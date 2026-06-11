Planifier ses déplacements sur le réseau autoroutier : entraves majeures durant la fin de semaine du 12 au 15 juin

PONT HONORÉ-MERCIER : les entraves de longue durée initialement prévues cette fin de semaine sur le pont Honoré-Mercier ont été annulées.

AUTOROUTE 25 / TUNNEL LOUIS-HIPPOLYTE-LA FONTAINE

Direction SUD

De vendredi 23 h à samedi 8 h

Fermeture complète du tunnel entre la sortie 5 (rue Sherbrooke) à Montréal et la R-132 à Longueuil

Détour : via rues Dickson sud et Notre-Dame et avenue Papineau / pont Jacques-Cartier. Pour les camions (+ 4,25 m), via rues Dickson nord et Hochelaga, boulevard de l'Assomption, rue Sherbrooke et boulevard Pie-IX sud.

Par défaut : 30 minutes avant, les accès en provenance des rues Sherbrooke, Tellier et des Futailles.

RAPPEL : la hauteur libre dans le tunnel est maintenant de 4,3 mètres, mais il est toujours recommandé de prévoir une marge de sécurité minimale de 10 cm. Avant de prendre la route, vérifiez la hauteur de votre chargement.

Direction NORD

De vendredi 23 h à samedi 8 h

Fermeture complète du tunnel entre la sortie 90 (R-132) sur l'A-20 ouest à Longueuil et l'accès en provenance du boulevard Yves-Prévost sur l'A-25 nord à Montréal

Détour : via R-132 ouest, sortie 82 / pont Jacques-Cartier, sortie centre-ville vers avenue De Lorimier sud, rues Notre-Dame, Curatteau et De Boucherville. Camions, via boulevard Pie-IX, rues Sherbrooke et De Boucherville.

Par défaut : 30 minutes avant

Les bretelles d'accès de la R-132 est et ouest ( les sorties 89-N ).

Détour en direction est : demi-tour à la sortie 137 ( boulevard De Montarville ). L'accès de la rue de l'Île-Charron.

Détour : via A-25 sud et R-132 ouest. Canalisation de l'accès vers l'île Charron à partir des accès du boulevard Marie-Victorin vers A-25 nord. Les accès en provenance des rues Curatteau et Sherbrooke

Détour : via rue De Boucherville.



AVENUE SOULIGNY

De vendredi 22 h 30 à samedi 8 h

À Montréal (arr. Mercier, Hochelaga-Maisonneuve), fermeture complète de l'avenue Souligny dans les deux directions, entre les rues Dickson et Honoré-Beaugrand.

Détour : via rue Hochelaga ou Notre-Dame.

AUTOROUTE 30 / DE L'ACIER

De vendredi 22 h à samedi 21 h

À Brossard, sur l'A-30 ouest, fermeture complète entre la sortieo67 (aéroport P-É.-Trudeau, A-10, A-15, Sherbrooke, Montréal / centre-ville) et l'accès en provenance de l'A-10.

Détour : voie de desserte.

SECTEUR À ÉVITER : risque important de congestion - prévoyez vos déplacements.

AUTOROUTE 20 / JEAN-LESAGE

De vendredi 21 h à dimanche 6 h

À Saint-Mathieu-de-Beloeil, sur l'A-20 est, fermeture de l'accès en provenance de la R-229 (rue Bernard-Pilon).

Détour : en direction nord, via l'accès vers A-20 ouest et demi-tour à la sortie 98-O (A-30 ouest) et en direction sud, via ch. du Ruisseau Nord et rue de l'Industrie. Pour les camions en direction sud, via R-116 est et Grande-Allée.

TUNNELS VILLE-MARIE ET VIGER / ROUTE 136

De vendredi 22 h à lundi 5 h

À Montréal, sur la R-136 est, fermeture complète les accès en provenance des rues Notre-Dame / de la Cathédrale et A-10 ouest (Bonaventure) / boul. Robert-Bourassa.

Détours :

Accès en provenance rue Notre-Dame Ouest et de la Cathédrale: via rues Peel et Saint-Antoine Est. Pour les camions . via rues Peel et Saint-Antoine Ouest, de la Montagne sud, Notre-Dame est, boul. Robert-Bourassa et rue Saint-Antoine Est.

. via rues Peel et Saint-Antoine Ouest, de la Montagne sud, Notre-Dame est, boul. Robert-Bourassa et rue Saint-Antoine Est. Accès en provenance rue Notre-Dame Est et boul. Robert-Bourassa : via rue Saint-Antoine Est.

Travaux d'inspection et d'entretien d'aqueduc, sous la responsabilité de la Ville de Montréal.

BOULEVARD CAVENDISH (Ville Mont-Royal)

De vendredi 22 h à lundi 5 h

À Ville Mont-Royal, fermeture complète du boulevard Cavendish en direction nord, à l'intersection du chemin Dalton en direction sud.

Détours :

En provenance du chemin Dalton en direction nord : via chemin de la Côte-de-Liesse Est, rue Authier et desserte A-40 ouest,

En provenance de l'A-520 est, via la sortie 5 ( rue Hickmore ), rues Merizzi, McArthur et Griffith.

), rues Merizzi, McArthur et Griffith. Vers l'A-520 est : via les chemins Dalton en direction nord et de la Côte-de-Liesse Est.

Note : travaux d'Hydro-Québec sur le réseau municipal.

AUTOROUTES 40 et 640 (Terrebonne, arr. Lachenaie)

De vendredi 21 h à lundi 5 h

À Terrebonne (arr. Lachenaie), sur l'A-640 en direction ouest, fermeture complète de la sortie 50 (montée des Pionniers).

Détour : demi-tour à la sortie 45 (montée Dumais).

De vendredi 21 h à samedi 5 h

De dimanche 21 h à lundi 5 h

À Terrebonne (arr. Lachenaie), sur l'A-640 en direction ouest, fermeture partielle de 1 voie sur 2, entre l'échangeur A-40 / A-640 et la sortie 50 (montée des Pionniers).

De vendredi 21 h à samedi 5 h

De dimanche 21 h à lundi 5 h

À Terrebonne (arr. Lachenaie), sur l'A-40 en direction ouest, fermeture complète de la sortie 96-O (A-640 ouest, Laval, Saint-Eustache).

Détour : via la sortie 96-E (A-640 est, Charlemagne) et demi-tour dans les bretelles de l'échangeur A-40 / A-640.

ROUTE 116 / BOULEVARD SIR-WILFRID-LAURIER

De vendredi 21 h à samedi 8 h 30

De samedi 20 h à dimanche 9 h

De dimanche 20 h à lundi 5 h

À Saint-Bruno-de-Montarville et Longueuil (arr. Saint-Hubert), sur la R-116 ouest (boulevard Sir-Wilfrid-Laurier), fermeture complète entre la sortie 9 (A-30, Vaudreuil-Dorion, Sorel-Tracy, boul. des Promenades) et l'accès suivant.

Détour : via la sortie 9.

Samedi de 8 h 30 à 20 h

À Saint-Bruno-de-Montarville et Longueuil (arr. Saint-Hubert), sur la R-116 ouest (boulevard Sir-Wilfrid-Laurier), circulation sur l'accotement de droite.

ROUTE 148 / AVENUE DES BOIS / MONTÉE CHAMPAGNE (Laval)

De vendredi 20 h à dimanche 19 h

À Laval, sur la R-148 (avenue des Bois) en direction ouest, fermeture de la voie de virage à gauche, à l'intersection de la montée Champagne.

Détour : poursuivre sur R-148 ouest, rue Principale, avenue de l'Hôtel-de-Ville, boulevard Saint-Martin et montée Champagne.

À Laval, sur la R-148 (avenue des Bois) en direction est, fermeture de la voie de virage à droite, à l'intersection de la montée Champagne.

Détour : via bretelle pour A-13 sud, poursuivre sur voie de desserte, bretelle pour le boulevard Saint-Martin en direction ouest et montée Champagne.

Note : fermeture complète de la montée Champagne dans les deux directions au niveau de la R-148 / avenue des Bois, selon le même horaire. Suivre détour précédent.

AUTOROUTE 30 / DE L'ACIER

Dimanche, de 6 h à 20 h

À Beauharnois, sur l'A-30 est (de l'Acier), entre R-236 (boul. de l'Énergie) et le chemin Saint-Louis, fermeture partielle de 1 voie sur 2 au niveau du pont de la rivière Saint-Louis.

À PRÉVOIR

Intersection des rues Saint-Patrick et Bridge à Montréal

À Montréal (arr. Le Sud-Ouest), fermeture complète de l'intersection des rue Saint-Patrick et Bridge, de samedi 6 h à dimanche 20 h. Travaux d'Hydro-Québec

Réseau express métropolitain (REM)

Des travaux planifiés sur le réseau entraîneront une ouverture tardive du service les 13 et 14 juin.

Déviation de la circulation sur l'A-13 sud, à Laval dès le 13 juin

Dès le 13 juin, les travaux de reconstruction d'une section de l'autoroute 13, en direction sud, entre le boulevard Dagenais Ouest et l'A-440 (Jean-Noël-Lavoie) à Laval, entraîneront une déviation de la circulation et une gestion dynamique des voies durant plusieurs semaines et ce, jusqu'à l'automne. Voir le communiqué.

Travaux d'asphaltage sur l'A-40 à Repentigny, entre le pont Benjamin-Moreau et le boulevard Industriel, du 14 juin au 4 juillet

Du 14 juin au 4 juillet, des entraves seront à prévoir sur l'A-40 dans les deux directions à Repentigny, entre le pont Benjamin-Moreau et le boulevard Industriel, dans le cadre des travaux d'asphaltage de l'autoroute et de réfection de ponceaux. Ce chantier permettra d'améliorer la sécurité et le confort de roulement des usagers de la route entre le pont Charles-De Gaulle et la route 341. Voir le communiqué.

Travaux de recouvrement de la chaussée sur l'A-15 (des Laurentides), entre l'A-40 (Métropolitaine) et le pont Médéric-Martin, à Montréal, depuis le 11 juin

Depuis le 11 juin, des travaux de recouvrement de la chaussée ont été amorcés sur l'A-15 (des Laurentides), entre l'A-40 (Métropolitaine) et le pont Médéric-Martin. Le chantier, qui devrait s'achever à la fin de l'année 2027, permettra à terme d'améliorer le confort de roulement sur cet axe routier. Voir le communiqué.

Travaux d'asphaltage et de réfection de ponceaux sur le pont Charles-De Gaulle

Jusqu'au 15 juin, des entraves de nuit seront en vigueur sur le pont Charles-De Gaulle, entre le boulevard Gouin Est à Montréal et la route 344 (chemin Saint-Charles) à Terrebonne. La circulation en direction est sera déviée sur la chaussée opposée de l'autoroute (i.e. à contresens), afin de maintenir une voie ouverte en direction est et deux en direction ouest. Voir le communiqué.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les travaux pourraient être annulés ou modifiés. Consultez le Quebec511.info régulièrement pour connaître les entraves en cours et à venir.

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Sources et renseignements : Ministère des Transports et de la Mobilité durable (https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/Pages/default.aspx), Relations avec les médias / Direction générale des communications, Tél. 514 873-5600 ou 1 866 341-5724