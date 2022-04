Plan stratégique 2022-2025 - Saint-Laurent adopte ses 111 projets prioritaires pour 2022

Citation

« Après l'adoption de nos grandes orientations stratégiques à l'automne dernier découlant d'un exercice de réflexion, d'analyse et de consultations des partenaires du milieu, des employés et de la population laurentienne, nous passons à l'action dès cette année avec cette centaine de projets prioritaires. J'invite toutes les parties prenantes locales à nous aider à les atteindre afin de continuer à bâtir une communauté inclusive, innovante et responsable.»

Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent

Détails

Pour rappel, le plan stratégique 2022-2025 découle d'un exercice de réflexion, d'analyse et de consultation entamé en octobre 2020, lequel a rassemblé plus de 500 personnes issues des partenaires du milieu, des membres du personnel et de la population laurentienne.

Les 111 projets prioritaires de Saint-Laurent pour 2022 sont répartis selon les cinq axes de la planification stratégique :

Axe 1 : Environnement, mise en œuvre du plan d'urgence climatique - 48 projets

Il s'agit de mettre en œuvre la première étape du Plan d'urgence climatique 2021-2030 adopté à l'automne dernier. Ce dernier vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre produites sur le territoire laurentien, aussi bien celles de l'administration laurentienne que celles des citoyens, institutions, commerces et industries. Il cherche aussi à protéger la biodiversité et accroître la résilience de la communauté face aux changements climatiques.

Pour ce faire, 48 projets ont été retenus en 2022 allant de l'optimisation de la performance énergétique de certains édifices municipaux à la restauration de plusieurs boisés (parcs Marcel-Laurin et Guillaume-Bruneau), en passant par l'implantation de la collecte des matières organiques dans les immeubles de 9 à 20 logements et des programmes de subvention à l'achat d'équipements écologiques.

Axe 2 : Milieu de vie inclusif - 19 projets

Avec une population de plus de 100 000 habitants, Saint-Laurent représente une vraie mosaïque culturelle et sociale au cœur de Montréal. Cette diversité engendre quelques défis, mais offre surtout de belles occasions de rencontres et de cohabitation harmonieuse.

Afin de maintenir cette cohésion sociale et bâtir ensemble une communauté engagée, inclusive et ouverte sur le monde, 19 projets ont été sélectionnés pour 2022.

L'arrondissement prévoit notamment de développer un processus de consultation citoyenne et établir un cadre de gouvernance. Il projette aussi d'analyser les publics difficiles à rejoindre, vulnérables et issus des communautés culturelles. Enfin, il souhaite organiser des activités pour l'intégration des nouveaux arrivants et réaliser les premières étapes de planification de la construction du pôle communautaire et scolaire Jules-Poitras.

Axe 3 : Trame urbaine - 15 projets

Le vaste territoire laurentien se compose de quartiers aux profils très différents, dotés chacun de sa personnalité propre. Afin de maintenir une certaine unité, Saint-Laurent propose 15 projets pour 2022 afin de viser un aménagement urbain durable du territoire, à la fois respectueux de l'environnement, mais permettant aussi le développement économique et social pour créer des quartiers répondant aux besoins évolutifs de la communauté.

Par exemple, il est prévu d'élaborer des plans d'aménagement des quartiers TOD et POD dans le secteur des portes d'entrée du territoire. Autre secteur important, celui de l'aire Bois-Franc dont le TOD devrait faire l'objet d'un plan particulier d'urbanisme cette année. Saint-Laurent compte aussi contribuer au développement d'une vision économique pour le secteur Côte-de-Liesse qui accueillera prochainement une des cinq stations laurentiennes du REM.

Axe 4 : Mobilité durable - 15 projets

Par sa croissance fulgurante dès le milieu du XXe siècle, Saint-Laurent s'est développé autour de l'automobile et des axes routiers. Plusieurs décennies plus tard, il est évident que la mobilité durable représente la solution pour créer des villes plus résilientes et plus accueillantes.

A travers une quinzaine de projets, Saint-Laurent vise dès 2022 à offrir l'accès à une grande mobilité sécuritaire pour tous.

Évidemment, Saint-Laurent va continuer à contribuer aux grands projets de transports collectifs tels que le REM, ceux de la STM, ou encore le développement des réseaux de stations BIXI et Communauto sur son territoire. Mais, plusieurs projets vont aussi renforcer les réseaux cyclable et piétonnier comme la piste cyclable Poirier/Cohen/Bois-Franc. Sans oublier qu'un comité de partenaires sur la sécurité routière et urbaine doit être mis en place.

Axe 5 : Économie responsable - 14 projets

Puisque plus de 70 % du territoire laurentien est composé d'entreprises, soutenir la relance économique est essentiel pour Saint-Laurent en 2022.

Pour y parvenir, 14 projets innovants sont proposés mobilisant notamment Excellence industrielle Saint-Laurent. Un effort particulier sera fourni pour encourager l'embauche de la main-d'œuvre locale en développant notamment différentes formes de maillage entre les employeurs et les chercheurs d'emploi. Le virage numérique demeure aussi une priorité : pas moins de 100 entreprises seront accompagnées cette année, incluant l'automatisation et la robotisation. Un dossier a aussi été déposé pour mettre en place une zone d'innovation en manufacturier innovant. L'administration laurentienne poursuivra aussi sa collaboration avec Quartier D pour diversifier l'offre commerciale sur Décarie.

Liens connexes

Saint-Laurent adopte son plan stratégique 2022-2025 (communiqué du 8 septembre 2021)

Plan stratégique 2022-2025 de Saint-Laurent

À propos de l'arrondissement de Saint-Laurent

Ville fondée en 1893, Saint-Laurent est devenu un des 19 arrondissements de la Ville de Montréal en 2002. Situé au nord de l'île de Montréal, l'arrondissement de Saint-Laurent est le plus vaste avec ses 42,8 kilomètres carrés. Sa population, de plus de 100 000 habitants, est l'une des plus multiculturelles. Devenu « territoire municipal durable » en 2019, Saint-Laurent place le développement durable et la protection de l'environnement en particulier au cœur de toutes ses décisions. Un défi d'autant plus grand que plus de 70 % de son territoire est consacré aux activités industrielles et commerciales avec plus de 4500 entreprises et 110 000 emplois. Il possède d'ailleurs l'un des principaux pôles industriels et technologiques du Québec. Offrant déjà une grande accessibilité aux principaux axes routiers et aux transports collectifs, Saint-Laurent s'apprête à accueillir cinq stations du nouveau Réseau express métropolitain. Enfin, grâce à ses deux bibliothèques, à son Centre des loisirs, à son moderne Complexe sportif, à son aréna, ainsi qu'à une cinquantaine de parcs, Saint-Laurent offre un vaste éventail de services dans de nombreux domaines comme la culture, les sports ou les loisirs. L'arrondissement assure ainsi une belle qualité de vie aux familles et un milieu stimulant aux entreprises.

Image : Projets2022_SL.JPG

Légende : Saint-Laurent a adopté ses 111 projets prioritaires pour 2022 découlant du plan stratégique 2022-2025 de l'arrondissement adopté en septembre 2021.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Saint-Laurent

Renseignements: Source : Marc-Olivier Fritsch, chargé de communication, Direction d'arrondissement, Division des communications et des relations avec les citoyens, [email protected]; Renseignements : Marc-Olivier Fritsch, Lignes médias : 438 368-3318 ou 514 229-1673