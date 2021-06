Plan québécois des infrastructures - Lancement du projet de construction pour une école secondaire à Prévost

PRÉVOST, QC, le 15 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec poursuit son objectif de donner la priorité à l'éducation. C'est pourquoi le ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge, ainsi que la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants et députée de Prévost, Mme Marguerite Blais, étaient fiers d'annoncer aujourd'hui que le projet de construction d'une nouvelle école secondaire dans le secteur de Prévost était lancé. Pour l'occasion, ils étaient accompagnés du maire de la Ville de Prévost, M. Paul Germain, du maire de Saint-Hippolyte, préfet de la MRC de la Rivière-du-Nord et président des préfets et des élus de la région des Laurentides, M. Bruno Laroche, et de la directrice générale du Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord, Mme Guylaine Desroches.

En plus d'un montant de 10 millions de dollars qui a été accordé pour l'élaboration du dossier d'affaires, une somme de 20 millions de dollars est octroyée pour la réalisation de travaux préparatoires requis d'ici le dépôt du dossier d'affaires, tels que le défrichage de sol, une étude de potentiel archéologique, des tests et études de caractérisation environnementale. Le projet permettra de répondre à un besoin important d'espace du Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord grâce à l'augmentation de sa capacité d'accueil au secondaire. Ce sont environ 1 000 places-élèves qui seront à terme ajoutées dans le secteur de Prévost, une région qui connaît une croissance démographique considérable.

Les travaux préparatoires visent également à déterminer le nombre de classes, de laboratoires ainsi que de locaux structurants, dont une cafétéria, un atrium et des plateaux sportifs. Elle sera construite selon la nouvelle vision gouvernementale des « belles écoles » en matière de construction, d'agrandissement et de rénovation d'écoles : perspective d'intégration à la communauté et de développement durable, architecture moderne, lumière naturelle, accents de bleu et présence significative du bois et de l'aluminium.

Citations :

« Depuis plusieurs mois, nous poursuivons nos efforts pour offrir de belles écoles adaptées aux besoins des jeunes et du personnel scolaire d'aujourd'hui. Je me réjouis de cette nouvelle étape qui nous mène vers les travaux de construction de la nouvelle école secondaire du secteur de Prévost. Je suis confiant que cette école favorisera la persévérance, la réussite et le plein épanouissement de nos élèves. Je tiens à saluer tout particulièrement l'implication personnelle dans le dossier de la ministre et députée de Prévost, Mme Marguerite Blais, qui s'est assurée de faire entendre les besoins de la région, de même que la précieuse collaboration du maire de Prévost, qui nous permet de resserrer les délais et de procéder plus rapidement. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation

« Cette nouvelle école était un engagement qui m'était cher et grâce à la mobilisation et à la collaboration de tous, y compris la municipalité, nous pouvons dire mission accomplie puisque le projet sera bientôt, enfin, sur les rails. Nous permettrons ainsi aux jeunes des villes de Prévost et de Saint-Hippolyte d'avoir accès à un milieu de vie et d'apprentissage moderne, inspirant, stimulant et sécuritaire. Grâce à ce projet porteur et structurant, toute la région et plus particulièrement les familles de chez nous se réjouiront. Il s'agit d'une excellente nouvelle! »

Marguerite Blais , ministre responsable des Aînés et des Proches aidants et députée de Prévost

« Pour é lever un enfant ç a prend un village, pour implanter une é cole ç a prend une communaut é engag é e, un espace verdoyant et une Marguerite. Notre école germera au cœur de Prévost, où les courants pédagogiques, artistiques et sportifs convergeront, et ce, au plus grand bonheur et bénéfice de tous. C'est un grand jour pour notre ville, après plus de vingt ans d'espoir et de persévérance, notre rêve collectif devient réalité. Notre jeunesse pourra enfin étudier dans son milieu. »

Paul Germain, maire de la ville de Prévost

« Cette bonne nouvelle est le résultat d'un partenariat fructueux entre nos municipalités, le cabinet du ministre et le bureau de notre députée, Mme Marguerite Blais. Les familles seront heureuses d'apprendre que les jeunes Hippolytoises et Hippolytois pourront fréquenter un nouvel établissement dans un milieu naturel s'inscrivant dans ce qu'ils ont toujours connu sur notre territoire. Une belle école dans un environnement enchanteur favorisera assurément la réussite personnelle et scolaire de nos jeunes citoyennes et citoyens! »

Bruno Laroche, maire de Saint-Hippolyte, préfet de la MRC de la Rivière-du-Nord et président des préfets et des élus de la région des Laurentides

« Nous accueillons avec fierté l'annonce de ce projet, qui représente une solution concrète pour combler le manque de places-élèves. La croissance démographique est importante depuis déjà plusieurs années sur notre territoire. Cette nouvelle école apportera un souffle d'air frais, permettant aux élèves et au personnel de bénéficier d'espaces novateurs répondant à leurs besoins pédagogiques dans un environnement des plus enchanteurs. »

Guylaine Desroches, directrice générale du Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord

Faits saillants :

Cet investissement est prévu au Plan québécois des infrastructures 2021-2031.

Les travaux devront être réalisés selon la nouvelle vision gouvernementale en matière de construction, d'agrandissement et de rénovation d'écoles. Inscrite dans une perspective d'intégration à la communauté et de développement durable, la nouvelle génération d'écoles est adaptée aux nouvelles méthodes d'enseignement. Les espaces communs favoriseront la socialisation et le sentiment d'appartenance des élèves. Les nouvelles écoles arborent également une toute nouvelle identité architecturale mettant en valeur des accents de bleu et des matériaux du Québec, principalement le bois et l'aluminium.

La Société québécoise des infrastructures a été désignée comme gestionnaire de ce projet.

