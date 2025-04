Invitation aux médias - Forum stratégique sur les grands projets

MONTRÉAL, le 30 avril 2025 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain invite les représentants des médias à la 19e édition du Forum stratégique sur les grands projets.

Cette mobilisation unique en son genre réunit les acteurs privés et publics du secteur immobilier et de la construction pour discuter des projets phares et des enjeux clés du développement de la métropole.

Nous aurons notamment le plaisir de recevoir France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation, Valérie Plante, mairesse de Montréal, ainsi que Catherine Fournier, mairesse de Longueuil.

Vous trouverez le programme complet de l'événement ici.

Date : Vendredi 2 mai 2025



Lieu : Palais des congrès de Montréal - salle 517A

1001, place Jean-Paul-Riopelle

Montréal, QC

H2Z 1H5



Heure : De 8 h à 12 h



Inscription : Pour vous inscrire à la conférence et recevoir la documentation sous embargo,

veuillez communiquer avec Jean-Baptiste Portrait, conseiller, Relations publiques

et médias, à [email protected] ou par téléphone au 514 669-6768.

Invités (en ordre alphabétique) :

Peggy Bachman, directrice générale adjointe, Habitation et économie, Ville de Montréal Gregory Balycky, directeur principal, Investissements, Banque de l'infrastructure du Canada



Yves Beauchamp, président-directeur général, Aéroports de Montréal Charles Bennett, urbaniste, coprésident, Fahey



Marie-Michèle Cauchy, directrice, Milieux de vie durables et prospères, Communauté métropolitaine de Montréal Véronique Doucet, directrice générale, Société du parc Jean-Drapeau



France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation Catherine Fournier, mairesse de Longueuil,

vice-présidente du comité exécutif de la Communauté métropolitaine de Montréal



Jean-François Grenier, directeur principal, Groupe Altus Julie Grenier, Gestion-conseil en Affaires publiques, porte-parole pour le Mouvement pour mettre fin à l'itinérance à Montréal (MMFIM)



Patrick Laurin, associé, directeur général, Québec, Avison Young Martin Leblanc, architecte, associé principal, Sid Lee Architecture



Laurent Levesque, président-directeur général, UTILE Pierre-Marc Mongeau, vice-président, Immobilier (Québec-Atlantique) et Vieux-Port de Montréal, Société immobilière du Canada



Audrey Murray, présidente-directrice générale, Commission de la construction du Québec Pierre-Luc Perron, vice-président, Développement, Kevlar immobilier



Valérie Plante, mairesse de Montréal, présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal Christine Poirier, conseillère municipale de Duvernay-Pont-Viau et membre du comité exécutif, Laval



Martin Raymond, président-directeur général, Fonds immobilier de solidarité FTQ Ricardo Serrano, architecte, directeur de conception, Lemay Mélanie Robitaille, vice-présidente, directrice générale, Rachel Julien Francis Tanguay Durocher, architecte,

Lead développement | Stratégie immobilière, STGM Architecture



Leonard Michael Verrilli, directeur, Projets majeurs, Développement de projets, Montoni Christian Yaccarini, président et chef de la direction, Société de développement Angus

Programme : Bloc 1 : Accélérer la construction de projets inspirants et diversifiés : les conditions de succès Bloc 2 : Montréal en pleine expansion : les zones qui changent la donne Bloc 3 : Entre héritage et innovation : les transformations majeures de la ville

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Forte d'un réseau de près de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses spécialistes, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

Facebook : www.facebook.com/chambremontreal

X : @chambremontreal

Pour poursuivre la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Source : Jean-Baptiste Portrait, Conseiller, Relations publiques et médias, Tél. : 514 669-6768, [email protected]