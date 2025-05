Invitation aux médias - Forum stratégique sur la diversification des marchés

MONTRÉAL, le 1er mai 2025 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain invite les représentants des médias au Forum stratégique sur la diversification des marchés.

Dans le contexte actuel de guerre tarifaire, la Chambre, Investissement Québec International et Québec International joignent leurs expertises et leurs réseaux pour offrir aux entreprises de la métropole un événement entièrement consacré à la diversification des marchés. Ce forum réunira des spécialistes et des entreprises exportatrices qui aborderont les stratégies à adopter pour diversifier nos marchés et pour croître à l'international.

Nous aurons notamment le plaisir de recevoir Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

Vous trouverez le programme complet de l'événement ici.

Date : Lundi 5 mai 2025



Lieu : HEC Montréal - Édifice Hélène-Desmarais

1075, côte du Beaver Hall

Montréal, QC

H2Z 1S5



Heure : De 9 h à 12 h 10



Inscription : Pour vous inscrire à la conférence et recevoir la documentation sous embargo,

veuillez communiquer avec Jean-Baptiste Portrait, conseiller, Relations publiques

et médias, à [email protected] ou par téléphone au 514 669-6768.

Invités (en ordre alphabétique) :

Paul Bird, vice-président exécutif au développement commercial et à l'exploitation, Port de Montréal Hubert Bolduc, président, Investissement Québec International



Marie-Christine Cloutier, vice-présidente, Performance, Stratégie et Marketing, CAE Maxime Dea, vice-président, Relations d'affaires, CDPQ mondial



Jean-François Dupont, PDG, AV&R Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie,

ministre responsable du Développement économique régional, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal



Marie-Eve Jean, vice-présidente, Exportations, Investissement Québec International Germain Lamonde, fondateur et président exécutif du conseil, EXFO



Scott Moore, vice-président directeur, Finances et chef de la direction financière, Exportation et développement Canada André Noreau, vice-président principal et chef de l'innovation, Premier Tech



David Rheault, vice-président, Relations gouvernementales et avec les collectivités, Air Canada Véronique Tougas, PDG, Cambli



Carl Viel, président-directeur général, Québec International







Programme : Bloc 1 : Diversifier pour mieux croître : comprendre, anticiper, agir à l'international Bloc 2 : Passez à l'action : des ateliers pratiques pour réussir votre stratégie d'exportation





À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Forte d'un réseau de près de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses spécialistes, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

Source : Jean-Baptiste Portrait, Conseiller, Relations publiques et médias, Tél. : 514 669-6768, [email protected]