Planifier ses déplacements sur le réseau autoroutier : entraves majeures durant la fin de semaine du 14 au 17 novembre

TRAVAUX ANNULÉS SUR LE PONT HONORÉ-MERCIER : les travaux de longue durée initialement prévus de vendredi soir à lundi matin sur le pont Honoré-Mercier ont été annulés pour conditions météorologiques défavorables.

ATTENTION : certaines entraves annoncées dans le présent communiqué risquent d'être annulées dans la nuit de samedi à dimanche et durant la journée de dimanche, en raison des conditions météorologiques anticipées.

AUTOROUTE 30 / DE L'ACIER

De vendredi 22 h à lundi 5 h

À Brossard, sur l'A-30 est, fermeture complète entre la sortie 67 (A-10, A-15, I-89, Montréal centre-ville, Sherbrooke) et les accès (est et ouest) de l'A-10.

Détour : circulation déviée sur la voie de desserte.

Par défaut : l'accès du boulevard de Rome.

Des épisodes de congestion sont à prévoir, samedi et dimanche de jour. Prévoyez vos déplacements.

AUTOROUTE 25 / TUNNEL LOUIS-HIPPOLYTE-LA FONTAINE

Direction SUD

De vendredi 23 h à samedi 8 h

Fermeture complète du tunnel entre la sortie 5 (rue Sherbrooke) à Montréal et la R-132 à Longueuil

Détour : via rues Dickson sud et Notre-Dame et avenue Papineau / pont Jacques-Cartier. Pour les camions (+ 4,25 m), via rues Dickson nord et Hochelaga, boulevard de l'Assomption, rue Sherbrooke et boulevard Pie-IX sud.

Par défaut : 30 minutes avant, les accès des rues Sherbrooke, Tellier et des Futailles.

Avenue Souligny : fermeture de l'avenue en direction est, entre les rues Dickson et Honoré-Beaugrand. Détour : via rue Hochelaga.

RAPPEL : la hauteur libre dans le tunnel est maintenant de 4,3 mètres, mais il est toujours recommandé de prévoir une marge de sécurité minimale de 10 cm. Avant de prendre la route, vérifiez la hauteur de votre chargement.

Direction NORD

De vendredi 23 h à samedi 8 h

De samedi 23 h à dimanche 9 h

Fermeture complète du tunnel entre la sortie 90 (R-132) sur l'A-20 ouest à Longueuil et l'accès du boulevard Yves-Prévost à Montréal

Détour : via R-132 ouest, sortie 82 / pont Jacques-Cartier, sortie centre-ville vers avenue De Lorimier sud, rues Notre-Dame, Curatteau et De Boucherville. Camions, via boulevard Pie-IX, rues Sherbrooke et De Boucherville.

Par défaut : 30 minutes avant

Les bretelles d'accès de la R-132 est et ouest ( les sorties 89-N ).

Détour en direction est : demi-tour à la sortie 137 ( boulevard De Montarville ). L'accès de la rue de l'Île-Charron.

Détour : via A-25 sud et R-132 ouest. Canalisation de l'accès vers l'île Charron à partir des accès du boulevard Marie-Victorin vers A-25 nord. Les accès des rues Hochelaga et Sherbrooke

Détour : pour l'accès rue Hochelaga, via rue De Boucherville et pour l'accès rue Sherbrooke, via boulevard Louis-Hippolyte-La Fontaine.



BOULEVARD DE LA GARE (Vaudreuil-Dorion)

De vendredi 22 h à lundi 5 h

À Vaudreuil-Dorion, sur le boulevard de la Gare, fermeture complète dans les deux directions, entre le boulevard de la Cité-des-Jeunes (R-340) et la rue Maurice-Richard.

Détour : via R-340 est (boul. de la Cité-des-Jeunes est), rues Émile-Bouchard et Édouard-Lalonde.

À PRÉVOIR

Réseau express métropolitain (REM)

Dans le cadre des portes ouvertes organisées pour la mise en service de l'antenne Deux-Montagnes du REM les 15 et 16 novembre, l'horaire de service sera : Entre les stations Deux-Montagnes et Gare Centrale : 9 h à 18 h Entre les stations Gare Centrale et Brossard : horaire de service régulier.



Pendant cette période, dans le cadre d'une entente avec l'ARTM, CDPQ Infra offrira exceptionnellement un libre accès sur l'ensemble du réseau afin de souligner la mise en service. Veuillez noter que l'utilisation des transports en commun pour se rendre aux stations du REM demeure assujettie à la tarification habituelle.

Exceptionnellement, les vélos et les animaux ne seront pas admis dans le REM durant la fin de semaine portes ouvertes, en raison de l'achalandage très élevé anticipé.

Dès le lundi 17 novembre, mise en service de l'antenne Deux-Montagnes. Le service sera modifié dès 21 h, entre les stations Côte-de-Liesse et Deux-Montagnes.

Autoroute 25 / pont Olivier-Charbonneau

La piste polyvalente du pont Olivier-Charbonneau dans l'axe de l'autoroute 25 sera fermée pour la période hivernale, du 15 novembre 2025 au 15 avril 2026. Pour de plus amples renseignements, cliquez ici.

Route 175 / pont de Québec

Entre Québec et Lévis, sur la R-175, fermeture complète du pont de Québec dans les deux directions, de jeudi 19 h à vendredi 5 h 30 et de vendredi 19 h 30 à samedi 11 h.

Détour : via pont Pierre-Laporte (A-73).

Note : en cas de conditions météorologiques défavorables, l'entrave sera reportée au lendemain.

RAPPEL

Secteur autoroute Bonaventure / PJCCI

Niveau bassin Peel / pont Victoria, fermeture de 1 voie sur 3 par direction jusqu'à décembre

Sur le pont Clément, circulation à contresens - 1 voie par direction - jusqu'à décembre. À noter camions : fin du pont Samuel-De Champlain, dans la sortie 58 vers A-10 ouest / centre-ville, fermeture de 1 voie sur 2 et largeur de la voie à 4 m.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les travaux pourraient être annulés ou modifiés. Consultez le Quebec511.info régulièrement pour connaître les entraves en cours et à venir.

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Sources et renseignements : Ministère des Transports et de la Mobilité durable (https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/Pages/default.aspx), Relations avec les médias / Direction générale des communications, Tél. 514 873-5600 ou 1 866 341-5724