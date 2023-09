Planification de l'immigration au Québec pour la période 2024-2027 - L'implication du milieu municipal est essentielle

MONTRÉAL, le 12 sept. 2023 /CNW/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) a participé aujourd'hui à la consultation sur la planification de l'immigration au Québec pour la période 2024-2027, présidée par la ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, madame Christine Fréchette.

À cette occasion, l'UMQ a réitéré l'importance d'impliquer étroitement le milieu municipal à toute stratégie nationale d'immigration, particulièrement en matière de régionalisation. Que l'on parle d'opportunités d'emploi, de logements, d'accès à des services ou d'infrastructures, les municipalités doivent avoir les moyens de répondre aux impératifs de leur croissance démographique et de leur vitalité économique tout en s'assurant de réunir les conditions gagnantes à l'établissement et à l'enracinement des personnes immigrantes sur leur territoire.

« Les municipalités sont des partenaires essentiels pour favoriser l'accueil, l'inclusion et surtout l'enracinement des personnes immigrantes dans toutes les régions du Québec. La stratégie nationale d'immigration doit comporter des cibles et objectifs clairs à atteindre qui tiendront compte de la capacité d'accueil des communautés d'accueil. Il est fondamental d'assurer l'existence d'un véritable partenariat entre le milieu municipal et le gouvernement du Québec afin d'agir de manière concertée dans l'édification de collectivités accueillantes et inclusives », a déclaré la deuxième vice-présidente de l'UMQ et mairesse de Nicolet, madame Geneviève Dubois.

L'UMQ tient par ailleurs à saluer certaines avancées des derniers mois, tant à ce qui a trait à la régionalisation de l'immigration qu'à la réforme des programmes. Tout en offrant son entière collaboration au gouvernement, l'Union insiste sur la nécessité de revoir la répartition du financement entre le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration afin de permettre aux municipalités de financer des actions non permises dans le cadre du Programme d'appui aux collectivités, mais jugées prioritaires sur le terrain.

Le mémoire comprenant les recommandations détaillées de l'UMQ est disponible en ligne.

SOURCE Union des municipalités du Québec

