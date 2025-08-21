Planifier ses déplacements sur le réseau autoroutier : entraves majeures durant la fin de semaine du 22 au 25 août

MONTRÉAL, le 21 août 2025 /CNW/ - Mobilité Montréal informe les usagers de la route que des entraves majeures sont prévues durant la fin de semaine. Le Ministère et ses partenaires recommandent de planifier ses déplacements.

Pour découvrir différents outils visant à faciliter les déplacements ou pour rester informé sur l'actualité en matière de mobilité dans la région métropolitaine, consultez le site de Mobilité Montréal ou suivez-nous sur Facebook.

1. Pont Honoré-Mercier, du 22 au 25 août (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable) 2. REM, les 23 et 24 août (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable)

PONT HONORÉ-MERCIER / ROUTE 138

De vendredi 23 h à lundi 5 h

Circulation à contresens sur le pont en direction de Montréal (pont aval) - 1 voie par direction.

Par défaut : les accès rue Airlie / voie réservée vers R-138 ouest

Détour : via avenue Lafleur et rue Clément. Pour la voie réservée, détour via avenue du Trésor-Caché, boulevard Lasalle, rue des Oblats, rue Airlie et suivre détour via avenue Lafleur et rue Clément.

AVENUE SAINTE-CROIX

De vendredi 22 h à lundi 5 h

À Montréal (arr. Saint-Laurent ) et à Ville de Mont-Royal , fermeture complète de l'avenue Sainte-Croix dans les deux directions, entre le chemin de la Côte-de-Liesse Ouest et la rue Dion

Détour : en direction nord, via chemin de la Côte-de-Liesse Ouest, boul. Décarie Nord, boul. de la Côte-Vertu et avenue Sainte-Croix. En direction sud, via rue Dion, boul. Décarie Sud, tournebride Marcel-Laurin, chemin de la Côte-de-Liesse Ouest, chemin Devonshire et chemin de la Côte-de-Liesse Est.

Note : sur l'avenue Sainte-Croix nord, sous l'A-40, 1 voie ouverte.

Camions : sur avenue Sainte-Croix nord, virage à gauche interdit vers chemin de la Côte-de-Liesse Ouest. Détour via rue Dion, boulevard Décarie sud et tournebride boulevard Marcel-Laurin.

CHEMIN DE LA CÔTE-DE-LIESSE OUEST

De vendredi 22 h à lundi 5 h

À Montréal (arr. Saint-Laurent ) et à Ville de Mont-Royal , sur le chemin de la Côte-de-Liesse Ouest, fermeture partielle de 3 voies sur 4, entre la rue Houde et l'avenue Sainte-Croix

Par défaut : les accès des rues Hébert, Laperrière et Houde

Détour : via les rues Grou, Houde, Hodge et boul. Montpellier.

Risque de ralentissement dans le secteur - prévoyez vos déplacements. Travaux sous la responsabilité d'Hydro-Québec sur le réseau municipal.

RUE SAINT-JACQUES

De vendredi 22 h à lundi 5 h

À Montréal (arr. Ville-Marie ), fermeture complète de la rue Saint-Jacques en direction est, entre les rues des Seigneurs et Guy

Détour : rue des Seigneurs, rue Notre-Dame, rue Guy et rue Saint-Jacques.

Facultatif : via avenue Atwater Nord, boul. René-Lévesque, rue Guy et rue Saint-Jacques

Camions : via avenue Atwater Sud, rue Saint-Patrick, rue Thomas-Keefer, avenue Atwater Nord, rue Notre-Dame, rue de la Montagne et rue Saint-Jacques.

Note : circulation locale permise entre l'avenue Atwater et la rue Saint-Martin.

CHEMIN DE LA CÔTE-SAINT-LUC

De samedi 6 h à lundi 5 h

À Montréal (arr. Côte-des-Neiges, Notre-Dame -de-Grâce), fermeture complète dans les deux directions, entre le boulevard Décarie et l'avenue Victoria

Détour : en direction est, via boul. Décarie Nord, chemin Queen-Mary et avenue Victoria. En direction ouest, détour via avenue Victoria, chemin de la Côte-Saint-Antoine, boul. Décarie Nord et chemin de la Côte-Saint-Luc.

Travaux sous la responsabilité de la Ville de Montréal.

À PRÉVOIR

RÉSEAU EXPRESS MÉTROPOLITAIN - REM

Des interruptions de service planifiées sont prévues en fin de semaine. Le réseau sera donc complètement fermé les 23 et 24 août. Des navettes seront disponibles pour assurer les différents trajets en l'absence du REM.

Avenue Viger ouest (arr. Ville-Marie) à Montréal

À Montréal (arr. Ville-Marie ), fermeture partielle de 2 voies sur 3 sur l'avenue Viger en direction ouest, entre les rues Alexandre-de-Sève et Wolfe, dimanche de 7 h à 17 h

Travaux sous la responsabilité de la Ville de Montréal.

RAPPEL

Route 132 / Varennes

Fermeture complète de la R-132 entre montée de Picardie et rue Quévillon, jusqu'à la fin août.

Autoroute 40 / Terrebonne (Lachenaie) et Charlemagne

Entre pont Charles-De Gaulle et A-640, réaménagement de structures, ruisseau de Feu - jusqu'à la fin septembre. Circulation sur voies déviées en tout temps et 5 voies disponibles sur 6, selon la pointe :

3 voies direction ouest / Montréal et 2 direction est : de 23 h 59 à 10 h le lendemain, jours semaine

3 voies direction est / Québec et 2 direction ouest : de midi à 22 h, jours semaine et fin de semaine

Changement configuration : du dimanche au vendredi entre 10 h et midi

Secteur autoroute Bonaventure / PJCCI

Fermeture des accès chemin de la Pointe-Nord / boulevard de l'Île-des-Sœurs / rue Jacques-Leber vers A-10 ouest / centre-ville jusqu'à septembre. Détour via A-15 nord / sortie 60 vers boulevard Gaétan-Laberge

Niveau bassin Peel / pont Victoria , fermeture de 1 voie sur 3 par direction jusqu'à décembre

, fermeture de 1 voie sur 3 par direction jusqu'à décembre Sur le pont Clément, circulation à contresens - 1 voie par direction - jusqu'à décembre. À noter camions : fin du pont Samuel-De Champlain, dans la sortie 58 vers A-10 ouest / centre-ville, fermeture de 1 voie sur 2 et largeur de la voie à 4 m.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les travaux pourraient être annulés ou modifiés. Consultez le Quebec511.info régulièrement pour connaître les entraves en cours et à venir.

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Sources et renseignements : Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Relations avec les médias, Direction générale des communications, Tél. 514 873-5600 ou 1 866 341-5724