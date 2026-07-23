Fermeture d'une voie sur l'autoroute 20 (du Souvenir) en direction ouest à Montréal le 24 juillet 2026

MONTRÉAL, le 23 juill. 2026 /CNW/ -- Le ministère des Transports et de la Mobilité durable tient à aviser les usagers de la route que des travaux de drainage nécessiteront la fermeture de la voie de droite de l'autoroute 20 (du Souvenir) en direction ouest, dans le secteur de la 55e Avenue, vendredi avant-midi. L'entrée en provenance de la 55e Avenue sera également fermée pour l'occasion. Cette entrave pourrait occasionner de la congestion. Le Ministère recommande aux usagers de la route de prévoir plus de temps pour leurs déplacements, particulièrement à destination de l'aéroport.

Entraves et gestion de la circulation

Vendredi, de 7 h à 11 h

Fermeture de la voie de droite de l'autoroute 20 en direction ouest, à l'ouest de la 55 e Avenue. Fermeture par défaut : entrée en provenance de la 55 e Avenue.

Avenue.

Les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, il est recommandé, avant de prendre la route, de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements, et de télécharger l'application mobile Québec 511 pour activer les notifications.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

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SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724, [email protected]