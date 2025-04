La Chambre salue l'élection de Mark Carney et la victoire du Parti libéral du Canada

MONTRÉAL, le 29 avril 2025 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain félicite le premier ministre du Canada, Mark Carney, et le Parti libéral du Canada pour leurs résultats aux élections d'hier.

« La Chambre tient à féliciter Mark Carney et le Parti libéral du Canada pour leur victoire lors des élections fédérales qui se sont tenues hier. Alors que la démocratie chancelle dans plusieurs pays, nous pouvons être extrêmement fiers de l'exercice qui s'est tenu au cours du dernier mois. Nous avons assisté à des échanges vigoureux, mais toujours respectueux, sur les meilleures solutions pour améliorer la vie des Canadiens. Personne n'a remis en cause la légitimité des résultats. La démocratie canadienne est solide et en santé », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« À la lecture des résultats au Québec, les électeurs ont clairement exprimé leur volonté d'un gouvernement fédéral fort, capable de faire face aux menaces existentielles qui planent sur notre économie et notre souveraineté. Le milieu des affaires de la métropole partage cette sagesse collective québécoise qui veut que dans une période de crise, le Canada doit pouvoir parler d'une seule voix, claire et résolue. Nous espérons que les partis d'opposition agiront avec maturité et collaboreront de manière constructive. Nous devons éviter un parlement dysfonctionnel. Nous avons besoin d'élus qui travaillent avec le gouvernement et qui font front commun devant un climat extrêmement anxiogène », a ajouté Michel Leblanc.

« Je tiens à saluer particulièrement les élus de la métropole. Bravo à Rachel Bendayan, Anju Dhillon, Anna Gainey, Claude Guay, Steven Guilbeault, Anthony Housefather, Mélanie Joly, Emmanuella Lambropoulos, Patricia Lattanzio, Marie-Gabrielle Ménard, Marjorie Michel, Marc Miller, Abdelhaq Sari, Francis Scarpaleggia, Eric St-Pierre, Sameer Zuberi, Mario Beaulieu et Alexandre Boulerice. Leur rôle sera déterminant afin de faire valoir les enjeux de la métropole. Je tiens également à saluer François-Philippe Champagne et Carlos Leitão, dont l'expertise économique sera précieuse pour guider les décisions à venir », a poursuivi Michel Leblanc.

« Parmi les priorités de la métropole, la pénurie de logements demeure un enjeu majeur pour les travailleurs et pour les entreprises qui cherchent à se localiser là où elles trouveront la main-d'œuvre nécessaire à leur croissance. À cet égard, le gouvernement fédéral devra impérativement soutenir le financement d'infrastructures municipales nécessaires au développement de projets résidentiels à haute densité. Il lui faudra aussi investir dans le déploiement du transport collectif, y compris le projet Alto, et apporter une réponse à la demande des artisans et créateurs du secteur culturel d'être mieux soutenus par le filet social. En terminant, je renouvelle au premier ministre l'entière collaboration de la Chambre au renforcement de l'économie de la métropole et du Canada », a conclu Michel Leblanc.

Pour consulter les priorités du milieu des affaires montréalais en lien avec les élections fédérales, visitez le site Web de la Chambre.

Pour consulter les faits saillants de notre coup de sonde exclusif en lien avec les incertitudes politiques et économiques actuelles, visitez le site Web de la Chambre.

