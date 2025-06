Planification pluriannuelle en immigration 2026-2029 : la Chambre préoccupée par les scénarios de réduction des seuils

MONTRÉAL, le 6 juin 2025 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain est inquiète des scénarios présentés hier dans le cahier de consultation de la planification pluriannuelle de l'immigration 2026-2029, rendu public par le ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Jean-François Roberge.

« La trajectoire envisagée par le gouvernement en matière de réduction des seuils d'immigration permanente est préoccupante et va à l'encontre des besoins de main-d'œuvre exprimés par le milieu des affaires. Miser sur une baisse de l'immigration permanente sous prétexte d'un trop grand nombre de travailleurs temporaires n'est ni une solution stable ni économiquement viable. Au contraire, il serait plus judicieux de réduire la dépendance à l'immigration temporaire en donnant la priorité aux travailleurs étrangers et aux diplômés déjà établis, qui sont bien positionnés pour s'intégrer durablement au marché du travail et à la société. Les entreprises de la métropole ont besoin d'un bassin de talents suffisant pour croître, innover et demeurer compétitives. La Chambre consultera le milieu des affaires et participera aux consultations du gouvernement du Québec afin de contribuer à cette réflexion stratégique pour notre prospérité économique », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de près de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis plus de 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses spécialistes, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

Source : Éloïse Martel-Thibault, Cheffe, Communications, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, T. 514 669-6746, [email protected]