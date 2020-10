De nouveaux scénarios interactifs permettent aux clients d'explorer et de visualiser l'incidence des changements sur leurs plans de gestion de patrimoine

MONTRÉAL, le 8 oct. 2020 /CNW/ - BMO Gestion privée ajoute de nouvelles fonctionnalités interactives pour les clients à Plani-avenir BMO, sa plateforme de planification financière numérique basée sur des objectifs. Depuis le lancement de Plani-avenir BMO en 2018, les Canadiens peuvent travailler avec un professionnel financier de BMO Gestion privée pour élaborer un plan de gestion de patrimoine visuel interactif basé sur des objectifs en fonction de leurs ressources et objectifs financiers actuels et futurs. Grâce à Plani-avenir BMO, les clients ont désormais un accès en ligne à leur plan une fois qu'il a été élaboré avec leur conseiller financier. Les clients peuvent tester différents scénarios reflétant des changements personnels ou financiers pour explorer comment différentes stratégies et situations peuvent influer sur leur plan de gestion de patrimoine, dans le confort de leur foyer.

« Le processus de planification patrimoniale a toujours été un processus hautement personnalisé qui bénéficie d'une relation de confiance, d'une collaboration et d'un accompagnement par un conseiller professionnel. Compte tenu de l'incidence de la pandémie sur toutes les facettes de nos vies, il est plus important que jamais d'avoir un plan de gestion de patrimoine pouvant être adapté aux changements, a rappelé Caroline Dabu, chef, Planification de patrimoine et services-conseils, BMO Groupe financier. En mettant à la disposition de nos clients un plan de patrimoine visuel complet, nous leur permettons de voir comment les changements peuvent influer sur leurs plans et ils seront mieux équipés pour faire des choix plus éclairés et plus confiants à l'avenir. »

Nouvelles fonctions interactives

Après un entretien sur la planification avec leur conseiller de BMO Gestion privée, les utilisateurs de Plani-avenir BMO peuvent accéder à leur plan en ligne pour voir l'étendue de leur situation financière, y compris la valeur nette, les projections, les flux de trésorerie et un calendrier axé sur les objectifs décrivant les cibles et les jalons importants.

Les utilisateurs de Plani-avenir BMO peuvent explorer différents scénarios pour comprendre comment leurs choix affecteront la trajectoire de leurs objectifs financiers. Les clients peuvent tester des scénarios comme ajouter ou supprimer une somme forfaitaire de leur portefeuille, épargner davantage et modifier l'horizon temporel et le montant nécessaire pour atteindre un objectif.

Pour plus d'informations sur Plani-avenir BMO, veuillez visiter bmo.com/plani-avenir.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés - la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 974 milliards de dollars au 31 juillet 2020 et d'une équipe d'employés polyvalents et très motivés, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

SOURCE BMO Groupe Financier

Renseignements: Relations avec les médias : Marie-Catherine Noël, Montréal, [email protected], 514-877-8224