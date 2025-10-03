Débat économique municipal de la Chambre : deux visions pour l'avenir de la métropole

MONTRÉAL, le 3 oct. 2025 /CNW/ - À un mois des élections municipales, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain a tenu son débat économique municipal devant plus de 500 personnes.

Modéré par Stéphanie Grammond, éditorialiste en chef de La Presse, le débat s'est articulé autour des grands thèmes présentés par la Chambre dans sa feuille de route économique et son sondage : développement économique et rayonnement international, mobilité et fluidité des déplacements, développement urbain et infrastructures, productivité de l'administration municipale et gestion des finances publiques.

Les échanges entre Soraya Martinez Ferrada, cheffe d'Ensemble Montréal, et Luc Rabouin, chef de Projet Montréal, ont révélé deux lectures de la situation économique de la métropole et des solutions à mettre de l'avant pour assurer le bon fonctionnement et la prospérité de la ville.

À quelques semaines du scrutin, ce débat a contribué à mettre en évidence les différences et spécificités de chaque plateforme électorale, tout en soulignant ce qui unit les candidats dans leur vision de l'avenir de la métropole.

« J'ai ouvert mon discours en disant que je faisais une promesse aux candidats qu'ils trouveraient en la Chambre une partenaire. Main dans la main, la Ville et le milieu des affaires peuvent relever de grands défis et saisir les occasions qui assureront le prochain essor de Montréal. En cas de désaccord, je me suis engagée à revenir à la table des solutions et à maintenir le dialogue pour les quatre prochaines années », a déclaré Isabelle Dessureault, présidente et cheffe de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Les deux candidats s'accordent sur l'importance du centre-ville pour l'économie de Montréal et du Québec, ainsi que sur la nécessité d'agir pour simplifier les règles et les processus de la Ville afin de faciliter la vie des entreprises. Ils divergent toutefois sur les moyens à privilégier pour accélérer le développement immobilier et améliorer la mobilité et la fluidité des déplacements.

Lorsqu'interrogés sur le legs qu'ils souhaiteraient laisser dans quatre ans s'ils accédaient à la mairie, nous retenons que Soraya Martinez Ferrada mise sur la relance du centre-ville et le leadership montréalais pour concrétiser de grands projets, tandis que Luc Rabouin valorise Montréal comme métropole innovante et accueillante, avec un grand chantier en habitation.

« Le leadership du prochain maire ou de la prochaine mairesse sera déterminant pour doter Montréal du niveau d'efficience, de qualité et de fierté qu'elle mérite, et pour réaliser les grands projets d'infrastructures essentiels à son essor. Je remercie Soraya Martinez Ferrada, Luc Rabouin et Stéphanie Grammond pour leur participation à cet exercice démocratique et j'invite la population à se mobiliser le 2 novembre en allant voter », a conclu Isabelle Dessureault.

La rediffusion du débat est accessible à tous et à toutes sur le site Web de la Chambre en cliquant ici.

La Chambre suivra de près l'évolution de la campagne électorale.

À propos du débat économique sur les élections municipales 2025

Cette activité a été développée par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, en association avec La Presse, la Société de développement Angus et TACT.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de près de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis plus de 200 a ns, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses spécialistes, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

À propos du protocole

Nos règlements prévoyaient que tout candidat ou toute candidate à la mairie de Montréal ayant récolté 10 % des intentions de vote dans le cadre de l'un des sondages indépendants publiés au plus tard lors du déclenchement des élections, et dont l'équipe présente des candidats dans au moins 75 % des districts électoraux de la ville de Montréal, recevrait une invitation à participer au débat de la Chambre.

