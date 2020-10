Plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques - L'industrie minière est prête à relever le défi!

QUÉBEC, le 29 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Afin de saisir toutes les opportunités qu'offre la mise en valeur des minéraux critiques et stratégiques (MCS), notamment pour l'électrification des transports et la transition énergétique, l'Association minière du Québec (AMQ) accueille positivement le Plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques (PQVMCS) déposé par le gouvernement et prône une mise en œuvre rapide de celui-ci.

Pour l'AMQ, l'industrie minière québécoise constitue un maillon important de la chaîne de valeur des MCS et, comme le gouvernement le mentionne lui-même, elle représente une solution de premier plan pour lutter contre les changements climatiques. Pour y arriver, le Québec peut compter sur des ressources minérales et une main-d'œuvre qualifiée parmi les meilleures au monde lui permettant de se démarquer, en plus de façons de faire éthiques, responsables et respectueuses qui le rendent plus attrayant pour les investisseurs et les consommateurs de MCS.

L'intention du gouvernement d'améliorer l'environnement d'affaires des promoteurs miniers et de faciliter leurs démarches est vue d'un bon œil par l'Association. Cela permettra inévitablement d'intéresser davantage les investisseurs et de maintenir au Québec une activité minière forte. Lorsque l'on sait qu'il faut compter plus de 10 ans entre une découverte minérale et la mise en production d'une mine, c'est maintenant que des actions doivent être posées pour assurer la pérennité du secteur minier québécois et, pour l'AMQ, les MCS sont une avenue intéressante afin de diversifier encore plus le portefeuille minéral du Québec.

L'AMQ salue donc la place que fera le gouvernement à l'acquisition de connaissances et à la recherche et développement. L'exploration du territoire et la mise en commun des efforts des centres de recherche constituent deux éléments majeurs pour cibler et identifier les ressources minérales et pour développer des façons de faire innovantes qui positionneront le Québec comme un leader des MCS.

Pour l'Association, le succès de ce plan passe évidemment par le développement de nouvelles filières minérales et la consolidation de filières plus traditionnelles comme le nickel. C'est pourquoi le gouvernement devra faire preuve d'agilité organisationnelle et dans ses processus pour faciliter le développement de nouveaux projets miniers, afin de répondre à la demande croissante en MCS. Ceux-ci s'ajouteront aux efforts annoncés visant le recyclage des MCS et l'optimisation du potentiel minier de chaque site en opération.

« Les mines québécoises seront au rendez-vous pour participer à cet emballant projet de société. Nous avons démontré au fil des ans que nous avions à cœur de développer les projets miniers de façon responsable et dans le respect des milieux et de l'environnement. Le message qu'envoie le gouvernement positionne le secteur minier comme une réelle solution aux enjeux climatiques et comme une source d'enrichissement à fort potentiel pour le Québec. Les retombées positives des MCS s'ajouteront donc aux bénéfices que le Québec tire déjà des filières traditionnelles permettant de créer encore plus de valeur de la valorisation des ressources minérales. »

« Si les fabricants de batteries ou de véhicules électriques sont sérieux dans leurs intentions de s'approvisionner auprès de sources responsables, le Québec devient un choix évident. Ce plan d'action est un atout supplémentaire, en ce sens qu'il démontre que le gouvernement sera présent pour promouvoir le secteur minier québécois et soutenir ceux qui choisiront le Québec pour investir. Avec la collaboration de toutes les parties intéressées et cette volonté gouvernementale de passer en vitesse supérieure, le Québec se taillera une place de choix dans la mise en valeur des MCS. »

- Josée Méthot, présidente-directrice générale de l'AMQ

