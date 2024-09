PLANIFIER SES DÉPLACEMENTS DURANT LA FIN DE SEMAINE DU 6 AU 9 SEPTEMBRE - ENTRAVES MAJEURES SUR LE RÉSEAU AUTOROUTIER

9. Échangeur A10-R132-pont Samuel-De Champlain, à compter du 10 septembre (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable)

Le Ministère et ses partenaires recommandent aux usagers de la route de planifier leurs déplacements. Pour découvrir différents outils visant à faciliter les déplacements ou pour rester informé sur l'actualité en matière de mobilité dans la région métropolitaine, consultez le site de Mobilité Montréal ou suivez-nous sur Facebook.

PONT DE L'ÎLE-AUX-TOURTES / AUTOROUTE 40

De vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

Fermeture complète du pont de l'Île-aux-Tourtes, entre Vaudreuil-Dorion et Senneville , sur l'île de Montréal

Direction EST

Détour : en amont, via la bretelle pour A-30 est, bretelle pour A-20 est et sortie 39 pour le boulevard des Anciens-Combattants. Pour les camions, continuer jusqu'à la sortie 60 (A-13 nord).

Fermetures par défaut : à compter de 23 h

Dans l'échangeur A-30 / A-40, la bretelle menant de l'A-40 est à l'A-40 est. Les entrées en provenance de l'avenue Saint-Charles / boulevard de la Cité‑des‑Jeunes et du chemin des Chenaux.

Détour : via l'entrée pour A-40 ouest et bretelle pour A-30 est / détour principal.



Direction OUEST

Détour : à la sortie 41, via boulevard des Anciens-Combattants sud, A-20 ouest et sortie 29 pour A‑30 ouest / A-40 ouest. Pour les camions, itinéraires facultatifs via l'A‑13 sud (sortie 60) ou le boulevard Saint-Charles (sortie 50).

Fermetures par défaut : à compter de 23 h

Les entrées du chemin Sainte‑Marie et des boulevards Morgan et des Anciens‑Combattants. La sortie 40 ( chemin de Senneville ).

Détour : via boulevard des Anciens-Combattants sud et avenue Pacifique.



Congestion à prévoir : le MTMD recommande aux usagers de la route qui devront circuler dans le secteur de prévoir plus de temps pour se rendre à leur destination.

La population est invitée à utiliser le transport collectif et profiter des gratuités existantes. De plus, le péage sera suspendu dans les deux directions sur l'autoroute 30 durant la fin de semaine afin d'offrir une alternative supplémentaire.

TUNNEL VILLE-MARIE / ROUTE 136

De vendredi 23 h à lundi 5 h

À Montréal, fermeture complète de la R-136 ouest entre la sortie 5 (boulevard Robert-Bourassa, pont Samuel-De Champlain), dans le tunnel Ville-Marie , et l'entrée de la rue Lucien-L'Allier

Détour : dans la sortie 5 (garder la droite), via rues Mansfield et Saint-Antoine Ouest.

Fermeture par défaut : les entrées de l'avenue de l'Hôtel-de-Ville / rue Sanguinet et de la rue Saint-Antoine Est (pour cette dernière, demi-tour à la rue Saint-Hubert).

Détour : via avenue Viger, boulevard Robert-Bourassa et rue Saint-Antoine Ouest. Pour les camions, via les rues Saint-Jacques et Mansfield.

SECTEUR À ÉVITER : risques importants de congestion - prévoyez vos déplacements.

TUNNEL LOUIS-HIPPOLYTE-LA FONTAINE - AUTOROUTE 25

De vendredi 23 h à samedi 8 h

De samedi 23 h à dimanche 9 h

Fermeture du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine dans les deux directions, entre la sortie 90 (R-132) à Longueuil et la sortie 4 (avenue Souligny) à Montréal

Direction NORD

Détour : via A-20 / R-132 ouest, sortie 82 pour le pont Jacques-Cartier (R-134), sortie pour avenue De Lorimier sud et les rues Notre-Dame Est et Curatteau.

Camions : sur la rue Notre-Dame Est, via boulevard Pie-IX nord et rue Sherbrooke.

Fermetures par défaut : 30 minutes avant

Les bretelles menant de la R-132 est et ouest (sorties 89-N) à l'A-25 nord.

Détour : en direction est, demi-tour à la sortie 18 ( boulevard De Montarville ). Les entrées en provenance du boulevard Marie-Victorin est et ouest.

Détour : en direction ouest, via A-20 est, demi-tour à la sortie 92 ( boulevard de Mortagne ) et A 20 ouest / détour principal. L'entrée en provenance de la rue de l'Île-Charron.

Détour : via A-25 sud et sortie 90 vers R-132 ouest.



Note : canalisation de l'accès à l'île Charron via l'entrée en provenance du boulevard Marie‑Victorin.

Direction SUD

Détour : via les rues Dickson sud et Notre-Dame, boulevard René-Lévesque, avenue Papineau et pont Jacques-Cartier.

Camions (+4,25 m) : via rue Dickson nord, rue Hochelaga ouest, boulevard de l'Assomption, rue Sherbrooke ouest, boulevard Pie-IX sud et rue Notre-Dame

Fermetures par défaut : 30 minutes avant

Les entrées des rues Sherbrooke et Tellier. L'avenue Souligny Est, entre les rues Dickson et Honoré-Beaugrand.

Détour : direction A-25 sud, via détour des camions et direction A-25 nord, via les rues Hochelaga en direction est et De Boucherville.



À PRÉVOIR

Avenue De Lorimier

À Montréal, fermeture de l'avenue De Lorimier en direction nord, à la rue Sainte-Catherine , et maintien d'une voie en direction sud ainsi que la voie de virage à droite vers le boulevard De Maisonneuve, de vendredi 20 h à lundi 5 h

Détour : via les rues Sainte-Catherine, Frontenac et Sherbrooke.

Travaux sous la responsabilité de la Ville de Montréal.

Échangeur R-132 / R-138 / pont Honoré-Mercier à Kahnawake

Fermeture de la bretelle menant du pont Honoré- Mercier à la R-132 est (vers La Prairie), de vendredi 22 h à samedi 7 h

Détour : via la bretelle pour R-138 ouest et demi-tour à la R-207 / rang Saint-Isidore.

Fermeture de la bretelle menant du pont Honoré- Mercier à la R-138 ouest (vers Châteauguay), de samedi 22 h à dimanche 7 h

Détour : via la bretelle vers R-132 est et demi-tour au chemin Old Malone.

Fermeture de la bretelle menant de la R-138 est au pont Honoré- Mercier (vers Montréal), de dimanche 22 h à lundi 5 h

Détour : via la bretelle vers R-132 est et demi-tour au chemin Old Malone.

Travaux sous la responsabilité de PJCCI.

Échangeur A-10 / R-132 / pont Samuel-De Champlain

À Brossard , fermeture de l'accès à la R-132 est (vers Longueuil ) en provenance des boulevards Marie-Victorin et Provencher ainsi que des bretelles de l'A-10 est (Montréal / pont Samuel‑De Champlain) et de l'A-10 ouest, à compter de mardi 23 h et ce, pour environ deux semaines.

Détour : via l'entrée du boulevard Simard. Pour les camions, obligatoire via les bretelles pour la R-132 ouest et demi-tour à la sortie 50 (boulevard Matte).

Rue Saint-Charles Ouest

À Longueuil , l'entrée de la rue Saint-Charles Ouest pour la R-134 est et vers la R-132 est et ouest, de samedi 5 h à lundi 5 h

Détour : via l'entrée pour la R-134 ouest et sortie pour rue Saint-Charles.

RAPPEL

Autoroute Bonaventure, secteur Île des Sœurs

Fermeture de la bretelle menant de l'A-10 est (Bonaventure) au pont Samuel‑De Champlain, jusqu'à la fin septembre

Détour : via la sortie 4 vers boulevard Gaétan‑Laberge et A-15 sud / pont Samuel-De Champlain. À noter que la sortie 5 (Île des Sœurs) est canalisée et réservée exclusivement aux résidents de l'île.

Sur l'île des Sœurs, fermeture des entrées chemin de la Pointe-Nord / carrefour Alexander-G.‑Bell et rue Jacques-Le Ber / boulevard René-Lévesque vers l'A-10 ouest (Bonaventure) / centre-ville, jusqu'à la fin de novembre

Détour : via l'entrée pour A-15 nord et sortie 60 vers boulevard Gaétan-Laberge.

Note : sous la responsabilité de PJCCI, pour consulter le site des travaux.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les travaux pourraient être annulés ou modifiés. Consultez le Quebec511.info régulièrement pour connaître les entraves en cours et à venir.

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Sources et renseignements : Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Relations avec les médias, Direction générale des communications, Tél. : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724