Plan stratégique 2026-2029 de Saint-Laurent:qualité, résilience, attractivité et inclusion!

SAINT-LAURENT, QC, le 3 sept. 2025 /CNW/ - Lors de sa séance du 2 septembre, le conseil de Saint-Laurent a adopté son Plan stratégique 2026-2029. Ce nouveau plan fixe les priorités qui guideront les actions de l'administration au cours des quatre prochaines années. Il s'articule autour de grands principes tels que la qualité, la résilience, l'attractivité et l'inclusion, tout en assurant une continuité avec les orientations du plan précédent.

Le Plan stratégique 2026-2029 de Saint-Laurent trace une feuille de route claire et ambitieuse pour orienter les actions de l’administration au cours des quatre prochaines années, tout en s’inscrivant dans la continuité des grandes lignes du plan précédent. (Groupe CNW/Arrondissement de Saint-Laurent (Ville de Montréal))

Issu d'un travail rigoureux mené à l'interne, ce plan rassemble des projets concrets qui répondent aux besoins de la communauté laurentienne. Il reflète l'engagement de l'arrondissement à offrir des services de qualité, à renforcer la cohésion sociale et à poursuivre sa transition vers un territoire plus durable, inclusif et résilient.

Citation

« Ce nouveau plan stratégique témoigne de la rigueur, de la mobilisation et de la créativité de nos équipes. Il est le fruit d'une réflexion approfondie et d'un travail collaboratif qui ont permis de faire émerger des projets porteurs, directement liés aux aspirations de notre communauté. Pensée pour les citoyennes et citoyens de Saint-Laurent, cette planification tient compte de leurs besoins et des réalités du territoire. Nous mettons l'accent sur des thématiques prioritaires, auxquelles viendront s'arrimer des initiatives concrètes. Ce plan nous donne une direction ambitieuse pour les quatre prochaines années, tout en restant fidèle aux valeurs de respect, d'innovation et d'engagement qui nous animent. »

Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent

« Un immense merci à toutes les équipes pour leur engagement et la richesse de leurs idées. Ce sont elles qui seront à l'avant-plan de cette planification, et leur expertise est essentielle pour mener à bien les projets que nous avons définis ensemble. Grâce à leur connaissance fine du territoire et des enjeux propres à notre arrondissement, nous avons pu établir des orientations qui reflètent fidèlement les réalités du terrain. »

Isabelle Bastien, directrice d'arrondissement

Détails

Les aspirations et les projets à venir

Le Plan stratégique 2026-2029 repose sur cinq grandes aspirations :

1. Augmenter l'engagement et la participation citoyenne

2. Créer des milieux de vie complets, durables et résilients

3. Renforcer notre attractivité, notre compétitivité et le sentiment d'appartenance

4. Développer et maintenir des services accessibles et de qualité

5. Offrir un environnement de travail stimulant et enrichissant

Ces orientations se traduisent par des projets concrets, visant à générer des résultats tangibles dans des domaines essentiels pour la qualité de vie des citoyennes et citoyens de Saint-Laurent, notamment par:

Le rapprochement avec les communautés pour mieux comprendre leurs besoins, favoriser une participation inclusive et promouvoir notre offre de services, en adaptant nos communications aux différents groupes de citoyens, et en proposant une programmation culturelle diversifiée qui inclut un événement annuel de haut niveau.

L'ajout de l'accessibilité universelle à nos projets et nos services basé sur les audits des lieux et services publics, en collaboration avec des partenaires du milieu et des experts du domaine.

L'amélioration du traitement des requêtes citoyennes, pour assurer l'efficacité, la transparence et la réactivité des services municipaux, grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle et la revue des processus d'affaires.

La gestion des eaux de surface, avec des mesures individuelles et collectives pour mieux faire face aux épisodes de pluies abondantes, dans une logique d'adaptation aux changements climatiques. L'utilisation des espaces publics comme le boisé du parc Marcel-Laurin et le corridor de biodiversité pour créer un réseau de parcs éponges permettant de soulager le réseau d'égout pluvial.

La planification d'un territoire en développement, en lien avec la construction de logements, la croissance économique et l'influence des grands projets structurants métropolitains au bénéfice de la communauté.

L'attractivité de notre communauté en agissant sur la propreté et la salubrité des milieux de vie, tant publics que privés, pour un environnement sain et agréable.

La sécurité globale, par l'aménagement réfléchi des espaces, la surveillance du territoire pour le respect des règles de vivre-ensemble et par la sécurisation des déplacements actifs avec trois projets déjà identifiés pour 2026: l'aménagement d'accès sécuritaires aux stations du REM, la révision du réseau de camionnage et la réduction de la vitesse à 40 km/h sur certaines artères.

Une démarche basée sur l'intelligence collective

L'élaboration de ce nouveau plan stratégique a été précédé d'une démarche de consultation auprès du personnel de l'arrondissement, à savoir de celles et ceux qui sont en contact direct avec la population et les partenaires du milieu. Leur expertise de terrain a été essentielle pour identifier les enjeux locaux, dégager les priorités et orienter les interventions à venir. Grâce à leurs observations et à leur connaissance du territoire, le plan stratégique s'appuie sur une compréhension concrète des réalités vécues au quotidien.

À propos de l'arrondissement de Saint-Laurent

Ville fondée en 1893, Saint-Laurent est devenu l'un des 19 arrondissements de la Ville de Montréal en 2002. Situé au cœur de l'île de Montréal, Saint-Laurent est l'arrondissement le plus vaste avec ses 42,8 kilomètres carrés. Très multiculturelle, sa population compte près de 105 000 habitants. Devenu « territoire municipal durable » en 2019, Saint-Laurent place le développement durable et l'environnement au centre de ses décisions, un défi majeur puisque 70 % de son territoire est consacré aux activités industrielles et commerciales, avec plus de 4500 entreprises, qui génèrent 110 000 emplois.

Offrant déjà une grande accessibilité aux principaux axes routiers et aux transports collectifs, Saint-Laurent s'apprête à accueillir cinq stations du Réseau express métropolitain (REM). Enfin, grâce à ses deux bibliothèques, à son Centre des loisirs, à son Complexe sportif, à son aréna, ainsi qu'à une cinquantaine de parcs, Saint-Laurent offre un vaste éventail de services dans de nombreux domaines comme la culture, les sports ou les loisirs. L'arrondissement assure ainsi un milieu de grande qualité pour les familles et les entreprises.

