Plan québécois des infrastructures - Plus de 5,3 M$ pour de nouvelles infrastructures en formation professionnelle au Centre de services scolaire du Lac-Témiscamingue

VILLE-MARIE, QC, le 19 mai 2022 /CNW Telbec/ - Dans le but de doter le Centre de services scolaire du Lac-Témiscamingue (CSSLT) d'infrastructures et d'équipements adaptés à trois programmes d'études de la formation professionnelle, le gouvernement du Québec accorde une aide financière de plus de 5,3 millions de dollars. Le ministre responsable des régions de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec, M. Pierre Dufour, en a fait l'annonce aujourd'hui, au nom du ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge.

Cet investissement, prévu dans le Plan québécois des infrastructures 2019-2029, permettra au Centre Frère-Moffet de finaliser l'implantation de trois programmes d'études de la formation professionnelle, soit Horticulture et jardinerie, Production horticole et Grandes cultures.

Ces programmes d'études contribueront au développement de la région, alors que l'agriculture nordique y est un créneau d'excellence. Ils formeront la main-d'œuvre nécessaire pour combler les besoins constatés sur le terrain et assurer une relève dans les entreprises visées du secteur.

Citations :

« La région du Témiscamingue aura l'occasion de voir pousser et fleurir sa propre relève en horticulture et en agriculture. En retour, les élèves n'ont pas non plus à s'exiler dans d'autres régions pour faire ce choix de carrière. L'accessibilité à une offre de formations diversifiées et à des infrastructures de qualité est primordiale pour motiver nos jeunes à obtenir leur diplôme. Nous travaillons très fort pour donner un nouveau souffle au secteur de la formation professionnelle, qui représente une avenue vraiment intéressante pour amener les jeunes vers des métiers stimulants et valorisants. »

Pierre Dufour, ministre responsable des régions de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec

« La formation professionnelle joue un rôle important dans le développement du Québec de demain. D'ailleurs, lors de son discours d'ouverture prononcé le 19 octobre dernier, le premier ministre du Québec en a fait une priorité. Il a annoncé l'intention du gouvernement de « réinventer la formation professionnelle », notamment en la jumelant avec des stages pratiques. Nous ferons prochainement connaître les moyens que nous mettrons en place pour y parvenir. La formation professionnelle est, pour plusieurs jeunes, la clé pour accéder à un métier pratique, stimulant et valorisant. Grâce à l'aide financière que nous annonçons aujourd'hui, les futurs élèves pourront apprendre dans des conditions optimales et contribuer à l'autonomie du Québec, dans un domaine en effervescence. Nous ne pouvons que nous réjouir de cet investissement, qui portera ses fruits, j'en suis convaincu. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation

« Par cet investissement, le Ministère reconnaît l'importance de la formation professionnelle dans le secteur agricole. Il la valorise en finançant un ajout d'espaces et d'équipements, permettant ainsi aux élèves de notre région d'avoir accès à des infrastructures renouvelées qui s'arriment aux besoins du marché du travail. »

Éric Larivière, directeur général du Centre de services scolaire du Lac-Témiscamingue

