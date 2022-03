Plan santé - Réaction du Collège québécois des médecins de famille (CQMF) : Le CQMF est prêt pour l'action

LAVAL, QC, le 29 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le Collège québécois des médecins de famille (CQMF) salue la volonté politique - de passer à l'action - du gouvernement du Québec afin d'assurer aux Québécoises et Québécois des soins et des services accessibles. Le plan déposé, Plus humain et plus performant - Plan pour mettre en œuvre les changements nécessaires en santé, vise la meilleure « expérience-patient ». Nous prenons acte de cette volonté d'appliquer enfin des solutions préconisées depuis des décennies et offrons notre collaboration pour y arriver.

Accessibilité aux soins et services de santé

Le CQMF prône l'accroissement du travail interprofessionnel pour assurer un meilleur accès aux soins et services. C'est pourquoi il accueille favorablement le fait que la possibilité sera donnée aux médecins de famille ‒ notamment « en orientant le patient vers le bon professionnel en fonction de son enjeu de santé » ‒ de suivre de plus grandes cohortes de patients, dans une médecine de qualité, grâce à l'apport des autres professionnels-les et à « un élargissement du bassin d'agents administratifs dans les services cliniques afin de libérer du temps aux cliniciens ». À l'égard de services accrus de télésanté et d'intégration de nouvelles technologies de l'information, entre autres, nous attendons d'avoir plus de détails, car nous avons formulé des recommandations en matière de soins virtuels et d'implantation technologique et espérons vivement qu'elles seront prises en compte.

Pertinence des soins et des services

L'expertise de l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) sera mise à profit « pour cibler les interventions cliniques à faible valeur et proposer des solutions de remplacement basées sur les données probantes ». Le CQMF promeut le concept de pertinence des soins et des services, notamment à travers la campagne Choisir avec soin Québec et la formation continue. Une des solutions pour une utilisation judicieuse des examens et des traitements réside dans la formation des médecins et des professionnels-les de la santé sur le surdiagnostic et le surtraitement - réduction des examens et des traitements inutiles - afin d'utiliser temps et ressources à bon escient. Nous serons heureux de collaborer à cette approche, car il importe de mettre également à profit l'expertise des médecins de famille, leur regard critique essentiel et leur vision globale.

De plus, le développement à venir d'outils d'autosoins, qui guideront les patientes et patients et favoriseront l'autogestion de problèmes de santé mineurs et courants, concourra à la pertinence des rendez-vous médicaux. Nous nous en réjouissons. En outre, nous soulignons que l'importance qui sera accordée à la prévention et à la promotion du bien-être et des saines habitudes de vie sera un incontournable dans une visée d'amélioration de l'état de santé et de la qualité de vie de nos concitoyennes et concitoyens.

Valorisation de la médecine de famille

La mise en place annoncée d'un plan de valorisation de la médecine de famille « pour soutenir, reconnaître et valoriser la profession, en collaboration avec le milieu » est une bonne nouvelle. Nous réitérons notre volonté d'être partie prenante dans l'élaboration de ce plan et dans sa mise en œuvre. De même, le CQMF prône la reconnaissance de l'engagement des médecins en pratique. Cette reconnaissance passe par la flexibilité pour les médecins de famille d'ajuster leur offre de services en première ligne au cours de leur carrière, et cela, en tenant compte notamment de leurs engagements en 2e ligne, de leur situation familiale et de leur état de santé. À l'aube de nombreux départs à la retraite, le manque de popularité de la spécialité de la médecine de famille auprès des apprenantes et apprenants accentue cette problématique qui a une incidence directe sur l'accessibilité. C'est pourquoi, dans l'immédiat, il faudra tabler sur des stratégies de valorisation et de rétention des effectifs en place. Une action concertée à cet égard sera nécessaire.

Innovation

Le CQMF lance une invitation au gouvernement du Québec qui a exprimé, par l'entremise de son ministre de la Santé, souhaiter se rapprocher des intervenantes et intervenants en matière d'innovation en santé et services sociaux. De fait, le CQMF favorise, depuis 2017, l'interaction entre acteurs clés de la première ligne en créant un espace hors silos, son Symposium sur les innovations, qui aura conduit, entre autres, à l'actuel conseil numérique.

Mission du CQMF

Le Collège québécois des médecins de famille (CQMF) a pour mission d'inspirer et soutenir les médecins de famille et leurs partenaires dans l'adoption de meilleures pratiques au bénéfice de la santé de la population. Il regroupe quelque 4 500 membres. Ses activités sont assurées par des médecins de famille bénévoles et engagés envers la profession et la collectivité. Le CQMF est l'aile québécoise du Collège des médecins de famille du Canada (CMFC), l'organisme professionnel responsable d'établir les normes et de procéder à l'agrément des programmes de formation postdoctorale en médecine de famille dans les 17 facultés de médecine du pays.

SOURCE Collège québécois des médecins de famille

Renseignements: Linda Lévesque, responsable des communications, 450 973-2228; cellulaire : 514 242-8909; [email protected]