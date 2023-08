Planification de l'immigration : nous avons besoin de 60 000 immigrants par année pour répondre aux besoins des Québécois

MONTRÉAL, le 22 août 2023 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain dévoile aujourd'hui son mémoire intitulé Au-delà des seuils : positionner le Québec comme destination de choix. Ce mémoire est présenté dans le cadre des consultations sur la Planification pluriannuelle de l'immigration 2024-2027 lancées par Christine Fréchette, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration.

« Depuis 2016, la Chambre recommande au gouvernement du Québec de rehausser les seuils d'immigration à 60 000 nouveaux arrivants par année. Ce besoin, bien prévisible, s'explique par le resserrement démographique de la population du Québec, qui survient alors que notre économie connaît un fort momentum structurel. Notre société au complet doit conjuguer avec une hausse soutenue du nombre de postes vacants dans tous les domaines, de la santé à l'éducation en passant par les secteurs de pointe. L'accueil d'immigrants sélectionnés en fonction des besoins de notre économie fait partie de la solution », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Nous pouvons tirer une leçon du rattrapage effectué à la suite de la pandémie : nous savons que nous pouvons accueillir et intégrer 60 000 nouveaux immigrants par année. Il nous faut adopter une approche globale, qui cible des immigrants susceptibles de bien s'intégrer à la société québécoise dans la métropole et dans les régions et qui s'aligne avec une stratégie pour pallier la pénurie de logements. Cet exercice doit nécessairement comprendre une analyse et une bonne communication des facteurs objectifs et mesurables qui définissent notre capacité d'accueil », a précisé Michel Leblanc.

« Nous appuyons pleinement la proposition du gouvernement de retirer du calcul des seuils les candidats du volet Diplômés du Québec du Programme de l'expérience québécoise (PEQ). C'est une mesure pleine de bon sens. Nous réitérons cependant notre demande d'inclure tous les étudiants étrangers qui peuvent démontrer une connaissance suffisante du français au terme de leurs études, quel que soit l'établissement fréquenté. L'apport des étudiants internationaux est stratégique pour le Québec et cette mesure permettra d'assurer un flux de main-d'œuvre qualifiée et intégrée pour notre économie », a poursuivi Michel Leblanc.

« La question du rehaussement des seuils doit aussi prendre en compte l'évolution du poids démographique du Québec dans le Canada. Cette part décroît chaque année depuis 1966, et cette chute pourrait s'accélérer avec les nouvelles cibles d'immigration d'Ottawa. Pour éviter de fragiliser notre influence politique au sein du Canada, le seuil de 60 000 que nous défendons aujourd'hui doit être perçu comme un minimum amené à croître dans le futur », a ajouté Michel Leblanc.

« Enfin, nous prenons acte de la volonté du gouvernement du Québec de rapatrier la gestion complète du Programme des travailleurs étrangers temporaires. Ce programme est d'une importance capitale pour aider les entreprises aux prises avec des besoins urgents de main-d'œuvre. Le milieu des affaires est d'avis que dans l'immédiat, nous devons renforcer la collaboration entre les gouvernements du Canada et du Québec afin de diminuer le temps d'attente des candidats. Nous devons absolument simplifier les processus vers la résidence permanente et privilégier la rétention des travailleurs étrangers temporaires qui ont démontré une volonté d'intégration. Nous avons tout à gagner à retenir des candidats qui sont déjà familiarisés avec notre langue et notre culture. Sinon, le danger est de voir ces travailleurs temporaires quitter le Québec au profit des autres provinces canadiennes, elles aussi en forte pénurie de main-d'œuvre », a conclu Michel Leblanc.

Liste des recommandations :

Recommandation 1 : Augmenter les seuils d'immigration annuelle pour atteindre 60 000 admissions en 2027 en :

admettant en continu et hors plafond les personnes sélectionnées au moyen du Programme de l'expérience québécoise (PEQ), volet Diplômés du Québec;

rehaussant graduellement le nombre d'immigrants avec pour objectif de maintenir le poids démographique du Québec dans le Canada .

Recommandation 2 : Définir la capacité d'intégration du Québec et consulter les parties prenantes dans le développement de pistes de solutions pour l'améliorer.

Recommandation 3 : Travailler de concert avec l'écosystème d'accompagnement en francisation et le milieu des affaires pour optimiser l'offre de services en francisation destinée aux nouveaux arrivants.

Recommandation 4 : Établir une stratégie pour augmenter l'immigration qualifiée en construction pour rétablir l'offre de logements et augmenter la capacité d'intégration du Québec.

Recommandation 5 : Renforcer la collaboration avec le gouvernement fédéral afin de faciliter la transition du statut temporaire au statut permanent des travailleurs étrangers temporaires qui démontrent une volonté d'intégration réussie.

Recommandation 6 : Réduire les délais d'attente des demandes de résidence permanente pour être concurrentiels par rapport aux programmes d'immigration hors Québec en :

déployant les ressources humaines et financières nécessaires;

assurant une collaboration étroite avec le gouvernement du Canada afin d'optimiser les processus de traitement.

Vous pouvez consulter le mémoire sur le site Web de la Chambre.

