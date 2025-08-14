Fermetures complètes de soir et de nuit à venir au pont de Québec

LÉVIS, QC , le 14 août 2025 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) informe les usagers de la route que le pont de Québec sera complètement fermé à la circulation dans les deux directions pendant les soirées et les nuits du 17 au 22 août ainsi que du 24 au 29 août, à compter de 19 h jusqu'à 5 h 30 le lendemain.

Ces entraves sont nécessaires afin de permettre à Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée (PJCCI), responsable de la gestion de la structure du pont, de retirer certaines structures d'éclairage non fonctionnelles.

En parallèle, l'équipe du projet de réaménagement des échangeurs du MTMD au nord des ponts Pierre-Laporte et de Québec effectuera l'installation de portiques de supersignalisation sur la route 175, entre l'Aquarium du Québec et le chemin Saint-Louis.

Durant cette période, le trottoir restera ouvert pour les piétons et les cyclistes.

Une navette sera disponible pour les cyclomotoristes :

Direction Québec : embarquement à la station de la Presqu'île (intersection rue de la Mission et rue de la Presqu'île).

Direction Lévis : embarquement au terrain situé au nord de la clinique médicale, sur le chemin Saint-Louis .

Des épisodes de congestion sont à prévoir. Les usagers de la route sont invités à emprunter le pont Pierre-Laporte et à prévoir plus de temps pour passer d'une rive à l'autre.

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724