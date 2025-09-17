MOOSE JAW, SK, le 17 sept. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Buckley Belanger, secrétaire d'État (Développement rural), James Murdoch, maire de Moose Jaw, et Josipa Petrunic, présidente et directrice générale du Consortium de recherche et d'innovation en transport urbain au Canada (CRITUC), ont annoncé un investissement conjoint de 152 180 $ pour l'élaboration d'une stratégie de transition vers une technologie de transport en commun à zéro émission à Moose Jaw.

Cet investissement aidera la Ville de Moose Jaw à identifier les considérations économiques, technologiques et environnementales liées à l'électrification du parc de véhicules, ainsi qu'à identifier les obstacles et à planifier de manière appropriée.

Citations

« Des autobus à zéro émission signifient un air plus pur, moins de bruit et un réseau de transport en commun plus fiable pour la ville de Moose Jaw. Le gouvernement fédéral est fier de faire équipe avec Moose Jaw et le CRITUC pour soutenir ce projet. Ensemble, nous veillons à ce que la ville soit prête pour l'avenir et nous bâtissons une collectivité qui fonctionne mieux pour tous. »

L'honorable Buckley Belanger, secrétaire d'État (Développement rural)

« Au nom du conseil municipal de Moose Jaw, je remercie le gouvernement du Canada pour cet important investissement. La stratégie de transport en commun à zéro émission constituera une étape cruciale dans le façonnement de l'avenir du transport en commun à Moose Jaw. »

James Murdock, maire de Moose Jaw

« Cet investissement marque le début d'un nouveau chapitre pour le transport en commun dans la ville de Moose Jaw. Grâce au soutien du gouvernement du Canada, nous pouvons progresser plus rapidement vers des options de transport plus propres et plus novatrices. »

Josipa Petrunic, présidente et directrice générale du Consortium de recherche et d'innovation en transport urbain au Canada (CRITUC)

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 121 744 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour le transport en commun à zéro émission (FTCZE) et la contribution de la Ville de Moose Jaw s'élève à 30 436 $.

investit 121 744 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour le transport en commun à zéro émission (FTCZE) et la contribution de la Ville de s'élève à 30 436 $. Le FTCZE aide les collectivités à faire la transition vers des autobus scolaires et de transport en commun à zéro émission afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Dans le cadre d'une entente avec le CRITUC, le gouvernement du Canada investit 10 millions de dollars sur cinq ans afin d'aider les exploitants d'autobus de transport en commun à terminer leurs travaux de planification et à accroître leur niveau de préparation en vue de la transition vers des parcs d'autobus à zéro émission.

investit 10 millions de dollars sur cinq ans afin d'aider les exploitants d'autobus de transport en commun à terminer leurs travaux de planification et à accroître leur niveau de préparation en vue de la transition vers des parcs d'autobus à zéro émission. Le CRITUC a pour mission d'appuyer la commercialisation de technologies dans le cadre de projets collaboratifs de recherche, de développement, de démonstration et d'intégration menés par l'industrie et qui apportent une conception innovante à l'écosystème de mobilité intelligente à faibles émissions de carbone du Canada .

Liens connexes

Fonds pour le transport en commun à zéro émission

https://logement-infrastructure.canada.ca/zero-emissions-trans-zero-emissions/index-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures

https://logement-infrastructure.canada.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Mohammad Hussain, Directeur des Communications, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Relations avec les médias, Ville de Moose Jaw, Craig Hemingway, directeur, Croissance stratégique, Courriel : [email protected]; Hayley Hart-Rushinko, gestionnaire, Communications et Relations avec les intervenants, Courriel : [email protected]; Relations avec les médias, Consortium de recherche et d'innovation en transport urbain au Canada (CRITUC), Kayla Moyes, directrice des Communications, Courriel : [email protected]