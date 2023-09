Planification de l'immigration : la FCEI soutient l'augmentation du nombre d'immigrants

MONTRÉAL, le 21 sept. 2023 /CNW/ - La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) a présenté son mémoire dans le cadre de la consultation publique concernant la planification de l'immigration au Québec pour la période de 2024-2027. Elle reconnaît les bonnes pistes engagées par le gouvernement qui se dit ouvert à l'idée d'accueillir plus d'immigrants.

L'immigration joue un rôle capital dans un contexte de pénuries de main-d'œuvre qui est si aiguë que 46 % des PME se disent à risque si l'enjeu de la main-d'œuvre continue, voire s'aggrave. Selon la FCEI, les différentes orientations présentées par Christine Fréchette, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, représentent de bonnes fondations. La Fédération souligne notamment l'ouverture du gouvernement à augmenter graduellement les cibles d'immigration totales pour atteindre 60 000 admissions en 2027. Pour la FCEI, il ne fait aucun doute que l'augmentation de l'immigration économique fait partie des solutions pour faire face aux pénuries de main-d'œuvre qui freinent le développement des PME québécoises. Elle propose même que le gouvernement hausse ses cibles. De plus, la FCEI soumet des pistes d'action pour réussir la régionalisation de l'immigration.

« Pour seulement couvrir le cinquième des postes à pourvoir, il y a un déficit annuel de 18 000 immigrants dans les régions. Chaque année, c'est l'équivalent d'un Centre Vidéotron de nouveaux talents qui ne sont pas présents pour épauler les PME subissant les répercussions négatives du manque d'employés, lesquelles se traduisent par des pertes économiques et une surcharge de travail pour les entrepreneurs. Si l'on veut des économies régionales fortes, il faut regarder positivement l'augmentation de l'immigration et miser sur les régions », déclare François Vincent, vice-président pour le Québec à la FCEI.

Une demande d'immigration en constante évolution

La FCEI s'est intéressée aux catégories d'emplois à pourvoir dans les PME en situation de pénuries de main-d'œuvre. Il en ressort que celles-ci ont besoin davantage de postes à temps plein. En effet, 80 % cherchent à pourvoir des postes de personnel de production et métiers spécialisés à temps plein, 50 % cherchent du personnel technique ou administratif à temps plein, 46 % sont à la recherche de personnel de vente et 34 % veulent pourvoir des postes de cadres et gestionnaires.

La FCEI soutient un scénario permettant au gouvernement d'augmenter, d'accélérer et de réduire la paperasserie et les délais pour accueillir des candidats qui répondent aux besoins des PME. La FCEI demande aux gouvernements du Québec et au gouvernement fédéral d'unir leurs efforts pour y arriver.

Aussi, la FCEI recommande que l'exigence minimale d'un niveau 7 de compétence orale en français soit établie au niveau 5. D'ailleurs, le niveau 5 de compétence orale en français est déjà requis pour de nombreuses professions de travailleurs qualifiés. L'appui du gouvernement du Québec est névralgique pour aider les candidats potentiels à suivre des cours de français pour paver leur voie vers la résidence permanente. Il permet aussi de faire en sorte que les évaluations du français consistent en une appréciation diligente des connaissances, tout en s'assurant d'être représentatif de la réalité linguistique québécoise.

Les résultats d'un sondage publié récemment par la FCEI montrent que 4 PME sur 5 sont très favorables à la francisation, tant sur le plan des retombées économiques que sur l'intégration en milieu du travail. Les PME appellent à une action forte du gouvernement du Québec.

« La planification de l'immigration au Québec pour la période 2024-2027 constitue une occasion en or pour engager une discussion constructive avec toutes les parties prenantes impliquées de près ou de loin dans le domaine de l'immigration. C'est l'étape à franchir, soit d'accueillir des personnes tant recherchées par les PME, mais aussi des citoyens pour participer au développement de nos régions et du Québec. On n'a rien à gagner collectivement à laisser les PME -- qui assurent le plus grand nombre d'emplois aux Québécois -- s'affaiblir en raison des incidences de la pénurie de main-d'œuvre. », conclut François Vincent.

Pour lire le mémoire de la FCEI.

