PLANIFIER SES DÉPLACEMENTS DURANT LA FIN DE SEMAINE DU 22 AU 25 NOVEMBRE ENTRAVES MAJEURES SUR LE RÉSEAU AUTOROUTIER

PONT HONORÉ-MERCIER / ROUTE 138

De vendredi 22 h à lundi 5 h

Entre Montréal et Kahnawake , circulation à contresens sur le pont aval (direction est / Montréal) - 1 voie par direction

Fermeture par défaut : l'accès de la rue Airlie et voie réservée vers la R-138 ouest.

Détour : via avenue Lafleur et rue Clément.

Risque de congestion - prévoyez vos déplacements!

ÉCHANGEUR PONT SAMUEL-DE CHAMPLAIN / A-10 / R-132

De vendredi 22 h à lundi 5 h

À Brossard, fermeture des bretelles menant de la R-132 ouest à l'A-10 ouest (vers Montréal) et à l'A-10 est (vers Sherbrooke )

Détour : continuer sur le boulevard Marie-Victorin, demi-tour au boulevard de Rome et boulevard Marie-Victorin est.

AUTOROUTE 20

De vendredi 22 h à dimanche 10 h

À Dorval, fermeture des accès du rond-point Dorval (avenue Dorval , A-520 ouest) et du boulevard Fénelon vers l'A-20 ouest

Détours :

Via boulevard Fénelon sud, avenue Dumont, chemin Herron, A-20 est et demi-tour à la sortie 58 ( 55 e Avenue ) . Pour camions +4 m , au rond-point Dorval , via l'accès A-20 est et sortie 58. Sur le boulevard Fénelon nord, via les avenues Carson et Dorval et A-20 est.



Note : sur l'A-20 ouest, fermeture partielle de 1 voie sur 3 au niveau du pont d'étagement du boulevard Fénelon.

À PRÉVOIR

Réseau express métropolitain - REM

Le samedi 23 et le dimanche 24 novembre, le service du REM sera interrompu entre les stations Gare Centrale et Panama pour procéder à des travaux sur une partie de la structure en béton située près de la station Île-des-Sœurs. Consulter l'état du réseau ou pour en savoir plus sur les navettes disponibles.

Boulevard Taschereau / route 134

À Longueuil (arr. Greenfield Park ), sur le boulevard Taschereau , entre les rues Mary et Georges, maintien de 2 voies par direction, samedi de 7 h à 17 h

Phase de longue durée, de samedi 17 h jusqu'au 28 novembre :

Maintien de 2 voies par direction entre les rues Mary et Georges Fermeture de l'intersection boulevard Churchill / R-134



Centre-ville de Montréal / événements spéciaux

Défilé du Père Noël au centre-ville, samedi de 9 h à midi

Match du Canadien au centre Bell, samedi soir à 19 h

Conférence parlementaire de l'OTAN - palais des Congrès - du 22 au 25 novembre 2024

