Planifier ses déplacements sur le réseau autoroutier : entraves majeures durant la fin de semaine du 12 au 15 septembre

PONT DE L'ÎLE-AUX-TOURTES / AUTOROUTE 40

De vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

Fermeture complète du pont de l'Île-aux-Tourtes, entre Vaudreuil-Dorion et Senneville , sur l'île de Montréal

Direction EST

Détour : en amont, via la bretelle vers A-30 est, sortie 5 vers A-20 est et sortie 39 vers boulevard des Anciens-Combattants. Pour les camions, sortie 60 (A-13 nord).

Par défaut : à compter de 23 h

Dans l'échangeur A-30 / A-40, la bretelle menant de l'A-40 est à l'A-40 est.

Les accès en provenance de l'avenue Saint-Charles / boulevard de la Cité-des-Jeunes et du chemin des Chenaux.

Détour : via l'accès vers A-40 ouest et bretelle vers A-30 est.

Direction OUEST

Détour : à la sortie 41, via boulevard des Anciens-Combattants sud, A-20 ouest et sortie 29 vers A-30 ouest. Pour les camions, itinéraires facultatifs en amont via les sorties 60 (A-13 sud) ou 50 (boulevard Saint-Charles). En direction chemin des Chenaux et avenue Saint-Charles, via la sortie 2 (boulevard de la Cité-des-Jeunes) sur l'A-30 ouest.

Par défaut : à compter de 23 h

Les accès du chemin Sainte-Marie et des boulevards Morgan et des Anciens-Combattants.

et des boulevards Morgan et des Anciens-Combattants. La sortie 40 ( chemin de Senneville ).

Détour : via boulevard des Anciens-Combattants sud et avenue Pacifique

Note : le chemin Senneville , l'entreprise Tenaquip et le cimetière Belvédère seront accessibles pour les résidents via une escorte qui débutera près de l'intersection de la voie de desserte A-40 ouest et du chemin Sainte-Marie .

). Détour : via boulevard des Anciens-Combattants sud et avenue Pacifique : le chemin , l'entreprise Tenaquip et le cimetière Belvédère seront accessibles pour les résidents via une escorte qui débutera près de l'intersection de la voie de desserte A-40 ouest et du chemin . La rue des Pins, entre le chemin Sainte-Marie et la rue Poultry Cottages.

Détour : via chemin Ste-Marie , boulevard des Anciens-Combattants, voie de desserte A-40 est et rue Poultry Cottages // rue Poultry Cottages, voie de desserte A-40 est pour boulevard des Anciens-Combattants, chemin Sainte-Marie et rue des Pins.

Alerte congestion : le MTMD recommande aux usagers de la route qui devront circuler dans le secteur de prévoir plus de temps pour se rendre à leur destination.

Ces travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de contraintes opérationnelles ou de conditions météorologiques défavorables. Ainsi, avant de prendre la route, il est recommandé de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements.

De plus, la population est invitée à utiliser le transport collectif et à profiter des mesures d'atténuation en place. Le péage sera suspendu dans les deux directions sur l'autoroute 30 / pont Serge-Marcil afin d'offrir une alternative supplémentaire.

Dès le lundi 15 septembre :

3 des 5 voies seront disponibles selon l'horaire suivant : En direction de Montréal, de minuit à 10 h la semaine; En direction de Vaudreuil-Dorion, de midi à 22 h la semaine, ainsi que les fins de semaine et les jours fériés.

La circulation demeurera interdite aux véhicules lourds dans la voie de droite dans chaque direction. Les véhicules en surcharge ne peuvent circuler sur la structure, et ce, en tout temps.

L'accès menant de la rue des Pins à l'A-40 ouest sera également rouvert.

Tous les efforts sont déployés pour maintenir le plus de voies de circulation possible sur le pont. Toutefois, le Ministère ne fera aucun compromis concernant la sécurité des usagers de la route. Ainsi, si des inspections venaient à révéler des dommages nécessitant de nouvelles fermetures de voies sur la structure, il n'hésitera pas à agir rapidement et à procéder à ces fermetures.

Arrêt des mesures tarifaires en transport collectif dès le 1er octobre

À compter du 1er octobre 2025, le rabais sur les titres 10 passages, Tous modes ABC, ne sera plus offert aux usagers du transport collectif. Les tarifs correspondront à ceux de la grille tarifaire de l'ARTM, soit 60,25 $ pour le tarif régulier et 40,25 $ pour le tarif réduit.

Les stationnements temporaires aménagés près de la gare Vaudreuil seront progressivement retirés. Celui de la rue Boileau restera accessible jusqu'au 31 décembre 2025, tandis que celui situé près de la rue Émile-Bouchard le demeurera jusqu'à nouvel ordre.

Plusieurs autres mesures d'atténuation resteront en vigueur, notamment :

Les départs de train ajoutés sur la ligne 11 Vaudreuil/Hudson;

La poursuite et la bonification du financement de plus de 100 départs d'autobus par jour dans le secteur La Presqu'Île;

Les aménagements permettant l'utilisation de l'accotement par les autobus (UAB) sur plusieurs tronçons de l'A-40 à Montréal et à Vaudreuil-Dorion .

AUTOROUTE 25

De vendredi 23 h à samedi 8 h

De samedi 23 h à dimanche 9 h

À Montréal (arr. Hochelaga-Maisonneuve), fermeture complète de l'A-25 sud, entre la sortie 5 (R-138, rue Hochelaga, rue Sherbrooke ) et l'accès de l'avenue Souligny.

Détour : via la sortie 5, rues de Boucherville, Hochelaga, Dickson et avenue Souligny Est.

Par défaut : 30 minutes avant, l'accès rue Sherbrooke Est.

Samedi de 0 h 30 à 5 h

À Montréal (arr. Hochelaga-Maisonneuve), sur l'A-25 sud, fermeture de l'accès en provenance de la rue des Futailles.

Détour : selon la direction, via rue De Boucherville sud ou rue des Futailles sud et rue Notre-Dame est.

AUTOROUTE 10 / BONAVENTURE

De vendredi 22 h à lundi 5 h

À Montréal, sur l'A-10 ouest, à la fin du pont Samuel-De Champlain , dans la sortie 58 (A-10 ouest, centre-ville, Île des Sœurs), fermeture de l'embranchement vers A-10 ouest (Bonaventure / centre-ville).

Détour : poursuivre sur l'A-15 nord et sortie 61 (av. Atwater) vers les rues Saint-Patrick et Wellington.

Par défaut : les accès en provenance de l'île des Sœurs.

Travaux sous la responsabilité de PJCCI.

De vendredi 22 h à samedi 7 h

De samedi 22 h à dimanche 7 h

À Montréal, sur l'A-10 est, fermeture complète entre la sortie 4 (A-15, A-20) et le pont Samuel-De Champlain.

Détour : via la sortie 4 (A-15, A-20), boul. Gaétan-Laberge, A-15 sud et en direction de l'île des Sœurs, via les sorties 57-S (boul. de l'Île-des-Sœurs) ou 57 N (ch. de la Pointe-Nord).

Travaux sous la responsabilité de PJCCI.

ROUTE 134 / PONT-JACQUES-CARTIER

De vendredi 23 h 59 à samedi 7 h

De samedi 23 h 59 à dimanche 7 h

De dimanche 23 h à lundi 4 h 30

À Longueuil, fermeture complète de la bretelle d'accès du boulevard Taschereau Est (R-134 est) vers le pont Jacques-Cartier en direction de Montréal.

Détour : via la bretelle pour R-132 est, rue Saint-Laurent et l'accès au pont au niveau de la rue Sainte Hélène.

Travaux sous la responsabilité de PJCCI.

De vendredi 23 h à samedi 7 h

De samedi 23 h à dimanche 7 h

De dimanche 21 h à lundi 4 h 30

À Longueuil, fermeture complète de la bretelle d'accès de la place Charles-Le Moyne vers le pont Jacques-Cartier en direction de Montréal.

Détour : via rue Saint-Laurent Ouest.

Travaux de reconstruction de la Plaza Jacques-Cartier, sous la responsabilité de PJCCI.

CHEMIN DE LA CÔTE-DE-LIESSE

De vendredi 22 h à lundi 5 h

À Montréal (arr. Saint-Laurent ), sur le chemin de la Côte-de-Liesse Ouest, fermeture partielle de 2 voies sur 4, entre la rue Houde et l'avenue Sainte-Croix .

Risque de ralentissement dans le secteur - prévoyez vos déplacements. Travaux sous la responsabilité d'Hydro-Québec sur le réseau municipal.

De vendredi 22 h à lundi 5 h

À Montréal (arr. Saint-Laurent ), sur le chemin de la Côte-de-Liesse Est, fermeture partielle de 1 voie sur 3, au niveau du chemin Lucerne.

Risque de ralentissement dans le secteur - prévoyez vos déplacements. Travaux sous la responsabilité d'Hydro-Québec sur le réseau municipal.

AVENUE SAINTE-CROIX

De vendredi 22 h à lundi 5 h

À Montréal (arr. Saint-Laurent ), sur l'avenue Sainte-Croix en direction nord, fermeture partielle de 1 voie sur 4, sous l'A-40.

Risque de ralentissement dans le secteur - prévoyez vos déplacements. Travaux sous la responsabilité d'Hydro-Québec sur le réseau municipal.

À PRÉVOIR

Rue de Boucherville à Montréal

À Montréal (arr. Hochelaga-Maisonneuve), fermeture complète de la rue De Boucherville en direction nord entre les rues Tellier et Hochelaga, de jeudi 21 h à vendredi 5 h.

Détour : via les rues des Futailles, Notre-Dame Est (direction ouest) et Dickson nord.

Rue Sherbrooke Est à Montréal

À Montréal (arr. Hochelaga-Maisonneuve), fermeture complète de la bretelle d'accès de la rue Sherbrooke Est vers la rue De Boucherville en direction nord, de vendredi 22 h à samedi 8 h.

Détour : en direction est, via rue Honoré-Beaugrand, Hochelaga et Curatteau. En direction ouest, via bretelle pour A-25 sud, rues De Boucherville, Hochelaga et Curatteau.

Grand Prix cycliste de Montréal

À Montréal (arr. Côte-des-Neiges, Outremont et Ville-Marie ), présentation du Grand Prix Cycliste de Montréal, le dimanche 14 septembre. Des modifications à la circulation et au stationnement seront en vigueur.

Route 344 (boul. des Seigneurs) à Terrebonne

À Terrebonne, sur la R-344 (boul. des Seigneurs), fermeture complète en direction est, avec circulation à contresens sur la chaussée opposée, entre la côte de Terrebonne et la R-337 (boulevard Moody), de vendredi 22 h à lundi 5 h.

Par défaut : sur A-25 nord, la sortie 22-E (R-344 est, boulevard des Seigneurs).

Détour : via la sortie 23 vers le boulevard Moody.

Autoroute 930 à Candiac

À Candiac, sur l'A-930 en direction est, fermeture complète entre la sortie 98-N (A-15 nord, R-132 est, Montréal, La Prairie ) et l'accès suivant, dimanche de 6 h à 10 h.

Détour : via les bretelles de l'échangeur A-15-A-930, bretelle pour A15 sud et demi-tour à la sortie 38, poursuivre sur A-15 nord et bretelle pour A-930 est.

Par défaut : l'accès A-15 sud.

À Candiac, sur l'A-930 en direction ouest, fermeture partielle de 1 voie sur 2, entre le pont d'étagement du boulevard Jean-Leman et l'A-15, dimanche de 6 h à 10 h.

VIP en Blues à L'Île-Perrot

À L'Île-Perrot, fermeture complète du boulevard Perrot dans les deux directions, entre la 10e et la 20e Avenue, de vendredi 9 h à dimanche 7 h.

Détour balisé sur le réseau municipal.

Aménagement d'une rue gourmande, dans le cadre de l'événement VIP en Blues.

RÉSEAU EXPRESS MÉTROPOLITAIN - REM

Des interruptions de service planifiées sont prévues en fin de semaine. Le réseau sera donc complètement fermé les 13 et 14 septembre. Des navettes seront disponibles pour assurer les différents trajets en l'absence du REM.

RAPPEL

Fin des travaux sur l'autoroute 40, entre Berthierville et Lanoraie

La circulation est pleinement rétablie sur l'A-40, entre le chemin de Joliette, à Lanoraie, et la route 158, à Berthierville à raison de deux voies disponibles par direction. Les travaux de remplacement des ponceaux sous l'autoroute se sont bien déroulés, ce qui a permis la réouverture des voies plus tôt qu'anticipé.

Par ailleurs, les interventions de réparation de la chaussée sur le pont situé sur l'autoroute 40, à Saint-Cuthbert, sont également terminées. La circulation est également rétablie dans les deux directions, et l'accès aux entrées et sorties de l'autoroute dans ce secteur est de nouveau possible.

Autoroute 40 / Terrebonne (Lachenaie) et Charlemagne

Entre pont Charles-De Gaulle et A-640, réaménagement de structures, ruisseau de Feu - jusqu'à la fin septembre. Circulation sur voies déviées en tout temps et 5 voies disponibles sur 6, selon la pointe :

3 voies direction ouest / Montréal et 2 direction est : de 23 h 59 à 10 h le lendemain, jours semaine

3 voies direction est / Québec et 2 direction ouest : de midi à 22 h, jours semaine et fin de semaine

Changement configuration : du dimanche au vendredi entre 10 h et midi

Secteur autoroute Bonaventure / PJCCI

Niveau bassin Peel / pont Victoria , fermeture de 1 voie sur 3 par direction jusqu'à décembre

, fermeture de 1 voie sur 3 par direction jusqu'à décembre Sur le pont Clément, circulation à contresens - 1 voie par direction - jusqu'à décembre. À noter camions : fin du pont Samuel-De Champlain , dans la sortie 58 vers A-10 ouest / centre-ville, fermeture de 1 voie sur 2 et largeur de la voie à 4 m .

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les travaux pourraient être annulés ou modifiés. Consultez le Quebec511.info régulièrement pour connaître les entraves en cours et à venir.

