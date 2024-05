Un sondage réalisé auprès de propriétaires de petites entreprises canadiennes par Ownr, une société de RBCx, fait ressortir les principaux avantages de la planification des affaires pour les entrepreneurs, ainsi que des obstacles rencontrés à cet égard

TORONTO, le 15 mai 2024 /CNW/ - Même s'il peut sembler évident que l'élaboration d'un plan d'affaires procure un atout, cet exercice n'a pas toujours été l'une des principales priorités de nombreux entrepreneurs, jusqu'à maintenant. Une étude récente réalisée par Ownr , une importante plateforme de gestion juridique pour les petites entreprises, fait ressortir un changement dans la perception de l'utilité du plan d'affaires comme facteur de réussite pour les entrepreneurs. L'étude met également en lumière les principaux obstacles rencontrés par les entrepreneurs lorsqu'il s'agit de commencer ou de terminer la création d'un plan d'affaires, ainsi que des différences dans les méthodes utilisées pour le processus de planification des affaires.

Dans un contexte caractérisé, ces trois dernières années, par des transformations du marché et l'intensification de la concurrence, 58,7 % des entrepreneurs qui ont répondu au sondage au Canada ont dit comprendre le rôle du plan d'affaires et l'importance croissante qu'il revêt. Toutefois, 67 % des répondants reconnaissent que lorsque vient le temps de rédiger le document, les sections portant sur la planification financière et les prévisions de trésorerie constituent un obstacle difficile à surmonter. En raison de cet obstacle, seulement 26.8 % des répondants ont pu se servir de leur plan d'affaires comme d'un outil efficace pour tirer avantage de possibilités de financement. Qu'elles résultent d'un manque de connaissances, d'expérience ou de ressources, de telles difficultés dans le processus de planification des affaires ont souvent pour effet d'empêcher des entrepreneurs de finaliser leur plan d'affaires, ou même d'en amorcer la rédaction.

Pour les aider à résoudre cette difficulté, Ownr a lancé Ownr Blueprint , un outil numérique accessible gratuitement conçu pour aider les nouveaux entrepreneurs et les entrepreneurs déjà en affaires à élaborer étape par étape un plan d'affaires complet comportant des sections consacrées à la planification financière, aux renseignements sur la clientèle, à des analyses de la concurrence et du marché, à la marque et au marketing, ainsi qu'à la stratégie d'exploitation.

« Notre mission a toujours été de faire en sorte qu'avoir une entreprise puisse être un objectif à la fois accessible et réalisable, dit Shane Murphy, chef de la direction d'Ownr. L'établissement d'un plan d'affaires solide est un facteur déterminant pour la réussite d'un entrepreneur. Cela dit, nous savons aussi que le processus d'établissement d'un plan d'affaires peut sembler intimidant et fastidieux, particulièrement pour les gens qui n'ont jamais fait cet exercice. Ownr Blueprint est un outil spécialement conçu pour être à la fois simple, accessible numériquement et éducatif afin d'aider les entrepreneurs, nouveaux ou déjà en affaires, à transformer leurs idées commerciales en stratégies d'affaires pouvant être mises en pratique. »

Nombre d'entrepreneurs préfèrent amorcer leurs activités avant d'élaborer un plan d'affaires

Le sondage a révélé que les entrepreneurs se répartissaient en deux groupes, soit ceux qui avaient un plan d'affaires ou qui jugeaient ce document nécessaire pour démarrer une entreprise, et les autres.

Parmi les répondants, 54,3 % avaient démarré leur entreprise sans avoir un plan d'affaires en bonne et due forme, tandis que 45,7 % avaient rédigé un tel plan. Les entrepreneurs qui avaient lancé leur entreprise sans avoir un plan d'affaires ont indiqué comme principales raisons le fait qu'ils n'auraient pas su par où commencer (34,1 %), qu'ils avaient cru qu'il serait assez simple de mettre leur idée commerciale en pratique (33,5 %), et qu'ils n'avaient pas pensé qu'un tel plan était nécessaire pour un entrepreneur solo (30,1 %).

Par ailleurs, on note différentes approches en ce qui a trait à la façon d'établir un plan d'affaires. Chez les répondants ayant un plan d'affaires, 28,7 % l'avaient créé au moyen d'un tableur électronique traditionnel, 19,5 % s'étaient fiés à leur intuition et à des méthodes informelles, et seulement un petit nombre (6,8 %) s'étaient servis d'un modèle de planification.

« Même si chaque entreprise est unique et peut avoir ses préférences en matière de planification, il y a une approche fondamentale à respecter pour rédiger un plan d'affaires clair et convaincant, dit M. Murphy. Et certains éléments ont beaucoup d'importance pour les investisseurs et les partenaires potentiels, ainsi que pour les institutions financières. Grâce à l'approche par étapes utilisée par le générateur de plan d'affaires d'Ownr Blueprint, les entrepreneurs peuvent plus facilement repérer et réunir ces renseignements, et ainsi créer un plan d'affaires complet et clairement axé sur la réalisation de leurs objectifs. »

L'importance du plan d'affaires

Même si la création d'un plan d'affaires exige un effort ciblé et proactif de la part d'entrepreneurs déjà très occupés, 77,7 % des répondants qui avaient un plan d'affaires ont indiqué que celui-ci leur permettait de percevoir avec plus de clarté l'orientation de leur entreprise et les aidait à rester centrés sur les priorités, et près de la moitié (45,4 %) ont dit estimer qu'il renforçait leur capacité de prendre des décisions d'affaires judicieuses.

Parmi les répondants qui étaient plus centrés sur la planification des affaires au cours des dernières années, 65,6 % étaient motivés par un fort désir de parvenir à un niveau de croissance et de compétitivité durable à long terme dans un marché en évolution rapide.



Dans un contexte où les entrepreneurs s'efforcent de composer avec les questions complexes liées à la propriété d'entreprise, Ownr demeure déterminée à leur donner accès aux outils et aux ressources simples, efficaces et axés sur le numérique dont ils ont besoin pour réussir.

Pour en savoir plus sur Ownr Blueprint, consultez le site www.ownr.co/blueprint.

Méthodologie du sondage

Le sondage a été mené en ligne du 2 au 12 avril 2024 auprès de 922 participants du Canada répertoriés comme clients d'Ownr. Tous les participants sont des personnes qui ont indiqué avoir démarré leur entreprise. Les résultats de ce sondage comportent une marge d'erreur d'environ 3 %.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 94 000+ employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos plus de 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com .

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.rbc.com/collectivite-impact-social.

Ownr

Ownr entend aider les petites entreprises canadiennes à voir grand. Grâce à sa plateforme numérique tout-en-un, les entrepreneurs peuvent avoir accès à un processus simplifié d'enregistrement et de constitution en société, automatiser leurs documents et s'assurer de demeurer en conformité avec les exigences réglementaires - tout cela sans frais juridiques élevés ni jargon déroutant. Joignez-vous aux plus de 155 000 Canadiens qui ont établi l'entreprise de leurs rêves avec Ownr.

Ownr est une société de RBCx, une division de la Banque Royale du Canada. Pour en savoir plus, allez à www.ownr.co .

À propos de RBCx

RBCx appuie l'audace des idées, des fondateurs et des entreprises de technologie. Nous savons que la création d'entreprises performantes exige plus que du financement. C'est pourquoi nous misons sur la force conjuguée de nos quatre piliers - Services bancaires, Capital, Plateforme, Capital-risque - pour être le principal soutien de l'innovation canadienne. Nous utilisons notre vaste expertise pour soutenir des entreprises de toutes tailles à toutes les étapes de leur croissance. Nous mettons à profit l'expérience, les réseaux et le capital de RBC pour résoudre les grands problèmes de demain.

SOURCE RBC Groupe Financier

Renseignements: Danielle Black, Communications, [email protected], 437 925-8926