Planification pluriannuelle de l'immigration 2026-2029 - Lancement des consultations sur l'immigration : Planifier l'immigration en respect de la capacité d'accueil du Québec

QUÉBEC, le 2 oct. 2025 /CNW/ - Les auditions sur la Planification pluriannuelle de l'immigration au Québec sont officiellement commencées. Au cours des prochaines semaines, le ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Jean-François Roberge, entendra plusieurs groupes afin de déterminer les seuils d'immigration pour les quatre prochaines années. L'orientation présentée met de l'avant une diminution claire, mais responsable, qui vise à réduire la pression sur les services publics et sur la disponibilité des logements, tout en considérant les besoins de main-d'œuvre des régions.

Depuis juin, la population québécoise et les organismes ont pu participer à cette consultation en soumettant un mémoire ou en répondant au questionnaire accessible sur le site Internet de l'Assemblée nationale. Au total, un nombre record de 140 mémoires ont été déposés. La consultation se poursuit avec la tenue des auditions en commission parlementaire jusqu'au 30 octobre.

Pour la première fois, le gouvernement introduit des cibles pour l'immigration temporaire dans sa planification. Le gouvernement réitère sa demande auprès du gouvernement fédéral pour qu'il réduise de 200 000 le nombre de personnes résidentes non permanentes sous sa responsabilité au Québec, c'est-à-dire les titulaires de permis du Programme de mobilité internationale et les demandeurs d'asile. Cette réduction devra se faire en priorité à Montréal et à Laval afin de préserver le développement économique régional.

Ces orientations témoignent de la volonté du gouvernement du Québec de resserrer le volume global de l'immigration, de favoriser l'admission permanente des personnes déjà sur place et de maintenir une forte part de personnes immigrantes permanentes connaissant le français.

Citation :

« Comme gouvernement, nous avons la responsabilité de bien planifier l'immigration et de nous adapter au contexte actuel. Dans les dernières années, en raison de la perte de contrôle du gouvernement fédéral, la croissance rapide des résidents non permanents a eu des impacts négatifs sur les services publics, l'accès au logement, le français, la capacité d'intégration et de francisation, etc. C'est pourquoi, pour la première fois, nous allons aborder l'immigration temporaire dans le cadre de la présente consultation. Dans les prochaines semaines, nous aurons l'occasion d'entendre les différents groupes sur les orientations proposées par notre gouvernement. Il s'agit d'une étape cruciale afin de déterminer les seuils d'immigration pour les quatre prochaines années. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

Faits saillants :

Plus précisément, voici les orientations qui seront débattues :

Immigration temporaire : réduire progressivement le nombre de personnes résidentes non permanentes au Québec : viser une réduction d'environ 13 % du nombre de titulaires de permis dans le Programme des travailleurs étrangers temporaires et dans le Programme des étudiants étrangers; interpeller le gouvernement fédéral afin qu'il resserre conséquemment l'encadrement des admissions dans le Programme de mobilité internationale et des demandes d'asile à destination du Québec.

: réduire progressivement le nombre de personnes résidentes non permanentes au Québec : Immigration permanente : diminuer les niveaux d'admissions permanentes, afin qu'ils s'établissent à : Scénario A : environ 25 000 personnes immigrantes par an; Scénario B : environ 35 000 personnes immigrantes par an; Scénario C : environ 45 000 personnes immigrantes par an.

: diminuer les niveaux d'admissions permanentes, afin qu'ils s'établissent à : Connaissance du français : viser une proportion de plus de 75 % de connaissance du français chez les personnes immigrantes permanentes et favoriser l'apprentissage du français parmi les personnes résidentes non permanentes.

: viser une proportion de plus de 75 % de connaissance du français chez les personnes immigrantes permanentes et favoriser l'apprentissage du français parmi les personnes résidentes non permanentes. Sélection de personnes déjà au Québec : accroître la part des personnes immigrantes permanentes déjà présentes au Québec, afin qu'elle représente entre 63 et 66 % des admissions à la fin de la période.

accroître la part des personnes immigrantes permanentes déjà présentes au Québec, afin qu'elle représente entre 63 et 66 % des admissions à la fin de la période. Immigration économique : maintenir une forte proportion d'immigration économique, soit de plus de 60 %, dans les admissions permanentes, afin de répondre aux enjeux de main-d'œuvre dans les secteurs stratégiques priorisés de l'économie québécoise.

: maintenir une forte proportion d'immigration économique, soit de plus de 60 %, dans les admissions permanentes, afin de répondre aux enjeux de main-d'œuvre dans les secteurs stratégiques priorisés de l'économie québécoise. Immigration humanitaire : rééquilibrer la répartition des admissions dans les programmes d'immigration humanitaire, afin de favoriser les personnes résidant sur le territoire québécois.

