent ) et à Ville de Mont-Royal , à l'est de l'échangeur Décarie, sur les chemins de la Côte-de-Liesse (voies de desserte A-40) Dans les deux directions, fermeture complète entre le chemin de la Côte-de-Liesse Ouest et la rue Dion Détour : en direction nord, via chemin de la Côte-de-Liesse Ouest, boul. Décarie Nord, boul. de la Côte-Vertu et avenue Sainte-Croix . En direction sud, via rue Dion, boul. Décarie Sud, tournebride Marcel-Laurin, chemin de la Côte-de-Liesse Ouest, chemin Devonshire et chemin de la Côte-de-Liesse Direction ouest, entre la rue Houde et l'avenue Sainte-Croix , 1 voie ouverte sur 3 Direction ouest, fermeture des accès des rues Hébert, Laperrière et Houde Détour : via rues Grou, Houde, Hodge et boul. Montpellier Direction est, au niveau du chemin Lucerne / avenue Sainte-Croix , 2 voies ouvertes sur 3 Sur l'avenue Sainte-Croix nord, sous l'A-40, 1 voie ouverte

) et à , à l'est de l'échangeur Décarie, sur les chemins de la Côte-de-Liesse (voies de desserte A-40)

Camions : sur avenue Sainte-Croix nord, virage à gauche interdit vers chemin de la Côte-de-Liesse Ouest. Détour via rue Dion, boulevard Décarie sud et tournebride boulevard Marcel-Laurin.

Risque de ralentissement dans le secteur - prévoyez vos déplacements. Travaux sous la responsabilité d'Hydro-Québec sur le réseau municipal.

RUE SAINT-JACQUES

De vendredi 22 h à lundi 5 h

À Montréal (arr. Ville-Marie ), fermeture complète de la rue Saint-Jacques en direction est, entre les rues des Seigneurs et Guy

Détour : rue des Seigneurs, rue Notre-Dame, rue Guy et rue Saint-Jacques. Camions : via rue des Seigneurs, rue Notre-Dame, rue de la Montagne et rue Saint-Jacques.

À PRÉVOIR

Événement : festival LASSO au parc Jean-Drapeau

Le samedi 15 et le dimanche 16 août, présentation du festival LASSO au parc Jean-Drapeau. Les places de stationnement étant limitées sur place et la circulation parfois intense sur le pont Jacques-Cartier. Il est fortement recommandé d'utiliser le métro sur la ligne jaune à destination de la station Jean-Drapeau.

Pont Laviolette - A-55 / Trois-Rivières et Bécancour

Fin des périodes de travaux intensifs mais les interventions se poursuivent de nuit, selon l'horaire suivant : Du lundi au jeudi, de 19 h à 6 h 30 le lendemain De vendredi 20 h à samedi 11 h De samedi 18 h à dimanche 11 h De dimanche 18 h à lundi 6 h 30



RAPPEL

RÉSEAU EXPRESS MÉTROPOLITAIN - REM

Fermeture complète du REM jusqu'au 17 août 2025. Plusieurs travaux pour la prochaine mise en service du réseau. Prévoyez vos déplacements : de nombreuses options sont disponibles aux usagers qui doivent se déplacer entre la Rive-Sud et le centre-ville de Montréal. Voir site REM.info.

Route 132 / Varennes

Fermeture complète de la R-132 entre montée de Picardie et rue Quévillon, jusqu'à la fin août.

Autoroute 40 / Terrebonne (Lachenaie) et Charlemagne

Entre pont Charles-De Gaulle et A-640, réaménagement de structures, ruisseau de Feu - jusqu'à la fin septembre. Circulation sur voies déviées en tout temps et 5 voies disponibles sur 6, selon la pointe :

3 voies direction ouest / Montréal et 2 direction est : de 23 h 59 à 10 h le lendemain, jours semaine

3 voies direction est / Québec et 2 direction ouest : de midi à 22 h, jours semaine et fin de semaine

Changement configuration : du dimanche au vendredi entre 10 h et midi

Secteur autoroute Bonaventure / PJCCI

Fermeture des accès chemin de la Pointe-Nord / boulevard de l'Île-des-Sœurs / rue Jacques-Leber vers A-10 ouest / centre-ville jusqu'à septembre. Détour via A-15 nord / sortie 60 vers boulevard Gaétan-Laberge

Niveau bassin Peel / pont Victoria , fermeture de 1 voie sur 3 par direction jusqu'à décembre

, fermeture de 1 voie sur 3 par direction jusqu'à décembre Sur le pont Clément, circulation à contresens - 1 voie par direction - jusqu'à décembre. À noter camions : fin du pont Samuel-De Champlain , dans la sortie 58 vers A-10 ouest / centre-ville, fermeture de 1 voie sur 2 et largeur de la voie à 4 m

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les travaux pourraient être annulés ou modifiés. Consultez le Quebec511.info régulièrement pour connaître les entraves en cours et à venir.

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Sources et renseignements : Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Relations avec les médias, Direction générale des communications, Tél. 514 873-5600 ou 1 866 341-5724