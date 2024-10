PLANIFIER SES DÉPLACEMENTS DURANT LA FIN DE SEMAINE DU 1ER AU 4 NOVEMBRE ENTRAVES MAJEURES SUR LE RÉSEAU AUTOROUTIER

Le Ministère et ses partenaires recommandent aux usagers de la route de planifier leurs déplacements. Pour découvrir différents outils visant à faciliter les déplacements ou pour rester informé sur l'actualité en matière de mobilité dans la région métropolitaine, consultez le site de Mobilité Montréal ou suivez-nous sur Facebook.

PONT DE L'ÎLE-AUX-TOURTES / AUTOROUTE 40

De vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

Fermeture complète du pont de l'Île-aux-Tourtes, entre Vaudreuil-Dorion et Senneville , sur l'île de Montréal

Direction EST

Détour : en amont, via la bretelle vers A-30 est, sortie 5 vers A-20 est et sortie 39 vers boul. des Anciens-Combattants. Pour les camions, continuer et sortie 60 (A-13 nord).

Fermetures par défaut : à compter de 23 h

Dans l'échangeur A-30 / A-40, la bretelle menant de l'A-40 est à l'A-40 est. Les entrées en provenance de l'av. Saint-Charles / boul. de la Cité-des-Jeunes et du ch. des Chenaux.

Détour : via l'entrée vers A-40 ouest et bretelle vers A-30 est.



Direction OUEST

Détour : à la sortie 41, via boul. des Anciens-Combattants sud, A-20 ouest et sortie 29 vers A-30 ouest / A-40 ouest. Pour les camions, itinéraires facultatifs en amont via les sorties 60 (A-13 sud) ou 50 (boul. Saint-Charles).

Fermetures par défaut : à compter de 23 h

Les entrées du ch. Sainte-Marie et des boul. Morgan et des A-Combattants. La sortie 40 ( ch. de Senneville ).

Détour : via boul. des Anciens-Combattants sud et av. Pacifique.



Alerte congestion : le MTMD recommande aux usagers de la route qui devront circuler dans le secteur de prévoir plus de temps pour se rendre à leur destination.

La population est invitée à utiliser le transport collectif et profiter des gratuités existantes. De plus, le péage sera suspendu dans les deux directions sur l'autoroute 30 durant la fin de semaine afin d'offrir une alternative supplémentaire.

ROUTE 136 / ÉCHANGEUR TURCOT / TUNNEL VILLE-MARIE

De vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

À Montréal, fermeture complète de la R-136 (autoroute Ville-Marie ) en direction est, entre l'échangeur Turcot et les entrées des rues Notre-Dame et de la Cathédrale, dans le tunnel Ville-Marie

Détours : à l'échangeur Turcot, en provenance de

A-20 est et A-15 sud (Décarie) : via la bretelle vers A-15 sud, sortie 60 vers A-10 ouest (Bonaventure) / centre-ville et boul. Robert-Bourassa. A-15 nord : via la bretelle vers A-20 ouest, demi-tour à la sortie 65 ( boul. Angrignon ) et A-20 est / A-15 sud. Boul. des Tanneries : en direction est, via les rues Saint-Jacques et de la Cathédrale et en direction ouest, via rue Notre-Dame Ouest et A-20 est / A-15 sud.



Fermetures par défaut : dans l'échangeur Turcot, les trois bretelles menant de l'A-15 nord, de l'A-20 est et de l'A-15 sud (Décarie) à la R-136 est (centre-ville) ainsi que l'entrée en provenance du boul. des Tanneries.

Autre : fermeture de l'entrée en provenance de la rue du Fort vers la R-136 ouest.

Détour : sur le boul. René-Lévesque en direction est, via rue Lucien-L'Allier et en direction ouest, via av. Atwater nord et les rues Sherbrooke est, de la Montagne sud et rue Saint-Antoine

Alerte congestion : le MTMD recommande aux usagers de la route qui devront circuler dans le secteur de prévoir plus de temps pour se rendre à leur destination.

BOULEVARD MARCEL-LAURIN / ROUTE 117

De vendredi 23 h à lundi 5 h

À Montréal, fermeture du boul. Marcel-Laurin dans les deux directions, entre le boul. Décarie et la rue Saint-Louis , au nord de l'échangeur Décarie

Détours :

Direction nord : via boul. Décarie nord et rue Saint-Louis et pour les camions, via boul. de la Côte-Vertu ouest.

Direction sud : sur la rue Saint-Louis en direction ouest, via boul. Alexis-Nihon, desserte A-40 ouest / rond-point de la Côte-de-Liesse et desserte A-40 est, et en direction est, via boul. Décarie sud, rue Dion et av. Sainte-Croix. Pour les camions, en amont, via les boul. de la Côte-Vertu et Cavendish et desserte A-40 est. Aussi, via les boul. Édouard-Laurin et Décarie sud, rue Dion et av. Sainte-Croix

Note : dans l'échangeur Décarie, fermeture de la bretelle menant de l'A-15 nord à la R-117 nord / boul. Marcel-Laurin.

À PRÉVOIR

Boulevard René-Lévesque

À Montréal, fermeture complète du boul. René-Lévesque en direction ouest, entre la rue Notre-Dame et l'avenue De Lorimier, de dimanche jusqu'à la fin novembre

Détour : continuer rue Notre-Dame et av. De Lorimier nord / voie de virage à gauche.

Note : travaux sous la responsabilité de la Ville de Montréal.

Autoroute 25

À Montréal, sur l'A-25 en direction nord, fermeture de l'entrée de la rue Notre-Dame / rue Curatteau et de la sortie 5 (rue Sherbrooke ), de vendredi 22 h à lundi 5 h

Détour : pour la sortie, via la sortie 7 (boul. Wilfrid-Laurier), boul. Louis-H.-La Fontaine et demi-tour sous les bretelles de l'échangeur Anjou.

À Laval , fermeture de l'entrée en provenance du boul. Lévesque / av. Roger-Lortie vers l'A-25 nord et fermeture partielle de 1 voie sur 2 sur l'A-25 dans les deux directions au niveau de l'entrée, de vendredi 22 h à lundi 5 h

Détour : via l'av. Marcel-Villeneuve / montée Masson (R-125).

Chemin de la Côte-de-Liesse / desserte A-40

À Montréal (arr. Saint-Laurent ) et à Ville Mont-Royal , fermeture de 1 voie sur 2 sur le ch. de la Côte-de-Liesse en direction ouest entre l'échangeur Décarie et l'entrée en provenance de l'A-40 ouest (sortie 65), de vendredi 22 h à lundi 5 h Sur le ch. de la Côte-de-Liesse en direction ouest, fermeture du tournebride du ch. Devonshire vers la desserte A-40 est. Détour via Place Devonshire. Sur le ch. de la Côte-de-Liesse en direction est, avant l'embranchement vers boul. Décarie sud, fermeture du tournebride vers la desserte A-40 ouest. Détour via le tournebride au niveau de l'av. Sainte-Croix / ch. Lucerne .

) et à , fermeture de 1 voie sur 2 sur le ch. de la Côte-de-Liesse en direction ouest entre l'échangeur Décarie et l'entrée en provenance de l'A-40 ouest (sortie 65), de

Chemin de la Côte-Saint-Luc

À Montréal, fermeture du ch. de la Côte- Saint-Luc dans les deux directions, entre le boul. Décarie et l'av. Victoria , de samedi 7 h à lundi 5 h

Détour : en direction est, via ch. Queen-Mary et en direction ouest, via ch. de la Côte-Saint-Antoine.

Note : circulation locale seulement permise entre boul. Décarie et av. Bonavista. Travaux sous la responsabilité de la Ville de Montréal.

Route 335 / boulevard Sainte-Anne

À Sainte-Anne-des-Plaines, fermeture de la R-335 dans les deux directions, entre la rue des Cèdres et la montée Laramée, samedi de 8 h 30 à 21 h

Détour : via rue des Sources. Pour les camions, en amont (direction nord) via rang Lepage, ch. Valiquette, 5e Avenue, rang Sainte-Claire et R-337 nord.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les travaux pourraient être annulés ou modifiés. Consultez le Quebec511.info régulièrement pour connaître les entraves en cours et à venir.

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Sources et renseignements : Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Relations avec les médias / Direction générale des communications, Tél. : 514 873-5600 ou sans frais : 1 866 341-5724