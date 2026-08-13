Planifier ses déplacements sur le réseau autoroutier : entraves majeures durant la fin de semaine du 14 au 17 août

AUTOROUTE 20 / JEAN-LESAGE

De vendredi 23 h à lundi 5 h

À Boucherville, sur l'A-20 est (Jean-Lesage), fermeture complète entre la sortie 95 (boulevard de Montarville) et l'accès suivant.

Détour : via la sortie 95.

Risque de congestion, samedi et dimanche de jour. Prévoyez vos déplacements.

BOULEVARD DE MONTARVILLE SUD

De vendredi 22 h 30 à lundi 5 h

À Boucherville, sur le boulevard De Montarville en direction sud, fermeture complète entre les accès vers A-20 ouest et A-20 est.

Détour : via bretelle pour A-20 ouest, sortie 92 (boulevard de Mortagne), les rues Volta et Nobel et chemin du Tremblay.

Note : le boulevard De Montarville en direction nord demeure ouvert.

AUTOROUTE 25 / TUNNEL LOUIS-HIPPOLYTE-LA FONTAINE

Direction SUD

De vendredi 23 h à samedi 8 h

Fermeture complète du tunnel entre la sortie 5 (rue Sherbrooke) à Montréal et la R-132 à Longueuil

Détour : via rues Dickson sud et Notre-Dame et avenue Papineau / pont Jacques-Cartier. Pour les camions (+ 4,25 m), via rues Dickson nord et Hochelaga, boulevard de l'Assomption, rue Sherbrooke et boulevard Pie-IX sud.

Par défaut : 30 minutes avant, les accès en provenance des rues Sherbrooke, Tellier et des Futailles.

RAPPEL : la hauteur libre dans le tunnel est maintenant de 4,3 mètres, mais il est toujours recommandé de prévoir une marge de sécurité minimale de 10 cm. Avant de prendre la route, vérifiez la hauteur de votre chargement.

Direction NORD

De vendredi 23 h à samedi 8 h

Fermeture complète du tunnel entre la sortie 90 (R-132) sur l'A-20 ouest à Longueuil et l'accès en provenance du boulevard Yves-Prévost sur l'A-25 nord à Montréal

Détour : via R-132 ouest, sortie 82 / pont Jacques-Cartier, sortie centre-ville vers avenue De Lorimier sud, rues Notre-Dame, Curatteau et De Boucherville. Camions, via boulevard Pie-IX, rues Sherbrooke et De Boucherville.

Par défaut : 30 minutes avant

Les bretelles d'accès de la R-132 est et ouest ( les sorties 89-N ).

Détour en direction est : demi-tour à la sortie 137 ( boulevard De Montarville ). L'accès de la rue de l'Île-Charron.

Détour : via A-25 sud et R-132 ouest. Canalisation de l'accès vers l'île Charron à partir des accès du boulevard Marie-Victorin vers A-25 nord. Les accès en provenance des rues Curatteau et Sherbrooke

Détour : via rue De Boucherville.



AVENUE SOULIGNY EST

De vendredi 22 h 30 à samedi 8 h

À Montréal (arr. Mercier, Hochelaga-Maisonneuve), fermeture complète de l'avenue Souligny en direction est, entre les rues Dickson et Honoré-Beaugrand.

Détour : via rue Hochelaga ou Notre-Dame.

PONT HONORÉ-MERCIER / ROUTE 138

De samedi 3 h à lundi 5 h

À la fin du pont Honoré-Mercier entre Montréal et Kahnawake, fermeture de la voie de droite.

Travaux sous la responsabilité de PJCCI.

ROUTE 148 / AVENUE DES BOIS / MONTÉE CHAMPAGNE (Laval)

De vendredi 20 h à dimanche 18 h

À Laval, sur la R-148 (avenue des Bois) en direction est, fermeture de la voie de virage à droite, à l'intersection de la montée Champagne.

Détour : via bretelle pour A-13 sud, poursuivre sur voie de desserte, bretelle pour le boulevard Saint-Martin en direction ouest et montée Champagne.

Note : fermeture complète de la montée Champagne dans les deux directions au niveau de la R-148 / avenue des Bois, selon le même horaire. Suivre détour précédent.

De vendredi 20 h à dimanche 18 h

À Laval, sur la R-148 (avenue des Bois) en direction ouest, fermeture de la voie de virage à gauche, à l'intersection de la montée Champagne.

Détour : poursuivre sur R-148 ouest, rue Principale, boul. de l'Hôtel-de-Ville et Saint-Martin et montée Champagne.

PONT VICTORIA / ROUTE 112

Jusqu'au jeudi 10 septembre

Fermeture de la travée est du pont Victoria ( côté pont Samuel-De Champlain ). La circulation se fera sur la voie unique de la travée ouest du pont ( côté pont Jacques-Cartier ), en tout temps, selon l'horaire suivant : en direction de Montréal : entre minuit et midi. en direction de la Rive-Sud : entre midi et minuit.

). La circulation se fera sur la voie unique de la travée ouest du pont ( ), en tout temps, selon l'horaire suivant :

Travaux sous la responsabilité du CN.

À PRÉVOIR

Autoroute 40 ouest (Félix-Leclerc), dans le secteur de Saint-Cuthbert

Sur l'A-40 ouest, entre la montée Saint-Laurent à Saint-Barthélemy et la R-138 à Saint Cuthbert, circulation à contresens sur la chaussée en direction est, une voie par direction, pour une durée indéterminée. Largeur de la voie dans chaque direction : 4 m.

Route 116 (boul. Sir-Wilfrid-Laurier) à Longueuil (arr. Saint-Hubert)

À Longueuil (arr. Saint-Hubert), sur la voie de desserte de la R-116 est (boul. Sir-Wilfrid-Laurier), fermeture de la bretelle menant au chemin de Chambly, de vendredi 5 h à samedi 16 h.

Détour : via bretelle pour R-112 est (Chambly, boul. Cousineau), les boul. Cousineau et Gareau, av. Thibault, les boul. Losch et Sir-Wilfrid-Laurier et ch. de Chambly.

Arrondissement Le Sud-Ouest à Montréal

À Montréal ( arr. Le Sud-Ouest ), fermeture complète de l'intersection des rue Saint-Patrick et Bridge, de vendredi 21 h à dimanche 20 h. Travaux d'Hydro-Québec.

), fermeture complète de l'intersection des rue Saint-Patrick et Bridge, de vendredi 21 h à dimanche 20 h. Travaux d'Hydro-Québec. À Montréal (arr. Le Sud-Ouest), fermeture complète de la rue Wellington, dans les deux directions, aux approches de la rue Bridge et maintien d'une voie sur la Bridge en direction sud, au niveau de la rue Wellington, de vendredi 21 h à dimanche 20 h. Travaux d'Hydro-Québec.

Réseau express métropolitain (REM)

Des travaux planifiés sur le réseau entraîneront une ouverture tardive du service les 15 et 16 août.

Autoroute 520 (Côte-de-Liesse)

À Dorval, sur l'A-520 ouest (Côte-de-Liesse), fermeture de l'accès en provenance du boul. Roméo-Vachon en direction sud, jusqu'au jeudi 11 novembre à 23 h 59.

Détour : via bretelle vers A-20 est et demi-tour à la sortie 58 (55e Avenue).

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les travaux pourraient être annulés ou modifiés. Consultez le Quebec511.info régulièrement pour connaître les entraves en cours et à venir.

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Sources et renseignements : Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Relations avec les médias / Direction générale des communications, Tél. 514 873-5600 ou 1 866 341-5724