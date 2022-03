Plan santé : pas de refondation sans concertation

MONTRÉAL, le 29 mars 2022 /CNW Telbec/ - C'est avec un sentiment partagé d'appréhension et d'urgence d'agir que les syndicats du réseau de la santé et des services sociaux (RSSS) ont pris connaissance du Plan pour mettre en œuvre les changements nécessaires en santé, dévoilé aujourd'hui par le ministre Christian Dubé. Malgré les objectifs louables et l'ouverture démontrée par ce dernier, l'APTS, la FIQ et la FIQP, la FP-CSN, la FSQ-CSQ, la FSSS-CSN, le SCFP, le SPGQ et le SQEES-FTQ craignent que ce plan santé, et services sociaux rappelons-le, ne soit qu'un vaste exercice de relations publiques en vue des prochaines élections.

Pour les organisations syndicales le plan présenté est très ambitieux, elles comprennent que l'ensemble des mesures soumises ne pourront pas toutes être réalisées à court terme. Plusieurs d'entre elles ont d'ailleurs déjà été l'objet d'annonce ou d'engagement de la part du gouvernement. Les organisations demandent donc au ministre Dubé de prioriser les mesures visant une meilleure organisation du travail afin d'offrir de meilleures conditions d'exercice.

Pour ce faire, les organisations syndicales invitent le ministre à poser d'ores et déjà un premier geste concret en mettant en place dès maintenant une série de solutions pour attirer et retenir le personnel. Il ne doit pas attendre 5 ans pour agir! Elles souhaitent également des échanges dès maintenant afin de convenir de solutions à mettre en place car il y a urgence d'agir.

Ainsi, selon elles, le ministre Dubé devra obligatoirement leur faire une place importante dans l'élaboration ainsi que la mise en œuvre des mesures retenues. Les solutions apportées par les travailleuses et travailleurs du RSSS doivent y être réellement prises en compte s'il veut vraiment rebâtir le réseau public et que la population en soit fière. Il en va de même s'il veut atteindre son objectif de faire du RSSS un employeur de choix et favoriser l'attraction et la rétention des salarié·e·s dans le réseau public.

D'ailleurs la place accordée au secteur privé inquiète particulièrement les syndicats, qui craignent un effet de vases communicants en défaveur du secteur public. On manque déjà de personnel dans le secteur public, ce sera pire si le privé embauche davantage. Cela aura pour effet d'accentuer la création d'un système à deux vitesses où l'accessibilité à des soins et des services partout sur le territoire est déjà remise en question. Les organisations syndicales réclament un moratoire sur tout nouveau projet de privatisation et invitent plutôt le gouvernement à une discussion en profondeur avec l'ensemble des partenaires du RSSS pour entamer une véritable refonte du réseau.

« Depuis le début de la pandémie, le gouvernement Legault a soufflé le chaud et le froid lorsqu'il s'agissait d'impliquer les syndicats dans la prise de décisions et la mise en place de mesures pour assurer la prestation des soins et des services, favorisant les arrêtés ministériels plutôt qu'une véritable concertation. Les déclarations du premier ministre Legault sur sa page Facebook semblent encore aller en ce sens. On ne peut pas rebâtir le RSSS à coups de décrets, mais plutôt en établissant une relation de confiance et d'écoute. Cela passe nécessairement par la mise en commun des forces de tou·te·s les acteurs et actrices. Si le ministre Dubé s'engage véritablement dans cette voie, il pourra compter sur notre participation », ont déclaré les représentantes et représentants de l'APTS, la FIQ et la FIQP, la FP-CSN, la FSQ-CSQ, la FSSS-CSN, du SCFP, du SPGQ et du SQEES-FTQ.

