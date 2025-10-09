Invitation aux médias ‒ Conférence de l'honorable Mélanie Joly

MONTRÉAL, le 9 oct. 2025 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain invite les représentants des médias à une conférence de l'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec.

Mme Joly présentera sa vision pour transformer le paysage industriel canadien, expliquera comment les entreprises peuvent tirer parti des politiques publiques et fera part de solutions concrètes pour renforcer le développement local et international.

La ministre participera ensuite à une discussion avec Isabelle Dessureault, présidente et cheffe de la direction de la Chambre.

Date : Vendredi 10 octobre 2025



Lieu : Seuls les journalistes accrédités seront informés du lieu de l'événement.



Heure : De 8 h à 9 h 30



Inscription : Pour vous inscrire à la conférence, vous devez confirmer votre présence

auprès de Joanna Kanga, stratège, Relations médias et Communications

numériques, à [email protected] ou par téléphone au 438 464-0588.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Forte d'un réseau de près de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses spécialistes, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

X : @chambremontreal

Pour poursuivre la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Source : Joanna Kanga, Stratège, Relations médias et Communications numériques, Tél. : 438 464-058, [email protected]