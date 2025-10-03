Invitation aux médias - Conférence de l'honorable Danielle Smith, première ministre de l'Alberta

MONTRÉAL, le 3 oct. 2025 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain invite les représentants des médias à une conférence de l'honorable Danielle Smith, première ministre de l'Alberta.

Dans un contexte où le développement du commerce interprovincial est plus crucial que jamais, la première ministre mettra en lumière les perspectives de collaboration économique entre le Québec et l'Alberta.

Mme Smith participera ensuite à une discussion avec Isabelle Dessureault, présidente et cheffe de la direction de la Chambre. Cette rencontre offre une occasion privilégiée de créer des ponts, d'échanger et de saisir de nouvelles opportunités d'affaires.

Date : Lieu : Lundi 6 octobre 2025 Seuls les journalistes accrédités seront informés du lieu de

l'événement.

Heure : De 12 h à 13 h 45 Inscription : Pour vous inscrire à la conférence, vous devez confirmer votre présence

auprès de Joanna Kanga, stratège, Relations médias et Communications

numériques, à [email protected] ou par téléphone au 438 464-0588.

